В Киеве объявлено штормовое предупреждение, коммунальщики работают в усиленном режиме, - КГГА

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сегодня, 25 августа, ливни в течение дня и ночью, над городом - грозовой фронт (желтый уровень опасности).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В связи с этим гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме.

В частности, на местах возможных подтоплений дежурит техника: 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Коммунальная корпорация призывает водителей быть осторожными на дорогах.

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