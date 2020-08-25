Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить, - Фонд "Украина XXI века"
Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" заявляет, что Большой Государственный Герб Украины уже существует и Президент Владимир Зеленский должен только его утвердить.
Народные депутаты от партии "Слуга народа" недавно подали проект постановления ВРУ о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (БГГУ). Народные избранники предложили провести конкурс в три этапа, включая общественное обсуждение эскиза БГГУ, определение победителя и представление в ВРУ предложений по результатам этого конкурса. Планируется, что 25 августа Постановление будет рассмотрено на внеочередной сессии парламента.
Исходя из этого, Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" совместно с общественными деятелями обратился с открытым письмом по этому вопросу к Президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передают Українські новини.
Как отмечается в письме, до сих пор не реализованы положения статьи 20 Конституции Украины относительно принятия Большого Государственного Герба Украины. Вместе с тем, первый конкурс на лучший эскиз БГГУ был проведен в далеком 1997 году. Тогда, Государственная комиссия признала лучшим эскизом Герб авторства выдающихся деятелей искусств - членов Национального союза художников Александра Ивахненко и Виталия Митченко, доктора исторических наук, полного кавалера ордена Княгини Ольги Марии Дмитриенко, и старшего научного сотрудника НАНУ Юрия Савчука.
В 2008 году согласно указу Президента Украины, Кабинетом Министров конкурс был проведен повторно, а его победителем снова стал эскиз упомянутого коллектива, к которому присоединился народный художник Украины, академик Национальной академии искусств и лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко Сергей Якутович. Координатором проекта выступил председатель Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" Богдан Губский. По решению государственной комиссии эскиз полностью отвечал требованиям Конституции, условиям конкурса и концепции создания Большого Государственного Герба, разработанной Национальной академией наук.
В 2009 году этот эскиз БГГУ утвердил Кабинет Министров. К сожалению, с тех пор эскиз БГГУ так и не был рассмотрен Верховной Радой, хотя главное экспертное управление ВРУ дважды рекомендовало народным депутатам принять законопроект о БГГУ.
Между тем, как отмечается в письме, победный эскиз БГГУ получил широкую общественную апробацию и оценку. Именно его сегодня используют высшие органы государственной власти Украины и общественность. В частности, его можно увидеть в зале официальных приемов Офиса Президента Украины, в воинских частях Вооруженных Сил, школах, университетах. Именно этот эскиз БГГУ трижды чеканился Национальным банком Украины на юбилейных монетах по случаю 10-летия, 15-летия и 25-летия Независимости Украины. Он активно использовался во время Революции Достоинства.
"Практика - критерий истины. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что указанная концепция БГГУ, ее художественное воплощение, что шлифовалось в различных графических редакциях, прошли испытание временем и стали достоянием новейшей украинской истории и геральдики", - говорится в сообщении.
В письме к президенту отмечается, что в проекте БГГУ использованы символы, которые объединяют различные исторические эпохи тысячелетнего государственного пути Украины, увековечивают и восхваляют величайших государственных мужей - Владимира Великого, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Евгения Петрушевича, Павла Скоропадского.
"Большой Государственный Герб свидетельствует об исторической преемственности государственной традиции, олицетворяет собой главные этапы ее становления и многовекового развития и служит воплощением ведущей национальной идеи - идеи соборности украинских земель и их демократического устройства", - отмечается в обращении.
Подчеркивается, что дело остается лишь за малым - утвердить этот эскиз БГГУ решением Верховной Рады Украины.
Фонд "Украина XXI века" отмечает, что именно потому, общественные деятели и авторский состав победного конкурса на лучший проект БГГУ обратились к Президенту Украины с предложением внести на рассмотрение Верховной Рады, как первоочередной, Закон Украины об утверждении этого эскиза, как Большого Государственного Герба Украины и тем самым поставить логическую точку в многолетней неопределенности по вопросу изрядной государственной важности.
По информации Фонда, обращение к Президенту подписали Глава Фонда Богдан Губский, директор Института истории НАНУ академик Валерий Смолий и авторы победного эскиза БГГУ.
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ну, очень страшной..
Потрібно провести загальне опитування, а не ліпити нісенітницю.
Корольhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Данило Романович назвав місто на честь свого сина князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лева Даниловича .
А де тоді символи інших міст?
Якщо робити герб всієї України то потрібно або брати щось від гербів кожного міста (що мало можливо) або створювати щось зовсім нове.
Сказал, чтобы для отражения реальности, на козака кипу нахлобучили.
у меня такой Герб стоял в телефоне как заставка еще лет 10 назад, а видел я его очень - очень давно..
Красивый и грозный, НО малоросне такой не понравится...
1. Використання корони в гербі не відповідає ні історичній традиції, ні теперішньому державному устрою України. Справа в тому, що корони використовуються або на гербах монархій, або як данина історичній традиції - так, корона Св. Стефана на гербі Угорщини є історичною короною Угорського королівства, символом угорської державності протягом кількох століть.
2. Між гербовим щитом і короною в проєкті О. Івахненка розміщено намет. В геральдиці намет використовується переважно як прикраса для лицарського шолома і не несе практично ніякого символічного навантаження. Крім того, в українській територіальній традиції намет не властивий. Присутність намету в Державному Гербі можна трактувати хіба як непотрібну декоративну прикрасу між короною (влада) і щитом з Тризубом (народ).
3. Козак, поданий в проєкті як герб Війська Запорозького, не відповідає йому ні іконографією, ні кольорами і, фактично, є новим гербом. Так, на запорозькому гербі козак повернутий корпусом в протилежний від проєктного бік (через це фігура козака в проєкті є неприродньою), в оригіналі козак має демократичний червоний, а не золотий, багато розшитий жупан. Таким чином, не виконується стаття 20 Конституції України, де чітко зазначається, що «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням … герба Війська Запорізького…». Крім того, варто зауважити, що жупан з візерунками фігурував на гербі при тих гетьманах, які прагнули встановити своє одноосібне правління, обмежити козацьку демократію.
4.В іконографії лева відчувається невпевненість (невеликий крок) і ущемленість (деякі анатомічні вади на деяких проєктах). Крім того, лев, поданий в деяких проєктах як герб Галицько-Волинської держави, не може так трактуватися, оскільки не має золотої корони галицького лева.
5.Щитотримачі, які повинні символізувати соборність України, не виконують даної ролі, оскільки не покривають всіх українських земель: поза соборністю, зокрема, опинилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Слобожанщина і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Крим .
6.У геральдиці фігури, зображені неприродно перевернутими, символізують смерть, занепад, зворотне трактування символу. У проєкті Великого герба під щитом лежать перевернуті колоски пшениці, що геральдисти трактують як занепад сільського господарства, голод, злидні."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
Коронований Лев, Король Данило, який був коронований папою Інокентієм IV і отримав титул КОРОЛЬ РУСІ...
Король не був нічиїм васалом....І на рівні з сусідніми королями Моравії, Угорщини, Польщі, Прусії... вів незалежну політику в своєму королівстві.... Тобто КОРОНОВАНИЙ ЛЕВ... Це чисто ЗАХІДНА, ЄВРОПЕЙСЬКА, НЕЗАЛЕЖНА ТРАДИЦІЯ....
КОЗАК - це символ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ, КОЗАЦЬКОЇ СІЧІ, ВОЛЬНОСТІ, гуляйполя... тобто СХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ.....
Зверху.... корона з ХРЕСТОМ... Це швидше корона КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, хрестителя України-Русі.... Загугліть, ікони Володимира і Ольги в соборі св.Петра(головного храму католицького Світу) у Римі.... Там вони обоє у таких КНЯЖИХ КОРОНАХ....
як польські королі, чешські, пруські....
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Спой чего нить на даунбасском.
В детстве у бабушки был сосед, который был потомком козаков. К нему раз в год приезжали еще двое. Они многое рассказывали, как жили их деды-прадеды. Совсем не так, как нам преподносит история.
Но, к русским и украинцам они относились пренебрежительно.
Это наш советский герб.
Хочешь - жни, а хочешь - куй,-
Всё-равно получишь @#&...
Корона на князе?