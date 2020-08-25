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В Киеве объявлено штормовое предупреждение, коммунальщики работают в усиленном режиме, - КГГА

В Киеве объявлено штормовое предупреждение, коммунальщики работают в усиленном режиме, - КГГА

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сегодня, 25 августа, ливни в течение дня и ночью, над городом - грозовой фронт (желтый уровень опасности).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В связи с этим гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме.

В частности, на местах возможных подтоплений дежурит техника: 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Коммунальная корпорация призывает водителей быть осторожными на дорогах.

Также читайте: В результате прорыва трубопровода под проезжей частью возле Рады провалился асфальт. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25472) непогода (816) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+2
Бабла смоет!!
Ужжос...
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25.08.2020 11:37
+1
Що ж вони там такого наклали та набудували що, простий дощ вже стає штормовим попередженням?
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25.08.2020 11:22
+1
сейчас солнце вышло, дождик прошел
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25.08.2020 11:22
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Що ж вони там такого наклали та набудували що, простий дощ вже стає штормовим попередженням?
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25.08.2020 11:22 Ответить
А-а, я дізнався. Там в калюжі 5см глибиною застрягла маршрутка і люди виявилися в ній заблокованими!
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25.08.2020 11:38 Ответить
сейчас солнце вышло, дождик прошел
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25.08.2020 11:22 Ответить
у клоуна навчилися?
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25.08.2020 11:22 Ответить
Как хорошо что на улице дождь-ведь можно обновить калоши.Как хорошо что мне 17 лет. Как хорошо что я такой хороший.
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25.08.2020 11:28 Ответить
Бабла смоет!!
Ужжос...
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25.08.2020 11:37 Ответить
Жовтий рівень небезпеки- очикують грозу.
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25.08.2020 11:40 Ответить
Опосля молний Озоном амбре..))
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25.08.2020 11:45 Ответить
О, то це пояснює чому в Україні за перше півріччя смертність впала на 17320 осіб порівняно з попереднім роком. Весною 2019 було менше блискавок, а отже менше виділення озону. А я оце дурень думав що, люди менше почали лікуватися та частіше стали мити руки.Але Кравчук за допомогою Гордона мені відкрив очі. По-ходу, я не Вій.
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25.08.2020 11:54 Ответить
Я надіюсь що, на десяти мільйонах катаклізм зупиниться.
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25.08.2020 11:55 Ответить
От постояных недоремонтов и псевдо реконсрукци толкуноль Киев стоит в пробках может ну его нафиг ещё 72 еденици......
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25.08.2020 11:39 Ответить
Як бачимо залякувати населення і викликати параною можна не тільки вірусаи, а й літніми зливами чи лупою (перхотью). Головне, аби психічно нестійкі особи почали панікувати і почувати себе невпевнено. Такими особами легше керувати.
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25.08.2020 11:49 Ответить
Черкасам позичте дощу, а то ми уже забули, що воно таке ))
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25.08.2020 14:41 Ответить
 
 