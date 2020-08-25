Вопрос повышения минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в 2021 г. требует дискуссии, - "слуга народа" Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает повышение минимальной заработной платы в 2021 году до 6,5 тыс. гривен слишком большой суммой.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока это план правительства. Но я считаю, что сумма 6500 слишком велика для 2021 года. Еще предстоит подискутировать тогда, когда Министерство финансов представит проект бюджета на 2021 год", - отметил нардеп.

По его словам, повышение "минималки" более чем на 30% может привести к давлению на гривню, инфляции и дополнительному налоговому давлению на предпринимателей.

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"Вместе с тем, я считаю, что в 2021 году также необходимо повышать зарплату, но до какого уровня, - давайте дискутировать. Я считаю, что оптимальным уровнем является 5,8 - 6 тыс. грн максимум на протяжении всего 2021 года. ... В противном случае это, к сожалению, негативно повлияет на инфляцию, налоговую нагрузку на бизнес", - добавил Гетманцев.