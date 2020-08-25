В Ивано-Франковской области для приема больных COVID-19 разворачивают четыре больницы второй волны, - ОГА
На Прикарпатье четыре медицинские учреждения второй линии готовятся принимать больных COVID-19. В области дополнительно разворачивают около половины тысячи дополнительных коек.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.
"Главное сегодня для нас - развернуть дополнительные койки. У нас были определены 13 медучреждений первой линии, где есть 1256 коек. В этих заведениях мы дополнительно развернули уже 200 коек. Кроме того, мы обратились к Максиму Степанова, чтобы пять наших заведений второй линии были дополнительно включены для лечения больных COVID-19. По четырем из них мы получили положительный ответ. Ожидаем, что они как можно быстрее подпишут контракты с НСЗУ и начнут принимать больных. Это даст нам возможность развернуть дополнительно еще 275 коек. То есть, пол тысячи коек мы сможем дополнительно развернуть для больных COVID-19", - сообщила Савка.
По ее словам, в Ивано-Франковской области ситуация с заболеванием коронавирусной инфекции является сложной. В медучреждениях области необходимо развернуть дополнительные койки, добавила Савка, власть работает над тем, чтобы увеличить количество тестирований людей и усилить их информирование о необходимости соблюдения карантинных мероприятий.
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Врачам платят премии за выявление и лечение каждого короновирусного в размере 8-10 тысяч.
Теперь во Франковской области, в частности в Калуше, уже сами врачи предлагают больным с простой простудой или пневмонией, взятку в размере 1-2 тысячи гривень, что бы написать диагноз больному - короновирус.
Многие ведутся на эти деньги от врачей, вот так и растёт статистика квеличения числа короновирусных.
Врачи, ради премий, записывают в короновирусные - всех левых больных.
Везде всё схвачено, за деньги делается всё, абсолютно всё... любой результат ИФА анализа тебе сделают, за деньги... Украина - самая коррумпированная и нищая страна в Европе...
Поэтому, коррупция везде...
Только деньги рулят... остальное не важно.
По всьому світу за історію пандемії зареєстровано 24 мільони, і всі вони, звісно, погодилися на хабар від лікарів, які отримають премію за то.
Або в світі насправді хворіють, а українці сама здорова нація всесвіту, просто за хабар удає з себе хворих.
І да, в усьому світі запобіжні заходи приймаються, щоб загнати людей в стойло. Особливо в Індіі, де дуже незалежний і волелюбний народ мешкає. І влада їхня завжди переймалася здоров'ям населення .