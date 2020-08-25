В Ивано-Франковской области для приема больных COVID-19 разворачивают четыре больницы второй волны, - ОГА

На Прикарпатье четыре медицинские учреждения второй линии готовятся принимать больных COVID-19. В области дополнительно разворачивают около половины тысячи дополнительных коек.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Главное сегодня для нас - развернуть дополнительные койки. У нас были определены 13 медучреждений первой линии, где есть 1256 коек. В этих заведениях мы дополнительно развернули уже 200 коек. Кроме того, мы обратились к Максиму Степанова, чтобы пять наших заведений второй линии были дополнительно включены для лечения больных COVID-19. По четырем из них мы получили положительный ответ. Ожидаем, что они как можно быстрее подпишут контракты с НСЗУ и начнут принимать больных. Это даст нам возможность развернуть дополнительно еще 275 коек. То есть, пол тысячи коек мы сможем дополнительно развернуть для больных COVID-19", - сообщила Савка.

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По ее словам, в Ивано-Франковской области ситуация с заболеванием коронавирусной инфекции является сложной. В медучреждениях области необходимо развернуть дополнительные койки, добавила Савка, власть работает над тем, чтобы увеличить количество тестирований людей и усилить их информирование о необходимости соблюдения карантинных мероприятий.