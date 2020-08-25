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Новости Коронавирус и карантин
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Черновицкий горсовет разрешил работу общественного транспорта, школ, детсадов, ТРЦ и рынков

Черновицкий горсовет разрешил работу общественного транспорта, школ, детсадов, ТРЦ и рынков

Депутаты Черновицкого городского совета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Установить работу: общественного транспорта в режиме специальных перевозок; субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, спортивных залов и т.п.) при условии соблюдения противоэпидемических мер; заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на 1 человека; дошкольных учебных заведений и учреждений общего образования при условии соблюдения рекомендаций государственного санитарного врача Украины", - говорится в принятом решении.

В то же время этим же решением запретили работу развлекательных заведений и развлекательных зон в пределах торговых центров и проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Черновцы, который попал в "красную" зону распространения коронавируса, вчера на карантин ушли детские сады, а общественный транспорт после выхода на маршруты утром, приостановил работу после обеда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновцы в "красной зоне": закрыты детсады, общественный транспорт приостановил работу

Автор: 

горсовет (667) карантин (16729) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Как ??? Они осмелились ослушаться министра по делам ковида ?
Он же приказал: всё нахрен запретить и закрыть.
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25.08.2020 11:55
+9
Якщо постанова КМУ обмежує конституційні права та свободи громадян, то так, потрібен режим НС.
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25.08.2020 11:57
+8
а . что в стране где то режим чс вводили ?
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25.08.2020 11:48
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Героические мамалыжные пох.исты.
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25.08.2020 11:41 Ответить
Всё нормально.
Так надо.
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25.08.2020 12:02 Ответить
кому?
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25.08.2020 12:04 Ответить
Здрасте!
Жителям Черновцов.
Они получили то, чего требовали.
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25.08.2020 12:07 Ответить
гебельси пукіна тут схвалюють дії чернівецьких ідійотів
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25.08.2020 12:07 Ответить
Расскажи это жителям Черновцов.
Они тебя камнями забьют.
До дебилов по другому не доходит.
Ни до них, ни до тебя.
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25.08.2020 12:14 Ответить
Сьогодні війшли люди під міськраду, треба забороняти або все або нічого, сенс в школах, коли транспорт не ходить.
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25.08.2020 12:31 Ответить
це що, відкрита непокора центральній владі?
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25.08.2020 11:42 Ответить
Це ******* сепаратизмом. Завтра вони приймуть рішення про зміну державних кордонів...
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25.08.2020 11:48 Ответить
яка влада, така й реакція на її постанови.
В цілому з Вами згоден: відкрита непокора може призвести як мінімум до підвищення рівня сепаратистських настроїв
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25.08.2020 11:58 Ответить
В первую очередь - к ещё большей заболеваемости.
Когда больных будет навалом, забудут про сепаратизм и протесты.
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25.08.2020 12:04 Ответить
нажаль, навіть при повальній епідемії більшість "нарІду" буде вперто вважати, що вірус - це вигадка.
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25.08.2020 13:11 Ответить
Обрати внимание, где именно этот "нарид" проживает.
Западная Украина и Киев.
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25.08.2020 13:16 Ответить
олєні є повсюду
А в Харкові усі ходять в масках? Нещодавно був репортаж та порахували, що там маску вдягає одна людина на сотню, тобто 1%!
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25.08.2020 13:30 Ответить
И что, в Харькове массовый мор? В Одессе тоже, так и рынки с транспортом никто не закрывал, причем там, начиная с июня, еще и масса отдыхающих со всей страны. Но городского мора тоже не наблюдается. А вот окарантиненный, с запретами на гортранспорте, и одетый боксером в намордники Киев - среди чемпионов по заболеваемости.
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25.08.2020 13:47 Ответить
статистика доводить значне зростання саме на Харківщині.
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25.08.2020 13:55 Ответить
"Харьковщина" это не Харьков, как и "Киевщина" не Киев. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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25.08.2020 14:42 Ответить
щодо "масового мору", то коли він розпочнеться, то вже буде запіздно. Знайома лікар захворіла, ледве вижила, тому я вважаю, що до цієї проблеми треба ставитися з відповідальністю.
Щодо вдягненого "у намордники" Києва, то вчора бачив десь відсотків 10-15 у масках, усі інші як завжди..
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25.08.2020 13:58 Ответить
Не будет мора нигде. Если из-за каждого заболевшего знакомого будете делать глобальные выводы, то окончательно дойдете до полного маразма.
Это очень хорошо, что отметили на улицах низкое количество запуганных коронафобов. Но в магазинах и в транспотре насильно заставляют носить маски всех.
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25.08.2020 14:50 Ответить
А это входит в полномочия горсовета? Или Черновицкая область уже стала автономией с расширенными правами?
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25.08.2020 11:47 Ответить
а . что в стране где то режим чс вводили ?
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25.08.2020 11:48 Ответить
А що для того щоб виконувати постанову КМУ потрібно вводити режим НС?
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25.08.2020 11:50 Ответить
А кабинет министров неконституционен. Он назначен незаконно избранной Радой.
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25.08.2020 11:56 Ответить
Якщо постанова КМУ обмежує конституційні права та свободи громадян, то так, потрібен режим НС.
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25.08.2020 11:57 Ответить
Якщо ви вважаєте що обмежує, або так вважають депутати міськради, то нехай подають позов до суду, і в суді доказують свою правоту і відміняють дію постанови у законний спосіб.
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25.08.2020 12:02 Ответить
А ти таки кумедний. Який суд??? Ознайомся: https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-ii
Особливо зверни квагу на цю статтю.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
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25.08.2020 12:15 Ответить
Навіщо ви мені це показуєте, подавайте позов до суду і там аргументуйте. Є хоч один зареєстрований позов на цю постанову щодо її неконституційності? А то тут в коментарях усі такі юристи-конституціоністи, а подати позов і довести свою правоту у суді нікому.
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25.08.2020 12:31 Ответить
То нехай вони подадуть до суду.
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25.08.2020 12:37 Ответить
Хто вони?
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25.08.2020 13:18 Ответить
позов до суду є.
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25.08.2020 12:44 Ответить
Де є? Хто подав? До якого суду? Ви або маєте точну інформацію, або пишите якісь неперевірені чутки.
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25.08.2020 13:17 Ответить
Учитесь искать нужную информацию самостоятельно. По вопросу судебных исков к правительству, ее в сети достаточно.
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25.08.2020 13:50 Ответить
Якщо людина пише що є, то нехай надасть посилання. А не я написав що є а ви шукайте. А якщо не знайшли, то це не значить що немає, п що ви погано шукали. Я ж пишу що є і цього достатньо, ви просто шукати не вмієте.
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25.08.2020 14:00 Ответить
Дя неумеющих пользоваться интернетом
https://censor.net/news/3187042/*******************************************************************************************************
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25.08.2020 17:16 Ответить
Та який суд??? Розумні люди просто посилають тих зелених дебілів нахер з їх карантином! Невже це так складно зрозуміти...?
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25.08.2020 12:45 Ответить
якщо послав - письмову згоду на подальше лікування за свій кошт, та відшкодування витрат держави на ліквідацію наслідків поху....зму
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25.08.2020 13:09 Ответить
Де ж ти такий розумний був коли держава завозила сотні тисяч потенційно заражених громадян із-за кордону, без жодного карантину, лише під чесне слово про самоізоляцію?
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25.08.2020 13:20 Ответить
А з чого ви взяли що люди які когось кудись посилають розумні? Вони розумні по вашим особистим критеріям? І звідки ви знаєте що всі які посилюють навіть по вашим критеріям є розумними? Може у вас просто критерії розумності неправильні?
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25.08.2020 13:23 Ответить
Який же ти нудотний. Все, набрид. Ходи здоровий. Хай щастить.
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25.08.2020 13:29 Ответить
Ну звісно хто може відстоювати свою позицію і наводити аргументи для вас нудотний. Вам легше спілкуватися з людьми які думають примітивно, або взагалі не думають.
Вам теж здоров'я.
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25.08.2020 13:35 Ответить
Та ти хоч сам знаєш яку точку зору ти відстоюєш?
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25.08.2020 13:38 Ответить
Отстаивает примитивные догмы чиновничества. К самостоятельному мышлению, судя по многочисленным постам, не способен.
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25.08.2020 13:54 Ответить
Я відстоюю точку зору законності. Не подобається рішення, оскаржуйте законно. В 2014 на Донбасі теж не подобалася центральна влада, а їх місцева влада приймала незаконні рішення. Результат всі бачать до цього часу. Їх ми називаємо сепаратистами, і правильно називаємо, але хто тоді ці у Чернівцях?
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25.08.2020 14:05 Ответить
Законно это и происходит.
https://censor.net/news/3187042/*******************************************************************************************************
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25.08.2020 14:53 Ответить
Смотря какая постановка,если это касается запрета на работу и ТД,то да должен быть режим ЧП.Из всего этого выходит,что и кабмин и Черновицкая рада нарушают законы Украины.Они не имеют права закрывать рестораны,магазины и ТД.
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25.08.2020 13:34 Ответить
хто як хоче так і д---е-оце дожились- гуляйполе відпочиває-
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25.08.2020 11:49 Ответить
Цікаво якою буде реакція центральної влади, і чи взагалі буде якась реакція. Чи так мовчки проковтнуть...
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25.08.2020 11:53 Ответить
Да брось ты.
Центральная влада уже увидела Пастора и Пороха в чёрных рубашках и чёрных перчатках.
Сейчас центральная влада быстро завещания пишет.
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25.08.2020 11:57 Ответить
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25.08.2020 11:58 Ответить
Ніякої не буде, бо нема центральної влади, завгосп Єрмак нехай туалетний папір рахує.
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25.08.2020 12:33 Ответить
Вперед отважные румыны! Черновцы ************* к защитникам конституции.
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25.08.2020 11:52 Ответить
Саме румуни за карантин, але 9 відсотків ролі не відіграють.
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25.08.2020 12:35 Ответить
Как ??? Они осмелились ослушаться министра по делам ковида ?
Он же приказал: всё нахрен запретить и закрыть.
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25.08.2020 11:55 Ответить
Правильно сделал!!!
К чёрту маски!
К чёрту дистанцию!
Всех детей в садики, школьников в школы, пассажиров в маршрутки, покупателей в очереди.
Всё у вас будет хорошо.
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25.08.2020 12:00 Ответить
да - ну ты и вражина - а как прятался,как прятался
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25.08.2020 12:03 Ответить
Шо, снова не так?
А как же нужно?
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25.08.2020 12:05 Ответить
Ну, для начала - повесить публично всю ковидистскую банду.
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25.08.2020 12:12 Ответить
Правильно!
В мировом масштабе!
В каждой стране свои аллеи с виселицами.
И таблички на грудь: "Они боролись с коронавирусом"
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25.08.2020 12:17 Ответить
"Они пытались установить новый мировой порядок".

Вот такая правильная надпись будет.
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25.08.2020 12:21 Ответить
Хорошо!
Пиши, что считаешь нужным.
А что с родственниками будем делать?
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25.08.2020 12:28 Ответить
Ты коммунист что ли ? Только коммунисты считают "нормальной" коллективную ответственность за преступления. Нормальные люди судят каждого по его делам.
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25.08.2020 12:30 Ответить
Ты, дурачок, так и не понял, что я смеюсь над тобой?
Какое ж ты тупое.
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25.08.2020 13:19 Ответить
Некоторые уже отсмеялись. Аваков, Бубочка. ЗеЛенка...
Степанов и Ляшок на очереди.
А там, глядишь, и ты.
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25.08.2020 13:54 Ответить
Шо, померли?
И Зеленский - не Зеленский.
И доллар по 70 грн.
Шут ты гороховый.
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25.08.2020 13:57 Ответить
Аваков либо сдриснул, либо грохнули его. ЗеЛенки давно нигде нет. Актёр, исполняющий роль Зеленского, подобран неплохо, но у него нос чуток меньше.

А в бюджете - чёрная дыра размером 300 лярдов. Дефолт стучится в дверь к тебе.
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25.08.2020 14:02 Ответить
Всё!!!
Вопросов больше нет.
Чернівецька міськрада дозволила роботу громадського транспорту, шкіл, дитсадків, ТРЦ і ринків - Цензор.НЕТ 9929
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25.08.2020 14:06 Ответить
Китайцы еще окажутся потерпевшими.
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25.08.2020 12:30 Ответить
Так власти им уже заваривали двери. А скольких грохнули втихаря - то вообще военная тайна.
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25.08.2020 12:31 Ответить
Ты дибил?
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25.08.2020 13:35 Ответить
Молодці. Шоблу, яка влаштувала в країні масовий психоз, давно час поставити в стойло, а не самим там сидіти.
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25.08.2020 12:28 Ответить
Не в стойло, а на скамью подсудимых. И процесс - открытый. По всем телеканалам.
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25.08.2020 12:33 Ответить
Тобто я так розумію у світі все гаразд, це тільки в Україні якийсь вірус, обмеження і масовий психоз. А всі решта насолоджуються життям без жодних обмежень як і рік тому
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25.08.2020 12:37 Ответить
Психоз всемирный, планово раздутый из единого центра и поддерживаемый посредством СМИ его инициаторами.
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25.08.2020 14:01 Ответить
Так так це все світова змова. Насправді все дуже добре. І офіційним даним країн світу вірити непотрібно, даним медичних організацій також, їх сукупний авторитет просто краплина в морі а порівнянні з вашим.
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25.08.2020 14:11 Ответить
Советую изучить структуру и, главное, финансирование организаций диктующих всем странам политику в области здравоохранения. Может немного прозреете, если интеллекта на это хватит.
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25.08.2020 14:37 Ответить
може час вже в ті бидлячі Черновці вводити нац.гвардію
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25.08.2020 12:40 Ответить
Случай. жинка уехала, а мужик запил вечером корове зелени не косит. На третий день после пастбы корова не заходя в хлев, а сразу вышибла калитку и на огород. Даже быдло протестует когда у него забирают йижу. Так шо гвардия тут не поможет.
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25.08.2020 13:17 Ответить
Животные живут на инстинктах, в отличии от людей. Животному ты не объяснишь что не или на поле щипать траву, так она отравлена. Если яд безвкусен животное его съест. В тоже время человек может не поесть день, и даже неделю,и начать есть тогда когда еда будет безвредна.
Поэтому ваше сравнение людей с коровами не выдерживает никакой критики
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25.08.2020 13:31 Ответить
Коронафобы живут не разумом, а на животном инстинкте, внушенного им СМИ, страха.
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25.08.2020 14:03 Ответить
Чекаю тебе особисто з няньгвардією...кацапомордий
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25.08.2020 13:25 Ответить
Да Бога ради!
Только введите вокруг Черновцов санитарный кордон, а там внутри делайте что хотите!
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25.08.2020 14:48 Ответить
Да хоть с колючей проволокой..некуй сюда переться..
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25.08.2020 15:23 Ответить
 
 