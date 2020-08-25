В Киеве объявлено штормовое предупреждение, коммунальщики работают в усиленном режиме, - КГГА
В Киеве объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сегодня, 25 августа, ливни в течение дня и ночью, над городом - грозовой фронт (желтый уровень опасности).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В связи с этим гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме.
В частности, на местах возможных подтоплений дежурит техника: 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.
Коммунальная корпорация призывает водителей быть осторожными на дорогах.
Топ комментарии
+2 Baks13
показать весь комментарий25.08.2020 11:37
+1 Cтарий Кінь
показать весь комментарий25.08.2020 11:22
+1 Безенчук
показать весь комментарий25.08.2020 11:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ужжос...