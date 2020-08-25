Рада приняла законопроект о повышении минималки до 5 тыс. грн с 1 сентября

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3963 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает повышение минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен. Это на 277 грн больше нынешней минимальной зарплаты.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 295 народных депутатов, "против" - 8, воздержались - 38, не голосовали - 28.

Законопроектом предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября в размере 5 тыс. грн.

Отметим, что сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

Кроме того, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника и установление его в размере 2225 гривен.

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Напомним, ранее замминистра финансов Денис Улютин заявил, что Минфин в состоянии профинансировать минимальную зарплату в 5000 грн.

Как сообщалось, правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября 2020 года "минималка" вырастет до 5 000 грн (+277 грн, или + 5,9%). С 1 января 2021 года - до 6 000 грн (+1000 грн, или + 20%). С 1 июля 2021 года - до 6 500 грн (+500 грн, или +8,3%).