Шмыгаль поблагодарил ВР за поддержку повышения минималки: Это простимулирует спрос на украинскую продукцию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Верховную Раду за поддержку законопроекта о повышении минимальной заработной платы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер министр написал в своем Telegram-канале.

"Благодарим Верховную Раду за поддержку законопроекта о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Расчеты правительства показывают, что увеличение МЗП позволит привести ее в соответствие с реальным прожиточным минимумом и простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию", - написал Шмыгаль

Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

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