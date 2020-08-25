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Новости Коронавирус и карантин
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В Ивано-Франковской области для приема больных COVID-19 разворачивают четыре больницы второй волны, - ОГА

В Ивано-Франковской области для приема больных COVID-19 разворачивают четыре больницы второй волны, - ОГА

На Прикарпатье четыре медицинские учреждения второй линии готовятся принимать больных COVID-19. В области дополнительно разворачивают около половины тысячи дополнительных коек.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Главное сегодня для нас - развернуть дополнительные койки. У нас были определены 13 медучреждений первой линии, где есть 1256 коек. В этих заведениях мы дополнительно развернули уже 200 коек. Кроме того, мы обратились к Максиму Степанова, чтобы пять наших заведений второй линии были дополнительно включены для лечения больных COVID-19. По четырем из них мы получили положительный ответ. Ожидаем, что они как можно быстрее подпишут контракты с НСЗУ и начнут принимать больных. Это даст нам возможность развернуть дополнительно еще 275 коек. То есть, пол тысячи коек мы сможем дополнительно развернуть для больных COVID-19", - сообщила Савка.

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По ее словам, в Ивано-Франковской области ситуация с заболеванием коронавирусной инфекции является сложной. В медучреждениях области необходимо развернуть дополнительные койки, добавила Савка, власть работает над тем, чтобы увеличить количество тестирований людей и усилить их информирование о необходимости соблюдения карантинных мероприятий.

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карантин (16729) ОГА (2388) Ивано-Франковская область (916) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Такой коррупции среди медиков, как во Франковской области нигде нет... Ну разве, что ещё в Черновицкой...
Врачам платят премии за выявление и лечение каждого короновирусного в размере 8-10 тысяч.
Теперь во Франковской области, в частности в Калуше, уже сами врачи предлагают больным с простой простудой или пневмонией, взятку в размере 1-2 тысячи гривень, что бы написать диагноз больному - короновирус.
Многие ведутся на эти деньги от врачей, вот так и растёт статистика квеличения числа короновирусных.
Врачи, ради премий, записывают в короновирусные - всех левых больных.
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25.08.2020 12:50 Ответить
Это элементарно выявляется проведением ИФА анализа у тех, кто лечится или переболел.
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25.08.2020 12:56 Ответить
кто будет проверять???
Везде всё схвачено, за деньги делается всё, абсолютно всё... любой результат ИФА анализа тебе сделают, за деньги... Украина - самая коррумпированная и нищая страна в Европе...
Поэтому, коррупция везде...
Только деньги рулят... остальное не важно.
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25.08.2020 12:58 Ответить
Ну да,ну да.
По всьому світу за історію пандемії зареєстровано 24 мільони, і всі вони, звісно, погодилися на хабар від лікарів, які отримають премію за то.
Або в світі насправді хворіють, а українці сама здорова нація всесвіту, просто за хабар удає з себе хворих.

І да, в усьому світі запобіжні заходи приймаються, щоб загнати людей в стойло. Особливо в Індіі, де дуже незалежний і волелюбний народ мешкає. І влада їхня завжди переймалася здоров'ям населення .
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25.08.2020 13:09 Ответить
Проверять будет любой, кто едет в страну, где требуют такой анализ.
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25.08.2020 15:09 Ответить
в Черниговской обл. эта оплата 4000
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25.08.2020 13:15 Ответить
А здесь пишут, что всё дело в честном подходе и не сокрытии заболеваемости.
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25.08.2020 13:24 Ответить
 
 