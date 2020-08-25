Черновицкий горсовет разрешил работу общественного транспорта, школ, детсадов, ТРЦ и рынков
Депутаты Черновицкого городского совета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Установить работу: общественного транспорта в режиме специальных перевозок; субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, спортивных залов и т.п.) при условии соблюдения противоэпидемических мер; заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на 1 человека; дошкольных учебных заведений и учреждений общего образования при условии соблюдения рекомендаций государственного санитарного врача Украины", - говорится в принятом решении.
В то же время этим же решением запретили работу развлекательных заведений и развлекательных зон в пределах торговых центров и проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Черновцы, который попал в "красную" зону распространения коронавируса, вчера на карантин ушли детские сады, а общественный транспорт после выхода на маршруты утром, приостановил работу после обеда.
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Так надо.
Жителям Черновцов.
Они получили то, чего требовали.
Они тебя камнями забьют.
До дебилов по другому не доходит.
Ни до них, ни до тебя.
В цілому з Вами згоден: відкрита непокора може призвести як мінімум до підвищення рівня сепаратистських настроїв
Когда больных будет навалом, забудут про сепаратизм и протесты.
Западная Украина и Киев.
А в Харкові усі ходять в масках? Нещодавно був репортаж та порахували, що там маску вдягає одна людина на сотню, тобто 1%!
Щодо вдягненого "у намордники" Києва, то вчора бачив десь відсотків 10-15 у масках, усі інші як завжди..
Это очень хорошо, что отметили на улицах низкое количество запуганных коронафобов. Но в магазинах и в транспотре насильно заставляют носить маски всех.
Особливо зверни квагу на цю статтю.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
https://censor.net/news/3187042/*******************************************************************************************************
Вам теж здоров'я.
https://censor.net/news/3187042/*******************************************************************************************************
Центральная влада уже увидела Пастора и Пороха в чёрных рубашках и чёрных перчатках.
Сейчас центральная влада быстро завещания пишет.
Он же приказал: всё нахрен запретить и закрыть.
К чёрту маски!
К чёрту дистанцию!
Всех детей в садики, школьников в школы, пассажиров в маршрутки, покупателей в очереди.
Всё у вас будет хорошо.
А как же нужно?
В мировом масштабе!
В каждой стране свои аллеи с виселицами.
И таблички на грудь: "Они боролись с коронавирусом"
Вот такая правильная надпись будет.
Пиши, что считаешь нужным.
А что с родственниками будем делать?
Какое ж ты тупое.
Степанов и Ляшок на очереди.
А там, глядишь, и ты.
И Зеленский - не Зеленский.
И доллар по 70 грн.
Шут ты гороховый.
А в бюджете - чёрная дыра размером 300 лярдов. Дефолт стучится в дверь к тебе.
Вопросов больше нет.
Поэтому ваше сравнение людей с коровами не выдерживает никакой критики
Только введите вокруг Черновцов санитарный кордон, а там внутри делайте что хотите!