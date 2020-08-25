Медосмотры с большим количеством врачей могут пройти ученики 4 и 9 классов, остальные - только у семейного, - Степанов

Ученики 4 и 9 классов могут пройти полноценный медосмотр у разных врачей.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, министерством были внесены некоторые изменения.

"Медосмотры с большим количеством врачей могут пройти ученики 4 и 9 классов. Остальные медицинские осмотры могут осуществляться семейным врачом без большого количества врачей и консилиума. Мы ввели соответствующие изменения в связи с эпидемией и донесли их до Министерства образования и науки, чтобы для наших граждан было меньше неудобств", - отметил Степанов.

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