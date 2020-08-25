Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального.

Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

По словам Пескова, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому. "Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождения пациента в коме", - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.

Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков заявил: "Это пустой шум".

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Песков также прокомментировал заявление берлинской клиники "Шарите" о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального заявил о транспортировке его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.