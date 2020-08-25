Вопрос повышения минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в 2021 г. требует дискуссии, - "слуга народа" Гетманцев
Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает повышение минимальной заработной платы в 2021 году до 6,5 тыс. гривен слишком большой суммой.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Пока это план правительства. Но я считаю, что сумма 6500 слишком велика для 2021 года. Еще предстоит подискутировать тогда, когда Министерство финансов представит проект бюджета на 2021 год", - отметил нардеп.
По его словам, повышение "минималки" более чем на 30% может привести к давлению на гривню, инфляции и дополнительному налоговому давлению на предпринимателей.
"Вместе с тем, я считаю, что в 2021 году также необходимо повышать зарплату, но до какого уровня, - давайте дискутировать. Я считаю, что оптимальным уровнем является 5,8 - 6 тыс. грн максимум на протяжении всего 2021 года. ... В противном случае это, к сожалению, негативно повлияет на инфляцию, налоговую нагрузку на бизнес", - добавил Гетманцев.
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оця фраза просто епічна:
"Збільшення мінімалки до 6,5 тис. грн не призведе до інфляції бо на ці гроші негайно будуть закуплені продукти та послуги і сплачена комуналка".
барига вкрав всю мінімалку, ще й насрав у штани.
Владиславе Соколов - а ви вчіться як треба висловлюватись, щоб людям було зрозуміло! Так навіщо вам барига в штани насрав? і що ви досі не помиєтесь, так і ходите закакані і без мінімалкі, якось некрасіво
Провести референдум: "Хотите ли вы, что бы минимальная зарплата равнялась 1000$".
Что народ скажет, то и делайте.