Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, уволен по соглашению сторон

Директор департамента капитального строительства Харьковской областной государственной администрации Андрей Винниченко, подозреваемый в получении 1,32 млн.грн. взятки, уволен с занимаемой должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера

"Уволить Винниченко Андрея Сергеевича с должности директора департамента капитального строительства... 21 августа 2020 года по соглашению сторон", - говорится в сообщени.

Как сообщалось, вечером 3 августа был задержан директор департамента капстроительства Харьковской облгосадминистрации Андрей Винниченко. По информации НАБУ, чиновник требовал 1,32 млг грн за "помощь" частному предпринимателю в подключении электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих "услуг" он определил, исходя из расчета 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.

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