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Вопрос повышения минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в 2021 г. требует дискуссии, - "слуга народа" Гетманцев

Вопрос повышения минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в 2021 г. требует дискуссии, -

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает повышение минимальной заработной платы в 2021 году до 6,5 тыс. гривен слишком большой суммой.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока это план правительства. Но я считаю, что сумма 6500 слишком велика для 2021 года. Еще предстоит подискутировать тогда, когда Министерство финансов представит проект бюджета на 2021 год", - отметил нардеп.

По его словам, повышение "минималки" более чем на 30% может привести к давлению на гривню, инфляции и дополнительному налоговому давлению на предпринимателей.

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"Вместе с тем, я считаю, что в 2021 году также необходимо повышать зарплату, но до какого уровня, - давайте дискутировать. Я считаю, что оптимальным уровнем является 5,8 - 6 тыс. грн максимум на протяжении всего 2021 года. ... В противном случае это, к сожалению, негативно повлияет на инфляцию, налоговую нагрузку на бизнес", - добавил Гетманцев.

Автор: 

ВР (29227) минимальная зарплата (196) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+2
Мінімалку 6500 грн будуть приймати зовсім інші люди, а від слуг народу залишаться лише холуї народу, які "за них не голосували".
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25.08.2020 11:55
+2
Виродки - зробіть спочатку "мінімалку" в такому розумінні як вона була до того як барига всунуло туди свого носа! Тобто мінімальною зарплатою вважалась мінімальна виплата на руки за повний відпрацьований місяць працівникові найнижчого розряду.
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25.08.2020 11:57
+2
https://censor.net/user/424494 За Порошенка.Але я критикував і критикую його владу.Ніхто ж не був притягнений до відповідальності з великих,як казали риб.Ну ніхто.
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25.08.2020 12:22
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https://censor.net/user/456768 При чому тут москаль взагалі? Всі політологи казали і попередники,що доказів злочинів немає. При попередниках хіба когось посадили? Ну чесно скажіть.Кого в нас в Україні посадили? Може Розенблата? Я навпаки хочу,щоб в нас все було добре.Я за зелених не голосував.
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25.08.2020 12:18 Ответить
а за кого голосували в другому турі президентських?
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25.08.2020 12:20 Ответить
https://censor.net/user/424494 За Порошенка.Але я критикував і критикую його владу.Ніхто ж не був притягнений до відповідальності з великих,як казали риб.Ну ніхто.
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25.08.2020 12:22 Ответить
Мінімалку до 6,5 тис. грн потрібно піднімати негайно, бо споживчі ринки потребують фінансової підпитки і неплатежі по комунальних послугах знову сягнули рекордних значень! Збільшення мінімалки до 6,5 тис. грн не призведе до інфляції бо на ці гроші негайно будуть закуплені продукти та послуги і сплачена комуналка. Зараз збільшення мінімалки потрібно робити більш рішуче, це виключно на користь економіці. Потрібно піднімати мінімалку до 7-8 тис. грн, тим більше що прожитковий мінімум в Україні десь на рівні 10 тис. грн!
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25.08.2020 12:35 Ответить
ви, пане Ігоре, схоже профан в економіці.
оця фраза просто епічна:
"Збільшення мінімалки до 6,5 тис. грн не призведе до інфляції бо на ці гроші негайно будуть закуплені продукти та послуги і сплачена комуналка".
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25.08.2020 12:44 Ответить
Я Вам проведу невеличке навчання з економіки - збільшення грошової маси на руках у населення та бізнесу не призводить до інфляції якщо на ці гроші миттєво виробляється додана вартість - додаткова продукція та послуги! В Україні зараз пропозиція товарів та послуг в кілька разів перевищують можливості споживачів! Споживачам конче необхідні товари і послуги але вони не можуть їх купити бо не мають роботи і грошей! Тому потрібно дати ці гроші споживачам, щоб почали працювати споживчі ринки! Порібно істотно збільшити мінімальні зарплати та соціальні пособія для того щоб дати в руки молодих працездатних громадян додаткові гроші, за які вони куплять продукти та послуги вітчизняного виробництва!
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25.08.2020 12:50 Ответить
https://censor.net/user/336463 Ніхто цього не буде робити.А те що підняли його з'їсть підвищення цін.
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25.08.2020 16:16 Ответить
не забувайте, що притягнення до відповідальності не є прерогативою президента, крім того президент Порошенко не мав повноти влади в інших гілках, оскільки парламентська більшість була сформована коаліцією, а не виключно БПП
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25.08.2020 12:46 Ответить
https://censor.net/user/424494 В нього ж була вірна команда.І нам указали.що всі органи стали патріотичні.Зараз всі ненавидять Авакова,а тоді казали що він хороший.Він був президентом,З його мізками,а він дійсно їх має.Це було рівноцінно сьогоднішньому.А то тоді на все закривали очі.Всі патріотичні органи працювали на показуху.Саме тому за попередників не проголосували виборці.Далеко не всі хто голосував за зелених,придурки без мислення.
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25.08.2020 12:58 Ответить
Козли еврейские с цензор нет , вы рано меня заблокировали .
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25.08.2020 12:22 Ответить
Денісе, я вас не блокував і навіть не спамив. Але вочевидь вас забанили за ксенофобські вислови.
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25.08.2020 12:25 Ответить
Что за полумеры? Сделайте сразу 8000 тыс для ровного счёта - 300 долларов.
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25.08.2020 11:53 Ответить
Откуда такая наглость ? Радуйся тем что евреи тебе кидают
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25.08.2020 11:55 Ответить
8 миллионов гривен к 300 долларов - нехилый курс!
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25.08.2020 12:09 Ответить
Мінімалку 6500 грн будуть приймати зовсім інші люди, а від слуг народу залишаться лише холуї народу, які "за них не голосували".
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25.08.2020 11:55 Ответить
Виродки - зробіть спочатку "мінімалку" в такому розумінні як вона була до того як барига всунуло туди свого носа! Тобто мінімальною зарплатою вважалась мінімальна виплата на руки за повний відпрацьований місяць працівникові найнижчого розряду.
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25.08.2020 11:57 Ответить
який барига всунуло носа? щось не дуже зрозуміло пишете
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25.08.2020 12:00 Ответить
ну шо не зрозуміло:
барига вкрав всю мінімалку, ще й насрав у штани.
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25.08.2020 12:07 Ответить
отак зрозуміліше! дякую, колего.
Владиславе Соколов - а ви вчіться як треба висловлюватись, щоб людям було зрозуміло! Так навіщо вам барига в штани насрав? і що ви досі не помиєтесь, так і ходите закакані і без мінімалкі, якось некрасіво
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25.08.2020 12:18 Ответить
Нигде зарплата не считается как "на руки", т.е. после вычета налогов. В остальном понятие минималки вродь не изменилось.
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25.08.2020 12:20 Ответить
Ці підвищення планувалися ще попередньої владою.Але ж ціни росли і будуть рости.
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25.08.2020 11:58 Ответить
Цікаво з якого переляку під час пандемії та кучі обмежень піднімають податки. Знову ж якийсь кредит хочуть узяти, невже нема інших шляхів латати дірки.
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25.08.2020 11:59 Ответить
Зачем дискусия?
Провести референдум: "Хотите ли вы, что бы минимальная зарплата равнялась 1000$".
Что народ скажет, то и делайте.
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25.08.2020 12:13 Ответить
Цензор повидаляв мої коментарі.Але це були лише відповіді на питання.Там точно не було нічого антисемітського.
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25.08.2020 12:23 Ответить
Козли еврейские с цензор нет , вы рано меня заблокировали .
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25.08.2020 12:25 Ответить
У обрезаных своя правда
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25.08.2020 12:28 Ответить
Необхідність пояснюється наближенням місцевих виборів, а обґрунтування - падінням рейтингів зеленої шобли? Нє, Гетманцев? А ось потім - хоч трава не рости?
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25.08.2020 12:40 Ответить
Попередники ж також піднімали зарплату і так само мали і на далі піднімали.То що нехай буде так,як було? Коли піднімали колись до 3200 все те саме говорили.Давайте зробимо 1300 грн,то буде класно.І не кажіть за навантаження на бізнес.Ті бізнесмені ніхріна податків не платять.І всі їздять на позашляховиках нових.Люди втратили взагалі заробітки.Ви розумієте? І я не голосував за зелених і не планую за них голосувати на місцевих.Але ви же кажете все навпаки,як колишні зрадофіли.
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25.08.2020 13:33 Ответить
 
 