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Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, уволен по соглашению сторон

Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, уволен по соглашению сторон

Директор департамента капитального строительства Харьковской областной государственной администрации Андрей Винниченко, подозреваемый в получении 1,32 млн.грн. взятки, уволен с занимаемой должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера

"Уволить Винниченко Андрея Сергеевича с должности директора департамента капитального строительства... 21 августа 2020 года по соглашению сторон", - говорится в сообщени.

Как сообщалось, вечером 3 августа был задержан директор департамента капстроительства Харьковской облгосадминистрации Андрей Винниченко. По информации НАБУ, чиновник требовал 1,32 млг грн за "помощь" частному предпринимателю в подключении электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих "услуг" он определил, исходя из расчета 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.

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Автор: 

ОГА (2388) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+4
Як все просто. Хапнув, звільнився і пішов на іншу роботу.
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25.08.2020 11:59
+3
Высокие договаривающиеся стороны согласились мирно распилить бабло.
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25.08.2020 11:58
+2
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-vikladach-milioner-iz-nerukhomistyu-v-krimu-pretendue-na-kerivnu-posadu-u-derzhsluzhbi-spetszvyazku-ta-zakhistu-informatsii-202008171202820 У Харкові викладач-міліонер із нерухомістю в Криму претендує на керівну посаду у Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації

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Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, уволен по соглашению сторон - Цензор.НЕТ 7108
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25.08.2020 11:57
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https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-vikladach-milioner-iz-nerukhomistyu-v-krimu-pretendue-na-kerivnu-posadu-u-derzhsluzhbi-spetszvyazku-ta-zakhistu-informatsii-202008171202820 У Харкові викладач-міліонер із нерухомістю в Криму претендує на керівну посаду у Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації

У Харкові на керівну посаду у Держслужбі спеціального зв'язку претендує професор юридичного університету Володимир Трофименко



Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, уволен по соглашению сторон - Цензор.НЕТ 7108
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25.08.2020 11:57 Ответить
Звільнення за згодою сторін дозволить хабарнику негайно стати на облік в службі зайнятості і отримувати від держави пособіє. Все продумано.
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25.08.2020 12:42 Ответить
Высокие договаривающиеся стороны согласились мирно распилить бабло.
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25.08.2020 11:58 Ответить
Як все просто. Хапнув, звільнився і пішов на іншу роботу.
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25.08.2020 11:59 Ответить
На крайняк ...на біржу праці відразу ( з отриманням середнього заробітку !
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25.08.2020 12:05 Ответить
Даите мне 1,3 лимона и увольте с работы,даже можно по статье.
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25.08.2020 12:01 Ответить
Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, уволен по соглашению сторон - Цензор.НЕТ 8057
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25.08.2020 12:06 Ответить
А посадить по несогласию одной из сторон - слабо?
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25.08.2020 12:12 Ответить
и чё, это все? Вы там совсем ипанулись? Ловят на взятке 100$ каких то участковых там срок от 3 до 5, а тут увольнение??
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25.08.2020 12:12 Ответить
А выходное пособие, отпускные, премия за непосильный труд? Не годится так обижать!
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25.08.2020 12:17 Ответить
Державний службовець отримав взятку більше мільйона гривен, перебуваючи на відповідальній посаді, а його не женуть з роботи як злодія, а звільняють за згодою сторін. Завтра він отримує документування взятки з яким-небудь незначним процесуальним порушенням і через суд отримує рішення про незаконе оголошення підозри. Далі він оголошує про тиск на нього, відкликає свою згоду на звільнення і поновлюється на посаді з виплатою зарплатні за вимушений прогул. Типова ЗЕсхема.
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25.08.2020 12:28 Ответить
И не только зе схема. Мудачьё вась-вась делает при любой власти.
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25.08.2020 12:36 Ответить
Новое литсо?
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25.08.2020 12:37 Ответить
А в Соглашении не оговорено - сколько прокурор будет для него просить у суда? Увольнение самое легкое наказание. Свои своих на кичу не сдают!!!
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25.08.2020 12:59 Ответить
Ну зачем же так строго Не убил никого не зарезал А тут нате По соглашению сторон ...........
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25.08.2020 13:56 Ответить
 
 