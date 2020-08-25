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Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить, - Фонд "Украина XXI века"

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" заявляет, что Большой Государственный Герб Украины уже существует и Президент Владимир Зеленский должен только его утвердить.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" недавно подали проект постановления ВРУ о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (БГГУ). Народные избранники предложили провести конкурс в три этапа, включая общественное обсуждение эскиза БГГУ, определение победителя и представление в ВРУ предложений по результатам этого конкурса. Планируется, что 25 августа Постановление будет рассмотрено на внеочередной сессии парламента.

Исходя из этого, Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" совместно с общественными деятелями обратился с открытым письмом по этому вопросу к Президенту Владимиру Зеленскому.

Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить, - Фонд Украина XXI века 01

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передают Українські новини.

Как отмечается в письме, до сих пор не реализованы положения статьи 20 Конституции Украины относительно принятия Большого Государственного Герба Украины. Вместе с тем, первый конкурс на лучший эскиз БГГУ был проведен в далеком 1997 году. Тогда, Государственная комиссия признала лучшим эскизом Герб авторства выдающихся деятелей искусств - членов Национального союза художников Александра Ивахненко и Виталия Митченко, доктора исторических наук, полного кавалера ордена Княгини Ольги Марии Дмитриенко, и старшего научного сотрудника НАНУ Юрия Савчука.

В 2008 году согласно указу Президента Украины, Кабинетом Министров конкурс был проведен повторно, а его победителем снова стал эскиз упомянутого коллектива, к которому присоединился народный художник Украины, академик Национальной академии искусств и лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко Сергей Якутович. Координатором проекта выступил председатель Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" Богдан Губский. По решению государственной комиссии эскиз полностью отвечал требованиям Конституции, условиям конкурса и концепции создания Большого Государственного Герба, разработанной Национальной академией наук.

Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить, - Фонд Украина XXI века 02

В 2009 году этот эскиз БГГУ утвердил Кабинет Министров. К сожалению, с тех пор эскиз БГГУ так и не был рассмотрен Верховной Радой, хотя главное экспертное управление ВРУ дважды рекомендовало народным депутатам принять законопроект о БГГУ.

Между тем, как отмечается в письме, победный эскиз БГГУ получил широкую общественную апробацию и оценку. Именно его сегодня используют высшие органы государственной власти Украины и общественность. В частности, его можно увидеть в зале официальных приемов Офиса Президента Украины, в воинских частях Вооруженных Сил, школах, университетах. Именно этот эскиз БГГУ трижды чеканился Национальным банком Украины на юбилейных монетах по случаю 10-летия, 15-летия и 25-летия Независимости Украины. Он активно использовался во время Революции Достоинства.

"Практика - критерий истины. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что указанная концепция БГГУ, ее художественное воплощение, что шлифовалось в различных графических редакциях, прошли испытание временем и стали достоянием новейшей украинской истории и геральдики", - говорится в сообщении.

В письме к президенту отмечается, что в проекте БГГУ использованы символы, которые объединяют различные исторические эпохи тысячелетнего государственного пути Украины, увековечивают и восхваляют величайших государственных мужей - Владимира Великого, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Евгения Петрушевича, Павла Скоропадского.

"Большой Государственный Герб свидетельствует об исторической преемственности государственной традиции, олицетворяет собой главные этапы ее становления и многовекового развития и служит воплощением ведущей национальной идеи - идеи соборности украинских земель и их демократического устройства", - отмечается в обращении.

Подчеркивается, что дело остается лишь за малым - утвердить этот эскиз БГГУ решением Верховной Рады Украины.

Фонд "Украина XXI века" отмечает, что именно потому, общественные деятели и авторский состав победного конкурса на лучший проект БГГУ обратились к Президенту Украины с предложением внести на рассмотрение Верховной Рады, как первоочередной, Закон Украины об утверждении этого эскиза, как Большого Государственного Герба Украины и тем самым поставить логическую точку в многолетней неопределенности по вопросу изрядной государственной важности.

По информации Фонда, обращение к Президенту подписали Глава Фонда Богдан Губский, директор Института истории НАНУ академик Валерий Смолий и авторы победного эскиза БГГУ.

Автор: 

герб (117) фонд (142)


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Топ комментарии
+22
Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 4744
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25.08.2020 11:51
+22
Єта власть, может утвердить только такой герб.

Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 7899
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25.08.2020 11:59
+20
Ну как дети... А как на уже готовом распилять бюджетное бабло?
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25.08.2020 11:31
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Правила форума Совет форумчан
Ну как дети... А как на уже готовом распилять бюджетное бабло?
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25.08.2020 11:31 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏 Правильно! Клоуни хочуть взагалі-то якось знівелювати Тризуб, а якщо не вдасться, то хоч попидяти бабло.
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27.08.2020 11:15 Ответить
бог наказал Бодю Губского за его преступную деятельность очень страшной женой..
ну, очень страшной..
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25.08.2020 11:33 Ответить
воно на фото у нього з голови виходе чі входе?
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25.08.2020 11:33 Ответить
А яким боком до цього герба якесь чудовисько, схоже на лева?!
Потрібно провести загальне опитування, а не ліпити нісенітницю.
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25.08.2020 11:35 Ответить
Льова під коксом
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25.08.2020 11:37 Ответить
Лев- Сян, козак-Дон. все правильно.
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25.08.2020 11:49 Ответить
То династія Галицьких.
Корольhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Данило Романович назвав місто на честь свого сина князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лева Даниловича .
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25.08.2020 11:56 Ответить
Мова йде про Великий герб всієї України а не міста Львова. Складові цього герба мають об'єднувати людей, а не навпаки. А може тоді лева замінити на якоря або сумку чи лелеку?
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25.08.2020 12:11 Ответить
Це символ західної частини України а не одного Львова - родинний герб князя Данила.
Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 2645
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25.08.2020 12:21 Ответить
Так і я про те.....
А де тоді символи інших міст?
Якщо робити герб всієї України то потрібно або брати щось від гербів кожного міста (що мало можливо) або створювати щось зовсім нове.
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25.08.2020 12:34 Ответить
Не міста, а земель.
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27.08.2020 11:18 Ответить
На кравчучку?!
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25.08.2020 12:52 Ответить
Кацапа ще не питали... Подивись історичні герби Львова, ще з 15-16 століть, і сам не "ліпи нісенітницю"... Ідіот, на гербі не "лев", як "тварина", а "геральдична фігура".... А в геральдиці - свої правила зображень... Це тобі не реклама голлівудської кіностудії...
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25.08.2020 12:24 Ответить
Якщо ти подужало текст новини то мало б знати що мова йде про Великий герб всієї України, а не міста Львів.
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25.08.2020 12:37 Ответить
Баран ти... Лев був символом не тільки Львова, а й всього Галицько-Волинського князівства, і по великому рахунку, загальним символом західноукраїнських земель... Тут ще подібний тобі остолоп написав,що "козаки - окрема нація...", тому до України стосунку не мають. А, хочеш, я тобі страшну "єресь" напишу? Згідно з династично-геральдичними традиціями, з таким же успіхом до цього герба можна було додать і двоголового орла... Тільки не золотого, а чорного... Бо це - символ Чернігівського князівства, відомий ще з Х століття!...
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25.08.2020 13:08 Ответить
Герб держави малюють у відповідності до правил геральдики. Загальне опитування - консультація у тих, хто не розуміє питання? Не ліпить нісенітницю.
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25.08.2020 12:52 Ответить
Слева молот, справа серп Это наш советский герб. Хочешь сей а хочешь куй Всё равно получишь зебільний герб
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25.08.2020 11:36 Ответить
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить

Сказал, чтобы для отражения реальности, на козака кипу нахлобучили.
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25.08.2020 11:36 Ответить
В бюджете дыра 300 млрд. Ой,"дехвыцит", деньги с ковидфонда- "освоены" неизвестно куда. И б... Это сейчас главная проблема у зеллоха , нагреть бюджет на большой герб.
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25.08.2020 11:38 Ответить
нах та корона сверху? предлагаю символ Солнца.
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить, - Фонд "Украина XXI века" - Цензор.НЕТ 6698
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25.08.2020 11:38 Ответить
как вариант для большого герба:
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить, - Фонд "Украина XXI века" - Цензор.НЕТ 7008
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25.08.2020 11:46 Ответить
Ага... Одні уже "символ круговороту життя" малювали... На червоному полотнищі, у білому крузі... Це, між іншим, теж "солярний" символ... Думай, що пропонуєш... Геральдика, це "безмовна мова", вона, як індійський чи тайський танець - кожен жест означає щось конкретне... Так і в геральдиці - кожен елемент зображення несе якусь конкретну інформацію...
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26.08.2020 04:14 Ответить
а род https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Herb_rodu_Esterhazy.svg эстерхази возмущаться не будет?
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25.08.2020 11:39 Ответить
Лев должен в зубах держать перекушенного двухглавого орла.
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25.08.2020 11:39 Ответить
А кігті цього лева треба пофарбувати у різні кольори
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25.08.2020 11:41 Ответить
Молочные зубы легко ломаются.
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25.08.2020 11:54 Ответить
Вата detected.
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26.08.2020 00:59 Ответить
кстати да..
у меня такой Герб стоял в телефоне как заставка еще лет 10 назад, а видел я его очень - очень давно..
Красивый и грозный, НО малоросне такой не понравится...
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25.08.2020 11:42 Ответить
это арменин с мушкетом?-тогда правильно.
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25.08.2020 11:42 Ответить
Что со львом ?
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25.08.2020 11:43 Ответить
Вава не знає що то таке позаду нього. В Трускавці цьому не вчили.
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25.08.2020 11:44 Ответить
А зверху британська корона з Куллінаном, попри те що Україна є республікою.
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25.08.2020 11:45 Ответить
Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 4744
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25.08.2020 11:51 Ответить
Питання до червоного кольору в геральдиці і рубіну (Куллінану) в центрі корони. На князівських коронах його не було.
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25.08.2020 11:57 Ответить
Це не червоний, а малиновий, як і прапор Війська Запорозького Низового.
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25.08.2020 12:02 Ответить
Не можна. Виникне ще одна секта щодо додавання третьої смуги на прапор згідно з "геральдичними правилами." Свідків перевертання прапорів догори ногами здається цілком достатньо.
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25.08.2020 17:11 Ответить
так..корона це монархія...а у нас клептократія зараз...
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25.08.2020 11:51 Ответить
Что символизироет орнамент между короной и тризубом. Бесполезный элемент. Геральдист из Губского - никакой.
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25.08.2020 11:57 Ответить
Єта власть, может утвердить только такой герб.

Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 7899
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25.08.2020 11:59 Ответить
"Запропонований варіант мав низку помилок і неточностей, деякі з них було виправлено в останньому варіанті. До першого варіанту геральдисти відзначали такі:
1. Використання корони в гербі не відповідає ні історичній традиції, ні теперішньому державному устрою України. Справа в тому, що корони використовуються або на гербах монархій, або як данина історичній традиції - так, корона Св. Стефана на гербі Угорщини є історичною короною Угорського королівства, символом угорської державності протягом кількох століть.

2. Між гербовим щитом і короною в проєкті О. Івахненка розміщено намет. В геральдиці намет використовується переважно як прикраса для лицарського шолома і не несе практично ніякого символічного навантаження. Крім того, в українській територіальній традиції намет не властивий. Присутність намету в Державному Гербі можна трактувати хіба як непотрібну декоративну прикрасу між короною (влада) і щитом з Тризубом (народ).

3. Козак, поданий в проєкті як герб Війська Запорозького, не відповідає йому ні іконографією, ні кольорами і, фактично, є новим гербом. Так, на запорозькому гербі козак повернутий корпусом в протилежний від проєктного бік (через це фігура козака в проєкті є неприродньою), в оригіналі козак має демократичний червоний, а не золотий, багато розшитий жупан. Таким чином, не виконується стаття 20 Конституції України, де чітко зазначається, що «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням … герба Війська Запорізького…». Крім того, варто зауважити, що жупан з візерунками фігурував на гербі при тих гетьманах, які прагнули встановити своє одноосібне правління, обмежити козацьку демократію.

4.В іконографії лева відчувається невпевненість (невеликий крок) і ущемленість (деякі анатомічні вади на деяких проєктах). Крім того, лев, поданий в деяких проєктах як герб Галицько-Волинської держави, не може так трактуватися, оскільки не має золотої корони галицького лева.

5.Щитотримачі, які повинні символізувати соборність України, не виконують даної ролі, оскільки не покривають всіх українських земель: поза соборністю, зокрема, опинилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Слобожанщина і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Крим .

6.У геральдиці фігури, зображені неприродно перевернутими, символізують смерть, занепад, зворотне трактування символу. У проєкті Великого герба під щитом лежать перевернуті колоски пшениці, що геральдисти трактують як занепад сільського господарства, голод, злидні."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
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25.08.2020 12:01 Ответить
Респект. Голосую за ці поправки обома руками!
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25.08.2020 12:07 Ответить
Чому корона не відповідає історичні традиції українців?....
Коронований Лев, Король Данило, який був коронований папою Інокентієм IV і отримав титул КОРОЛЬ РУСІ...
Король не був нічиїм васалом....І на рівні з сусідніми королями Моравії, Угорщини, Польщі, Прусії... вів незалежну політику в своєму королівстві.... Тобто КОРОНОВАНИЙ ЛЕВ... Це чисто ЗАХІДНА, ЄВРОПЕЙСЬКА, НЕЗАЛЕЖНА ТРАДИЦІЯ....

КОЗАК - це символ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ, КОЗАЦЬКОЇ СІЧІ, ВОЛЬНОСТІ, гуляйполя... тобто СХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ.....
Зверху.... корона з ХРЕСТОМ... Це швидше корона КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, хрестителя України-Русі.... Загугліть, ікони Володимира і Ольги в соборі св.Петра(головного храму католицького Світу) у Римі.... Там вони обоє у таких КНЯЖИХ КОРОНАХ....
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25.08.2020 12:39 Ответить
Поляки вже давно не монархія, але корону зберегли....Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 8266
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25.08.2020 13:11 Ответить
У них був король, а у нас був?
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25.08.2020 13:22 Ответить
Звичайно був.... Спражній, європейський КОРОЛЬ...Данило Романович,
як польські королі, чешські, пруські....
Читайте вище....
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25.08.2020 16:16 Ответить
Обращение подписал глава фонда Богдан Губский - не тот ли латифундист и земельный рейдер, который был в партии у Юли, а когда Овощ стал президентом переметнулся к нему?
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25.08.2020 12:14 Ответить
Почему Козак на гербе? Козаки это отдельная нация.
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25.08.2020 12:17 Ответить
Ты из народа домбаса?
Спой чего нить на даунбасском.
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25.08.2020 12:59 Ответить
Знаєш, ти не "оригінальний"... У нас уже була "нація", що тебе "переплюнула"... Вона складалася з однієї людини... Звали її Григорій Котовський... У своєму паспорті він власноручно вписав "національність" - "бессарабець"
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26.08.2020 04:21 Ответить
Я то здесь каким боком?
В детстве у бабушки был сосед, который был потомком козаков. К нему раз в год приезжали еще двое. Они многое рассказывали, как жили их деды-прадеды. Совсем не так, как нам преподносит история.
Но, к русским и украинцам они относились пренебрежительно.
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26.08.2020 09:11 Ответить
Ты к "ментам", "бомжам", "гуцулам" относишься пренебрежительно... Они - нация? Не путай национальность и "сословие"... И про казаков мне нечего рассказывать... Я сам из "черкасов", с украинского "фронтира", предок сотником был, у Кривоноса... А у жены бабка - ростовская казачка... Я даже разницу между запорожскими, донскими и кубанскими казаками знаю, а ты мне про разницу между казаками и "посполитыми" с "хрестьянами" лепишь...
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26.08.2020 09:46 Ответить
Да ну, ребята, после таких выборов президента вот ваш большой герб:
Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 2755
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25.08.2020 12:19 Ответить
це заборонено
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25.08.2020 12:54 Ответить
поменяют серп и молот на тризуб. делов то...
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25.08.2020 13:21 Ответить
Многим нравится. 73% нарида Украины - за.
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25.08.2020 13:03 Ответить
навряд, зеленого мало!
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25.08.2020 15:03 Ответить
Серп и молот, молот - серп.
Это наш советский герб.
Хочешь - жни, а хочешь - куй,-
Всё-равно получишь @#&...
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25.08.2020 13:16 Ответить
до чого ті корони? Україна не монархія останні років 600. Особисто мене влаштовує тризуб без усяких вензелів та інших прикрас у стилі барокко.
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25.08.2020 12:34 Ответить
мені, як звичайному інженеру-селянину, невігласу у геральдиці, одному з нащадків козацького роду Сумщини, подобається..
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25.08.2020 12:54 Ответить
А мне нравится наш сегодняшний герб---очень лаконичный: ни добавить, ни убавить!
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26.08.2020 01:40 Ответить
Вот насчёт короны у меня сомнения....
Корона на князе?
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26.08.2020 09:55 Ответить
Пока малорос у власти, его будет устраивать и Малый герб. Большой - только повод настрогать ещё дополнительного бабла.
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26.08.2020 15:38 Ответить
 
 