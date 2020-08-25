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Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков

Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального.

Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

По словам Пескова, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому. "Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождения пациента в коме", - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.

Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков заявил: "Это пустой шум".

Читайте также: Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель

Песков также прокомментировал заявление берлинской клиники "Шарите" о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального заявил о транспортировке его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

отравление (1583) Песков Дмитрий (1856) расследование (3038) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+11
В берлинской клинике "Шарите", где лечится Навальный, находится группа английских специалистов, Они предоставили и используют свою методику детоксикации.

Врачи германской клиники "Шарите" установили, что Навальный отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для понимания - к этой группе относятся боевые отравляющие вещества зарин, зоман, табун и семейство V-газов. К этому же классу относится и N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (А-230, он же "Новичок")
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25.08.2020 13:12
+10
Невнятное мычание из Травительной Федерации.....
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25.08.2020 13:14
+7
В Гааге будете гнить, твари!
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25.08.2020 13:12
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Правила форума Совет форумчан
Пурга,,,,,,,
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25.08.2020 13:08 Ответить
В берлинской клинике "Шарите", где лечится Навальный, находится группа английских специалистов, Они предоставили и используют свою методику детоксикации.

Врачи германской клиники "Шарите" установили, что Навальный отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для понимания - к этой группе относятся боевые отравляющие вещества зарин, зоман, табун и семейство V-газов. К этому же классу относится и N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (А-230, он же "Новичок")
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25.08.2020 13:12 Ответить
Дождь-винахідник Новічка заявив , що то була велика доза прапарату для лікування альцеймера , який добре розчиняється у тому ж чаї, й викликає дуже сильни судоми, тобто Навальний кричав від болю абсолютно будучи при свідомості... Піна з рота, мочевиділення й страшна взагалі картина - А ЛЮДИНА У СВІДОМОСТІ!
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25.08.2020 13:18 Ответить
тобто навіть не таємна хімічна зброя й ПРІЧЬОМ ЗДЕСЯ УХЙЛО!
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25.08.2020 13:19 Ответить
тобто, винахідник Новічка знайшов правільную трібуну на ДОЖДЕ , не дивно
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25.08.2020 13:21 Ответить
Дождь фінансується Газпромом..

Апропо..ДОСІ на "дождє" підробляє на пів ставки ведучий каналу Порошенко "Прямий" Матвєй ГАнапольський..
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25.08.2020 13:42 Ответить
Да ты рашкотварь никак не угомонишься и сюда приплел Пороха ,подонок ватный, убери вторую букву *Д*из ника ,начнешь сразу соответствовать ему...
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25.08.2020 19:11 Ответить
а по суті спростування будуть ?

хоча у кого я запитую ?
У лахтінських підаразів ?
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26.08.2020 08:21 Ответить
Тут я с Клоуном согласен: "Какая разница?!" Нам что Путин, что Навальный, не надо из него лепить героя, он такой же имперец (максимум что от него нам можно ожидать это прекращение войны на Донбассе, Крым он отдавать не собирается)
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25.08.2020 15:45 Ответить
PS Один говнюк отравил другого говнюка
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25.08.2020 15:46 Ответить
Усы пескова самые ядовитые, не так-ли.
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25.08.2020 13:19 Ответить
новичок на любом базаре можно купить у бабок - старая песня кремлядей
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25.08.2020 13:24 Ответить
...и в любой лондонской помойке.
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25.08.2020 15:39 Ответить
Піськов брат ху?ла! Яблуко від яблуні ху?ла далеко не падає.
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25.08.2020 13:58 Ответить
Да-а... Крутая "пурга" из Скрипалей, Березовского, Литвиненко, Политковской, Магнитского, Навального и т.д. и т.л....
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25.08.2020 14:23 Ответить
Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков - Цензор.НЕТ 2760
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25.08.2020 13:09 Ответить
Вам чаю?
Нет,лучше новичка,ну или на крайняк заринчику.
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25.08.2020 13:13 Ответить
А ведь во всём мире эти "присадки" давным-давно под запретом.
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25.08.2020 13:21 Ответить
BBC News Services: https://www.bbc.com/news/world-europe-53892900

Что такое ингибиторы холинэстеразы?
Это группа химических веществ, некоторые из которых могут использоваться для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. При использовании в пестицидах они могут быть вредными для человека.
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25.08.2020 13:41 Ответить
Вещества, принадлежащие к фармакологической группе ингибиторов холинэстеразы, широко применяются в качестве инсектицидов, а также известны как боевые отравляющие вещества - к примеру, такие, как зарин и VX. К их семейству относится, в частности, и https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA/a-42977141 "Новичок" , которым в марте 2018 года был https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C/a-45662832 отравлен бывший двойной агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. https://www.dw.com/ru/chto-izvestno-o-veshhestve-obnaruzhennom-v-organizme-navalnogo/a-54688881
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25.08.2020 15:35 Ответить
И какой вывод Вы хотите мне сделать?

Какое конкретно вещество было использовано?
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25.08.2020 15:46 Ответить
Выводы будут делать в Гааге, а в статье упоминается лишь о том, что вещество, которым был отравлен Навальный, входит в группу БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ!
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25.08.2020 16:16 Ответить
Статья расчитана на полных идиотов. Имя вещества, есть? Чем отравили? Не знаете. И я не знаю. Когда будет известно, подтверждено, доказано, проверено, чем и когда, тогда можно слюнями брызгать.

У меня биохимики немцы сейчас сидят напротив, смеются над вашей информацией, говорят что даже, локальные болеутоляющие анестетики, используемые при внутреннем зондировании человека, используют этот класс веществ, не говоря про пестициды и лекарства против деменции. Они спрашивают какое конкретно вещество нашли в Шарите?
Нужны само вещество. И концентрации.

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25.08.2020 16:36 Ответить
Ури,давно замеченный на ЦН, как ватный рашистский негодяй,оправдывающий преступный неофашистский режим рф ,даже дихлофос относится к этой группе блокаторов холинэстеразы , но дело не в том ,как называется это вещество ,а в самом факте его использования для отравления этого Подвального! Сейчас тебе надо подумать о себе ,ведь с такой человеконенавистнической позицией ,ты долго не протянешь ,заболеешь нехорошей болезнью и все 30сребреников и остальное имущество пойдут в пользу врачей и аптек .....
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25.08.2020 19:24 Ответить
Оставайтесь на линии. Ваше мнение очень важно.
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25.08.2020 16:37 Ответить
Пресс-служба берлинской клиники Charite, сообщила об отмене пресс-конференции о состоянии больного.

О-oоо, нужно не языком трепаться, а искать, и таки представить вещество и концентрации достаточные для такой клинической картины. И не забываем, что в Омске есть первичные био-образцы, которыми можно послать Шарите прямо в туалет, если будут манипулировать.
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25.08.2020 18:38 Ответить
Фальшивка !!! Даже дети в щколе знают, что такой чай продается в свинцовой коробке и две ручки для переноски
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25.08.2020 13:41 Ответить
Та хто б сумлівався.
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25.08.2020 13:10 Ответить
В Гааге будете гнить, твари!
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25.08.2020 13:12 Ответить
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду
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25.08.2020 13:13 Ответить
Невнятное мычание из Травительной Федерации.....
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25.08.2020 13:14 Ответить
что Патрушев зеленскому прикажет по этому поводу проблеять ?
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25.08.2020 13:15 Ответить
ПаРашка даавно в комі...
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25.08.2020 13:17 Ответить
Німецькі медики повідомили що виявили ознаки отруєння.
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25.08.2020 13:18 Ответить
Ну если Писькова выпустили из будки, тогда точно ***** при делах. Не понятно только зачем травить ручного пуделя. Слишком громко тявкнул?
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25.08.2020 13:19 Ответить
шоб все боялись
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25.08.2020 13:47 Ответить
Ну зачем жеж было сразу Бутерброда? Кто теперь кацапских хомячков на демонстрации строем в загончики водить будет?
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25.08.2020 13:59 Ответить
а чо их водить?они оттуда и не выходили .
сцарь в бункере,хомячки в загоне...штабильность
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25.08.2020 14:02 Ответить
Ну их же из загонов выводить иногда надо. Проветрить там, мусор убрать.
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25.08.2020 14:05 Ответить
Действительно, непонятно
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25.08.2020 17:30 Ответить
Чего только нет в пригоженском меню.
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25.08.2020 13:23 Ответить
Мы живем в средневековье? Вокруг бушует эпидемия легочной чумы, посреди Европы народ восстал против потерявшего влияния монарха, а конкурентов на трон устраняют с помощью яда...
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25.08.2020 13:23 Ответить
Деградация. Ментально многие уже там - в средневековье. Постепенно и остальное туда подтягивается вслед за сознанием.
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25.08.2020 13:35 Ответить
времена меняются, а человеческая натура - нет.
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25.08.2020 13:40 Ответить
Те ,кто не меняется -тупые фанатики ,обречены на вымирание - закон эволюции . *Времена меняются и мы вместе с ними *,- говорили мудрые очень древние ученые и философы
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25.08.2020 19:38 Ответить
Ничего нового, развитие по- спирали ( шире, глубже и т. д.)
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25.08.2020 14:06 Ответить
Меркель вимагає у Чикатило, щоб той покарав Чикатило.

Саме так нині виглядає лицемірна політика Заходу.

Бо саме так (замість відчутних санкцій) сприймається вимога Меркель до Хла покарати винуватих в отруєнні Навального!
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25.08.2020 13:27 Ответить
А наши вырожденцы все договориться с кем то там мечтают, чашки чаще мойте...
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25.08.2020 13:34 Ответить
На лицо отравление, покушение на его жизнь. Навальный случайно остался живой, не понятно как дальше будет его здоровье. Но более наплевательского отношения к судьбе своих граждан трудно себе представить, наверное Песков очень расстроен, что Навальный остался живой.
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25.08.2020 13:35 Ответить
Рыг Сивкович после отравления Ющенко рассказывал, что это не отравление, это просто Ющенко переел таблеток для омоложения. Так же и тут - Небутерброда не отравили, у него просто аллергия на яд.
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25.08.2020 13:39 Ответить
Хорошая тема для диссертации, исследования боевьіх ОВ на алергеннотропность ( не знаю, есть ли такое слово)
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25.08.2020 13:47 Ответить
https://kungurov.livejournal.com/ KUNGUROV -1 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

https://kungurov.livejournal.com/275862.html https://kungurov.livejournal.com/275862.htmlhttps://kungurov.livejournal.com/275862.html Навальный в коме, как символ русской революции

.....

Спрашивается, при чем тут Навальный? Если вы до сих пор считаете Леху ВНЕсистемным оппозиционером, отцом русской демократии и видите реальность в черно-белых тонах, где абсолютное добро борется против абсолютного зла, то дальше можете не читать. Я не для детей дошкольного возраста пишу. И вообще, чтение - это не ваше, для вас есть либеральный зомбо-ютуб и коммиксы в Фейсбуке. Для остальных продолжу.

Навальный - это, по большому счету, инвестпроект (заготовка, консерва) той части путлеровской элиты, которая в качестве страховочного варианта не исключала для себя революции сверху. Это ни в коем случае не означает, что мой тезка - марионетка в чьих-то умелых руках. Он в достаточной степени субъектен и адекватен. Он постоянно посылает четкий сигнал - возьмите меня в элитку на любых условиях. Это именно то, что нужно тем шишкарям, которые в случае шухера желают слить Главкрысу с ее окружением, разменяв таким образом власть на неприкосновенность и хотя бы часть награбленного. В идеале же - они желают остаться у власти на вторых ролях, прячасть за демократической ширмой, над которой будут драться демократические петрушки, зависимые от них финансово.

Таким образом можно описать латентный пока конфликт между консервативной частью путирастической клики, которая будет цепляться за власть до последнего, осознавая свою неспособность вписаться в новые реалии, с молодой аристократией, которая попытается вовремя предать, чтобы сохранить свои привилегии. Кризис в Белоруссии до усрачки напугал первых и заставил их нанести превентивный удар по еще не оформившейся верхушечной оппозиции. Этим ударом стало отравление Навального. Вне зависимости от того, выживет он, или нет, сигнал читается предельно четко: кремлевские старцы не потерпят даже запаха измены! Их заложниками является не только население, но и элита среднего и нижнего звена.

Собственно, я не знаю никаких подробностей инцидента с отравлением, но руководствуясь описанной выше умозрительной логикой, готов предположить, что террористы не ставили своей целью убийство Алексея Навального - это точно не в интересах Кремля. Просто таким образом паханы транслирую месседж: ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО - ЭТО ИЗМЕНА!
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25.08.2020 13:39 Ответить
паханы сказали...а разносят все в тырнете .ну,шоб результата достичь.
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25.08.2020 13:44 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала ...Ну да,конечно, что это не в интересах кремля! Литвиненко не в интересах кремля, Немцов, Скрипаль и пр. менее резонансные отравления и убийства ну просто никак не в его интересах. А вот за все эти годы почему то никого их путинских дружков не грохнули, а уж они то попили кровушки и у людей, и у бизнес- партнеров, и государство обворовали на миллиарды. Но почему тогда убирают всегда тех, кто чем то раздражает власть?
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25.08.2020 14:23 Ответить
і де тут написано,що не в інтересах Кремля ?

цікаво працюють декі тролі..)))
відповідають не читаючи ))))
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26.08.2020 08:23 Ответить
Да и сам песков-тоже просто шум!!!! В принципе !!!!Просто шум!!!!
Если не думать, что за ним путин, ядерное оружие, головорезы ФСБ !!
ПРОСТО ШУМ!!! Шуми мимо!
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25.08.2020 13:41 Ответить
У мене нема причин не вірити Піськову. ))
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25.08.2020 13:41 Ответить
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
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25.08.2020 14:25 Ответить
выфсёврёти...
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25.08.2020 13:41 Ответить
Какие ваши доказательства?
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25.08.2020 13:51 Ответить
чикатилло заявил что все обвинения против него это пустой шум, и что он не видит никакого повода для расследования
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25.08.2020 13:43 Ответить
Обиделся гов*юк? Несправедливо как-то наговариваете, ведь яд можно купить в любой аптеке и это совершенно не контролируется фсб, кремлем
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25.08.2020 13:47 Ответить
"Россия- самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и приэтом желает потопить в нем весь мир"... (с)
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25.08.2020 13:53 Ответить
А Я бы и этого в Шарите отвёз. Пусть проверят этото "Крот"
----------------------
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fstyler%2Fsledstvie-razberetsya-kollegi-prodyusera-1559915269.html&psig=AOvVaw1RIdRKm-dvh8Oe1gaJ_wJu&ust=1598439326530000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOi-ueaYtusCFQAAAAAdAAAAABAP Бари Алибасов в больнице - его коллеги не верят в случайное
72-летний продюсер и шоумен Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял его за сок. У Алибасова были диагностированы ожоги желудка второй степени, а также дыхательных путей и пищевода четвертой степени.
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25.08.2020 13:57 Ответить
Навчальний ж не бутерброд щоб його розслідувати, може просто термін придатності закінчився.
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25.08.2020 13:59 Ответить
Вот интересно,это уе*ок говорил такие же слова,если бы его доця сейчас лежала в коме от отравления неизвестным веществом?
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25.08.2020 14:01 Ответить
Это новость?
Новость бы была, если бы Песков сказал "Да, мы отравили!"
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25.08.2020 14:45 Ответить
это явка с повинной.
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25.08.2020 15:20 Ответить
Это умилительная наглость.С таким честным лицом нести пургу. Неизвестно вещество - нечего расследовать. То есть есть дырка в голове,но пока мы не установили чем именно прострелили башку,мы не можем сказать,что это вообще преступление.Логика - супер. Факт отравления есть,а отравления нет.уууу....
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25.08.2020 15:53 Ответить
Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8386
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25.08.2020 16:01 Ответить
Хм. А когда он у них был этот повод? Всё окутано ихтамнетией - авыдокажите.
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25.08.2020 20:27 Ответить
 
 