Черновицкий горсовет разрешил работу общественного транспорта, школ, детсадов, ТРЦ и рынков

Депутаты Черновицкого городского совета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Установить работу: общественного транспорта в режиме специальных перевозок; субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, спортивных залов и т.п.) при условии соблюдения противоэпидемических мер; заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на 1 человека; дошкольных учебных заведений и учреждений общего образования при условии соблюдения рекомендаций государственного санитарного врача Украины", - говорится в принятом решении.

В то же время этим же решением запретили работу развлекательных заведений и развлекательных зон в пределах торговых центров и проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Черновцы, который попал в "красную" зону распространения коронавируса, вчера на карантин ушли детские сады, а общественный транспорт после выхода на маршруты утром, приостановил работу после обеда.

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