"Для них не существует дна": Филатов о последнем годе "слуг народа" в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что весь последний год ""слуги народа" и вся их силовая вертикаль" пытались найти на него хоть какой-нибудь компромат, а также мешали в реализации городских проектов.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По реконструкции моста меня искупали по уши в дерьме, навозбуждали кучу уголовных дел, дали команду в ГАСК запретить принимать мост в эксплуатацию, но сами трусливо побоялись остановить автомобильное движение, понимая, что за это люди их линчуют. По итогу, госконтроль по строительству засужен мэрией по всем инстанциям... Мост стоит, машину едут, пари выиграно, а вот обещанного аэропорта так и нет", - отмечает Филатов.

Также он вспоминает, как год и 47 дней не давали возможность крупнейшему турецкому подрядчику с мировым именем строить метро, запрещая взрывные работы.

"После того, как я вылез во все телевизоры страны и лично перед 10 миллионами телезрителей вынудил премьер-министра оправдываться, пообрывал телефоны иностранным послам и европейским банкирам, то разрешение на взрывы таки выдали", - пишет мэр Днепра.

Далее, пишет Филатов, прислали из Киева в Днепр заместителя генерального прокурора, "который лично уже почти полгода сидит тут в командировке и перетряхивает 300 уголовных дел".

"Подключили главное следственное управление СБУ в столице, провели 125 обысков, бегали с автоматами в бронежилетах по коммунальным предприятиям и квартирам подрядчиков. Ничего. Ноль. "Пустые" протоколы на обыск", - добавляет он.

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"Апофеозом позора" Филатов называет взломанную дверь в квартире сестры его политтехнолога, у которой "прокурорские украли во время обыска личные деньги".

Однако, как полное "отсутствие дна" мэр Днепра описывает тот факт, что в Днепре в последнее время стали массово внаглую открываться наливайки, которые мэрия пыталась закрыть.

"Потому, что Генеральная прокуратура истребовала к себе в производство все уголовные дела по сносам в Днепре стихийных рынков, ларьков и наливаек за все время моей каденции. Мэрия, якобы, дорогие земляки, занималась в этом вопросе самоуправством. Ладно бы хоть один ларёк или наливайку Филатов себе украл или же крышевал, а он же, наоборот, скотина, их сносит. И поэтому будем теперь его судить", - пишет он.

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"Я уже четко понимаю, что для них не существует дна, но мне горько лишь за одно обстоятельство. Что эта циничная и лживая клика думает, будто воюет с Филатовым или другими мэрами. А по итогу, от бессилия и собственной мерзости, делает подлости простым людям", - резюмирует Филатов.









