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Медосмотры с большим количеством врачей могут пройти ученики 4 и 9 классов, остальные - только у семейного, - Степанов

Медосмотры с большим количеством врачей могут пройти ученики 4 и 9 классов, остальные - только у семейного, - Степанов

Ученики 4 и 9 классов могут пройти полноценный медосмотр у разных врачей.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, министерством были внесены некоторые изменения.

"Медосмотры с большим количеством врачей могут пройти ученики 4 и 9 классов. Остальные медицинские осмотры могут осуществляться семейным врачом без большого количества врачей и консилиума. Мы ввели соответствующие изменения в связи с эпидемией и донесли их до Министерства образования и науки, чтобы для наших граждан было меньше неудобств", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При выявлении коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию, - Степанов

Автор: 

школа (3012) медосмотр (22) Степанов Максим (2062)


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абсурд и полный дибилизм власти
1-3 классы не обязаны проходить медосмотр у всех врасчей
4-9 классы обязаны
9-11 классы не обязаны

Никаких критериев, кто обязан, кто не обязан проходить врачей...
Просто так с дуру, захотелось самодурам из МОЗ
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25.08.2020 12:28 Ответить
Ні. Так:
1-3 - не проходять.
4 - проходять.
5-8 - не проходять.
9 - проходять.
10-... - не проходять.
Кому цей цирк потрібен хз.
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25.08.2020 16:02 Ответить
У меня вопрос ,когда этот Совок закончиться ,есть проблема ,иди к специалисту ,если нет , зачем этот мед .осмотр ,тем более все знают, как он делается, нагрузка на поликлиники увеличивается в 10 раз ,🤦🤔 Вопрос зачем, когда это закончиться 😡
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25.08.2020 12:31 Ответить
Профілактика.
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25.08.2020 12:34 Ответить
коррупция... Вы на медосмотрах никому не нужны, тем более ваше здоровье... Врачи сами говорят, вы - проходящие медосмотр нам тут не нужны, нам нужны лишь ваши деньги. Всё.
Профилактики никакой нет и не было никогда... Только коррупция.
А если что то реально тебя беспокоит по здоровью, то ты и без всякого медосмотра обратишься к нужному специалисту - врачу...
Медосмотр - это совок... нигде в мире нет такой ерунды и коррупции в медицине, кроме Украины и пару тупорылых тоталитарных стран.
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25.08.2020 12:42 Ответить
Ответ один - коррупция.
Пример, все сотрудники предприятия с вредными условиями труда обязаны раз в год проходить медосмотр.
Ну естественно, почти никто не проходит этот медосмотр, а просто платят взятку врачу, который делает в конце комиссии заключение - годен или нет человек работать на предприятии с вредными факторами. Что бы тот врач написал, что годен человек работать там.
А если не заплатит человек взятку врачу, то тот напишет, что не имеешь права работать на предприятии с вредными условиями труда по состоянию здоровья. И ищи себе другую работу.
А её не просто найти.
Аналогично, нужно пройти медосмотр на водителя. Но никто не проходит, просто платят деньги врачу в поликлинике и всё.
А это большие суммы крутятся, если учесть, что сотни тысяч людей ежегодно обязаны проходить никому не нужный медосмотр.
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25.08.2020 12:39 Ответить
Кравчука запишите.Бо чувак с тамагочи озоновым ходит
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25.08.2020 13:56 Ответить
 
 