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Шмыгаль поблагодарил ВР за поддержку повышения минималки: Это простимулирует спрос на украинскую продукцию

Шмыгаль поблагодарил ВР за поддержку повышения минималки: Это простимулирует спрос на украинскую продукцию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Верховную Раду за поддержку законопроекта о повышении минимальной заработной платы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер министр написал в своем Telegram-канале.

"Благодарим Верховную Раду за поддержку законопроекта о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Расчеты правительства показывают, что увеличение МЗП позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом и простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию", - написал Шмыгаль

Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о повышение минималки: "Будет почти незаметным как для людей, так и для экономики"

Шмыгаль поблагодарил ВР за поддержку повышения минималки: Это простимулирует спрос на украинскую продукцию 01

ВР (29227) Кабмин (14025) минимальная зарплата (196) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+12
зебилы "родненькие" - уходите - Украина еще несколько лет вас просто не выдержит
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25.08.2020 12:48
+6
просто нет слов - профессора ,прошлые были профессора ,еще и людей бизнесу учили,за деньги - пипец - где адекватность - ауууууууу
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25.08.2020 12:47
+6
Вы чего совсем идиоты там? Как повышение налогов и зарплаты повысит конкурентоспособость продукции? Да я уже сегодня не покупаю ничего украинского. Польское и турецкое намного дешевле и качественнее.
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25.08.2020 12:49
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просто нет слов - профессора ,прошлые были профессора ,еще и людей бизнесу учили,за деньги - пипец - где адекватность - ауууууууу
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25.08.2020 12:47 Ответить
Зараз ситуація на ринках сприяє збільшенню мінімальної зарплати і на більший розмір до рівня 7-8 тис. грн і партія Зеленського має активно продавлювати в парламенті збільшення мінімальної зарплатні та соціальних пособій, щоб запустити роботу споживчих ринків в Україні! Це правильний шлях і його потрібно терміново пройти, ще до місцевих виборів, якщо Слуга народу хоче отримати хоч якийсь результат! Тут потрібно бути рішучими та сміливими! Найбідніші верстви населення будуть купляти українську продукцію та послуги - купляти продукти низшої цінової категорії українського виробництва, купляти послуги українських компаній - оплачувати комуналку та робити примітивні ремонти, вставляти вікна на зиму, міняти двері та утеплювати стіни! Ці гроші, які підуть найбіднішим не будуть виведені за кордон і не ляжуть депозитами в банках, а підуть в економіку і призведуть до збільшення ВВП та доданої вартості і цей ресурс зараз потрібно використати на повну. Навіть якщо інфляція трохи послабить гривню - це не проблема! Гривня потім відіграє своє!
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25.08.2020 13:08 Ответить
Трускавець рулить!
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25.08.2020 13:22 Ответить
Рулить наука економіка! Якщо збільшення грошової маси призводить до миттєвого збільшення виробництва продукції і починає крутитись колесо гроші-товар-гроші, то потрібно насичувати економіку грошима, бо гроші це кров економіки! Бувають періоди коли потрібно зменшувати грошову масу, а бувають періоди коли потрібно збільшувати грошову масу! Зараз саме такий період - підприємці хочуть продавати і працювати, покупці хочуть купляти, але грошей в покупців немає! Потрібно дати гроші покупцям, щоб запустити роботу споживчих ринків, а це дозволить розвинути виробництво, збільшити ВВП і створити додаткові робочі місця! Зараз потрібно збільшувати мінімалку та соц.пособія!
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25.08.2020 13:37 Ответить
І як ти наситиш економіку грошима, невіглас, примусово піднявши мінімальну ЗП, від якої всі підприємці почнуть ховатися в тінь?! "Дєбіли, ***"
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25.08.2020 17:07 Ответить
Хай ховаються, для цього є фіскальна служба та охорона праці, яка буде виводити підприємців на чисту воду. Держава має керувати процесом і задавати правила гри а не сумно спостерігати за тим як бізнес краде податки!
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26.08.2020 11:45 Ответить
Маленький вопрос? Кто зарплату будет платить этим самым бедным если их выгонят с работы разорившиеся предприниматели и они все станут на биржу труда? Где и сейчас во многих городах 17 человек на 1 вакантное место. Ты, болезненный, их содержать будешь?
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25.08.2020 13:29 Ответить
Саме тому що немає продажів і споживчі ринки схлопнулись - саме тому велике безробіття! Зазар прийшло друге півріччі - час купівель і підготовки до зими, саме зараз потрібно вливати додаткові гроші в економіку. Але гроші потрібно вливати через самих найбідніших, які не будуть виводити гроші в офшори, не будуть купляти валюту в обмінниках, а будуть робити ремонти, сплачувати комуналку та купляти одяг та продукти!
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25.08.2020 13:39 Ответить
Хворе, кто им будет платить когда их уволят с работы? Ты, болезненный, их содержать будешь?
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25.08.2020 13:49 Ответить
Всіх кого могли вже звільнили! Підприємці звільнил всіх найманих парцівників, працівники стали на облік в службі зайнятості і працюють нелегально! Тому не треба тут крокодилячих сльоз! Мінімалка в 7-8 тис. змусить підприємців більши платити офіційно і менше платити в ковертах, а зарплати в більшості працівників значно більші мінімалки але показують офіційно тільки мінімалку! Тому збільшення мінімалки це правильний і потрібний крок, тільки потрібно робити цей крок сильно і рішуче, піднімати не на 300 грн а на 1,5-2 тис. грн!
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25.08.2020 13:54 Ответить
Хворе. Ты где экономике училось, в палате №6 или в Трускавце? Статистика говорит о том, что людей прямо сейчас увольняют официально и берут на работу неофициально с понижением зарплаты. Постоянно падает уровень уплаты ЕСВ по стране. А ты можешь рассказывать свои больничные сказки дальше.
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25.08.2020 14:05 Ответить
В Україні економічна криза посилюється до осені, але восени буде збільшення продажів та підйом економіки. Саме зараз час піднімати мінімалку та соц.пособія щоб це не спричинило потужного інфляційного тиску на гривню! Але піднімати мінімалку та соц.пособія потрібно відразу більш потужно! Оце підняття на 300 грн це смішно! Це якісь дитячі ігри в економіку! Підйом має бути суттєвим на 1,5-2 тис. грн, один раз на 2-3 роки, щоб інвестори не боялись що кожні 3 місяці мінімалка буде збільшуватись!
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25.08.2020 14:18 Ответить
хватить думать шо обшие законы экономики работают в Украине - в тот то и проблема ,шо правильные теории, у нас ,не работают
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25.08.2020 14:47 Ответить
Це практика української економіки, у нас традиційно перше півріччя мертвий сезон, а підйом продажів починається з вересня місяця і тому саме зараз потрібно потужно впливати на економіку, щоб підйом продажів призвів до потужного зростання економіки України! Уряд має потужно підтримати найбідніші верстви населення щоб дати українським виробникам максимально збільшити продажі продукції та послуг в сезон великих продажів! вересень-грудень!
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25.08.2020 15:01 Ответить
И тебя, Игорёк, в голове дырка...
Или ты работаешь полной зангятостью за 3000 грн,мес?
В Украине 70% работающих вне бюджета получают зарплату в конвертах и числятся официально нищими. Ещё и субсидию получают.
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25.08.2020 14:54 Ответить
Саме тому збільшення мінімалки збільшить офіційну частину зарплати і збільшить надходження в бюджети всіх рівнів! Потрібно зрозуміти що весь чесний бізнес в Україні вже 100-500 разів помер, лишились тільки ті хто не платить податки і тому підйом мінімалки лише змусить неплатників податків сплачувати більше в бюджети всіх рівнів! Я б взагалі встановив мінімалку 8 тис. грн, бо реальний прожитковий мінімум десь на цьому рівні 8-10тис. грн. Хто не зможе платити, буде платити так як зараз - нелегально без оформлення! Але якщо потрібен оформлення людини на підприємстві - будь ласка сплачуйте не менше прожиткового мінімуму, або взагалі не працюйте якщо у Вас такий малоприбутковий бізнес! Уряд має задавати тон в економіці, а не підлаштовуватись під нечесний бізнес!
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25.08.2020 15:05 Ответить
Я это написал к тому, что перекладывание денег из конвертов в белую зарплату никоим образом не увеличит покупательную способность населения.
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25.08.2020 15:22 Ответить
Але наповнить бюджети всіх рівнів додатковими надходженнями!!!!! А ті хто працюють за мінімалку отримають реальне збільшення доходів і зможуть собі купити більше продуктів, послуг та ліків!
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25.08.2020 15:24 Ответить
Есть основы экономической теории. При экономическом кризисе и падении производства всегда уменьшают налоги для стимулирования экономики, а не наоборот. Но у зебилов рулит Трускавец.
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25.08.2020 15:32 Ответить
Бізнес в Україні це бізнес напівкримінальний, який не буде більше сплачувати податків при збільшенні продажів. Тому потрібно примусово збільшувати відрахування в бюджет всіх рівнів.
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25.08.2020 15:43 Ответить
Повторюсь. Это ты будешь рассказывать своим санитарам, эксперд.
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25.08.2020 16:52 Ответить
Игореня, это в каких больных фантазиях экономику и увеличение производства стимулируют увеличением налогов для предпринимателей? Это в какой экономической теории ты это вычитал?
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25.08.2020 15:24 Ответить
Збільшення податкового тиску примусить підприємця розвиватись. Підприємцям потрібен певний пінок під сраку, щоб вони почали рухатись! Це називається стимулювання підприємницької активності!
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25.08.2020 15:26 Ответить
Это только в твоих больных фантазиях стимулирование развития идет через увеличение налогов. Таблетки поменяй.
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25.08.2020 15:33 Ответить
Кримінальний бізнес стимулюють спеціальними заходами!
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25.08.2020 15:45 Ответить
Это ты будешь рассказывать своим санитарам, эксперд.
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25.08.2020 16:51 Ответить
Ты выведение экономики из тени называешь "увеличение налогов"?
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25.08.2020 16:21 Ответить
Где там есть выведение экономики из тени? И с чего у нас считается ЕСВ и многие другие выплаты.
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25.08.2020 16:50 Ответить
С зарплаты, которую выдают наличкой в конвертах.
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25.08.2020 18:01 Ответить
Как же долго вы, леваки, будете дальше разрушать то, что осталось от былой роскоши? МЗП в Украине это административная единица. Не экономическая! Последние лет 5, после прихода вашего любимого Гройсмана, используется недалекими правительствами, чтобы выполнить доходную часть плохо сверстанного бюджета за счет автоматического увеличения налогов и сборов с ФОПов, работников малых предприятий и в т.ч. бюджетников.

Какое увеличение денежной массы вы вообще ждете? Причем тут денежная масса? ЦБ в ближайшее время и так включит станок, чтобы хоть как-то подогреть спрос.
Всех уволили? Неужели? У нас сейчас безработица официальная уже около 10%, реальные цифры могут быть все 20%. Какой смысл работодателю нанимать сотрудника на 7 тыс. грн, доплачивая ему еще в конверте столько же из-за роста средней ЗП у трудоустроенных?
Затем, рост МЗП подтягивает и среднюю зарплату вверх, а за чей счет их повышать, если экспорт упал на 17-19% и спрос на доллар минимальный?
А так можем сделать МЗП хоть 100 тыс. грн, бедных - богатыми, а богатых бедными. Передавайте привет Троцкому.
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25.08.2020 19:48 Ответить
Бізнес в Україні переважно кримінальний і від того що хтось припинить економічну діяльність Україна сильно не постраждає. Бізнес давно потрібно почистити від баласту. А для оплати праці можна використовувати погодинну оплату і роботу не по найму а по договору! Перехід на погодинну оплату праці стане потужним засобом збільшення ефективності підприємств всіх форм власності! Перестануть наймати дешевих прибиральниць та малооплачуваних працівників, а будуть замовляти клінінгові та допоміжні послуги в профільних компаніях, які будуть створювати нові робочі місця з офіційною зарплатою і сплатою всіх податків! Те що українське гниле бізнес-болото потрібно осушувати, це не підлягає обговоренню! За 28 років бізнес дуже добре пристосувався нічого не робити і не платити податки! Хай рухаються!
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26.08.2020 11:49 Ответить
У районі проведення ООС унаслідок необережного поводження зі зброєю загинув український воїн Володимир Рудик. ЦН вимкнув коментарі. зеДибіли вліпили НПЗ щоб утримати перемир'я і не виплатити допомогу рідним. Чоловік воював з 15 рокуі з солдата
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25.08.2020 13:13 Ответить
Пишут, что от рук снайпера. Но низзя - должны быть только не боевые потери. Типа "перемирие" у величайшей гниды.
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25.08.2020 13:25 Ответить
Шмигаль подякував ВР за підтримку підвищення мінімалки: Це простимулює попит на українську продукцію - Цензор.НЕТ 1099
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25.08.2020 13:26 Ответить
Девиз зеленой пошести -- добьем недобитое. Все, к чему они прикасаются - превращается в фекалии.

Шмигаль подякував ВР за підтримку підвищення мінімалки: Це простимулює попит на українську продукцію - Цензор.НЕТ 9478
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25.08.2020 13:23 Ответить
цена на которую вырастет в разы...
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25.08.2020 12:47 Ответить
шмыгаль реально тупой)) цены давно выросли - какой там спрос повысится))
https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/videos/3734998519863047/

Це відео забороняють у групах прихильників шмарклы.
Назва "Народна любовь"...
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25.08.2020 12:47 Ответить
Любит наш народ ....
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25.08.2020 13:33 Ответить
Шмыгаль поблагодарил ВР за поддержку повышения минималки: Это простимулирует спрос на украинскую продукцию - Цензор.НЕТ 1443

100000000 В.-PENGÖ (1946) Так було в Угорщині. Збільшимо рекорд інфляції?
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25.08.2020 12:48 Ответить
😃 и на сколько простимулирует?? На 200 грн?? А на сколько цены вырастут??
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25.08.2020 12:48 Ответить
зебилы "родненькие" - уходите - Украина еще несколько лет вас просто не выдержит
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25.08.2020 12:48 Ответить
Вы чего совсем идиоты там? Как повышение налогов и зарплаты повысит конкурентоспособость продукции? Да я уже сегодня не покупаю ничего украинского. Польское и турецкое намного дешевле и качественнее.
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25.08.2020 12:49 Ответить
Повышение минималки повысит спрос на украинскую продукцию? А число g оно случаем до 10 не доведёт?

Есть тут экономисты на форуме? Можно мне, серому и убогому, на простом языке растолковать какая между этими понятиями связь?
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25.08.2020 12:49 Ответить
Обратно-пропорциональная.
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25.08.2020 13:36 Ответить
Все, про що ляпають трускавецькі проффери, було б доцільним при зростанні ВВП (піднятті продуктивності праці). А при обвалі(що спостерігається) це шлях до гіперінфляції.
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25.08.2020 13:46 Ответить
По прогнозам этих красавцев ВВП выростет на 40% уже буквально на днях. Может они из рассчёта на это свои выкладки делают?
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25.08.2020 13:53 Ответить
Вообще-то увеличение оплаты труда без повышения производительности этого же труда приводит к росту себестоимости продукции,то есть к уменьшению ее конкурентоспособности.Может зебилов в Трускавце учили каким то особым законам экономики,в таком случае прошу прощения,но я в институте изучал обычные.
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25.08.2020 14:10 Ответить
1. Как повышение себестоимости украинской продукции простимулирует спрос на нее?

2. Что значит категория "реальный прожиточный минимум", если прожиточный минимум установлен 2102 грн.?

Премьер-министер.....
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25.08.2020 12:50 Ответить
https://prm.ua/pidnyattya-minimalki-matime-katastrofichni-naslidki-dlya-biznesu-ta-ekonomiki-yuzhanina/ "Підняття мінімальної заробітної плати буде мати негативні наслідки для економіки в цілому і для бізнесу зокрема" - заявила у кулуарах парламенту народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна.
"Я сьогодні вранці читала статі знаних українських економістів, щоб зрозуміти, чи є хоч один спеціаліст, який би радив Зеленському зараз підвищувати заробітну плату. Я не знайшла жодного такого коментаря. Навіть близькі до президента люди застережуть його, що це підняття зіграє проблемну роль для нашої економіки в цілому", - сказала Южаніна.
Вона також наголосила, що підняття мінімальної заробітної плати відіграє негативну роль для бізнесу.
"Якщо не зросла продуктивність праці, а лише збільшились доходи, то ми будемо мати рівень інфляції, який буде катастрофічно збільшуватися. А від цього залежить облікова ставка Нацбанку. А від НБУ залежить, під які відсотки буде кредитуватися бізнес. Тобто низьких відсотків у же не може бути. Це така ланцюгова реакція, яка грає для бізнесу виключно негативну роль", - сказала депутат.
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25.08.2020 12:51 Ответить
Какую продукцию имеет ввиду? Рабочую силу? Сейчас бизнесу налоги поднимутся- и еще тысчонка человек бросит нахрен этот бизнес, и поедет на заработки!
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25.08.2020 12:51 Ответить
Бюджетникам и пенсионерам пох - они обычные получатели и поэтому выводов не сделают никаких. Никаких, от слова - абсолютно!
А вот все тупорылая бизнес-массовка (зе!избиратели) должна этого наестся сполна.

Поп-корн и кола манят!
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25.08.2020 12:56 Ответить
Предлагаю после вступления закона в силу возвращать часть денег из зарплаты работодателям. Они ведь такие бедные.
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25.08.2020 13:04 Ответить
Статистика - штука упрямая.
Количество официальных безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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25.08.2020 13:46 Ответить
а как именно простимулирует? какая тут связь?
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25.08.2020 13:07 Ответить
+277 грн сильно простимулирует спрос, ага.
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25.08.2020 13:11 Ответить
в польском магазине:
-возьми еще масло подсолнечное.
-какое
-как какое? Украинское! Ты что, не видел на сколько им там минималку шмыгаль поднял?
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25.08.2020 13:46 Ответить
"Замечательно, поразительно, гениально!!!" - при падінні економіки підвищувати мінімальну зарплату. Тобто, чим сильніше буде валитися економіка тим більшою буде мінімальна зарплата і тим більше буде стимулюватися споживчий попит? Згадалися мені купони - якими тоді зажиточними були українці, ух, всі мінімум мільйонери. Зелене Гавно тоді ще в Кривому Розі "мелочь по карманам тырил", а тепер "головний сутенер" в державі.
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25.08.2020 13:52 Ответить
И как таким долбо@бам получается вылазить на такие должности? Тысячи более умных и образованных людей без работы, а это мудачество руководит Кабмином! Ну это просто невероятно! Такой идиот, что даже не знает о последствиях повышения минималки - прежде всего на фонд зарплаты, а это - на себестоимость! И как повышение себестоимости уведите спрос на продукцию? Ну кретин, даже Гройсман в сравнении с ним - ангел.
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25.08.2020 14:31 Ответить
Так, заткнуться и слушать!
Никто РЕАЛЬНО не работает полный день за 3 тысячи. Три тысячи - официально, остальное в конвертах.
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25.08.2020 14:57 Ответить
Оце перли видає,то воду в Крим тільки населенню і ні кому іншому, тепер тільки на українські товари
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25.08.2020 15:25 Ответить
Он хотел сказать о том что повышение мзп на 300 грн нихерово так подымет внутренний спрос... Ему просто переводчик нужен
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25.08.2020 15:40 Ответить
А що ВР десь заробляє і оте важко зароблене відірвала від себе і надала Шмигалю? Їм там ДСС хоч мільярд, партія зелених сказала треба -депутати сказали - Єсть!
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25.08.2020 18:35 Ответить
идиот)))
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25.08.2020 18:59 Ответить
Зеленокожие членограи обложили минималку налогом 18+1.5 +22 и плюс ндс 20 везде .И думают шо они красивые?А в Европе минималка налогом не облагается .Так что видим -нам опять сцут в глаза .Панове ни одного голоса зеленокожим мразям ,ворью- рыганоидам ,порохолакеям,брехливой матке с косой и тем кого она приманила пустыми обицянками -не отдавайте свой голос -прошу Вас.
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25.08.2020 19:08 Ответить
А кому? Вроде, всех перечислил.
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26.08.2020 09:27 Ответить
 
 