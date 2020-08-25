Летальность от COVID-19 составляет в Украине 2,1%, самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской области, - ЦОЗ

Общий показатель летальности от COVID-19 по Украине составляет 2,1%.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Летальность по стране составляет 2,1%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,9%), Закарпатской (3,5%) и Черкасской (2,8%) областях", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника, 25 августа, зафиксированы 1 658 новых случаев заражения.ъ

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