Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального.
Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
По словам Пескова, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому. "Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождения пациента в коме", - сказал пресс-секретарь Путина.
Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.
Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков заявил: "Это пустой шум".
Песков также прокомментировал заявление берлинской клиники "Шарите" о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального заявил о транспортировке его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
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Врачи германской клиники "Шарите" установили, что Навальный отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для понимания - к этой группе относятся боевые отравляющие вещества зарин, зоман, табун и семейство V-газов. К этому же классу относится и N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (А-230, он же "Новичок")
Апропо..ДОСІ на "дождє" підробляє на пів ставки ведучий каналу Порошенко "Прямий" Матвєй ГАнапольський..
хоча у кого я запитую ?
У лахтінських підаразів ?
яблуніху?ла далеко не падає.
Нет,лучше новичка,ну или на крайняк заринчику.
Что такое ингибиторы холинэстеразы?
Это группа химических веществ, некоторые из которых могут использоваться для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. При использовании в пестицидах они могут быть вредными для человека.
Какое конкретно вещество было использовано?
У меня биохимики немцы сейчас сидят напротив, смеются над вашей информацией, говорят что даже, локальные болеутоляющие анестетики, используемые при внутреннем зондировании человека, используют этот класс веществ, не говоря про пестициды и лекарства против деменции. Они спрашивают какое конкретно вещество нашли в Шарите?
Нужны само вещество. И концентрации.
О-oоо, нужно не языком трепаться, а искать, и таки представить вещество и концентрации достаточные для такой клинической картины. И не забываем, что в Омске есть первичные био-образцы, которыми можно послать Шарите прямо в туалет, если будут манипулировать.
сцарь в бункере,хомячки в загоне...штабильность
Саме так нині виглядає лицемірна політика Заходу.
Бо саме так (замість відчутних санкцій) сприймається вимога Меркель до Хла покарати винуватих в отруєнні Навального!
https://kungurov.livejournal.com/275862.html https://kungurov.livejournal.com/275862.htmlhttps://kungurov.livejournal.com/275862.html Навальный в коме, как символ русской революции
.....
Спрашивается, при чем тут Навальный? Если вы до сих пор считаете Леху ВНЕсистемным оппозиционером, отцом русской демократии и видите реальность в черно-белых тонах, где абсолютное добро борется против абсолютного зла, то дальше можете не читать. Я не для детей дошкольного возраста пишу. И вообще, чтение - это не ваше, для вас есть либеральный зомбо-ютуб и коммиксы в Фейсбуке. Для остальных продолжу.
Навальный - это, по большому счету, инвестпроект (заготовка, консерва) той части путлеровской элиты, которая в качестве страховочного варианта не исключала для себя революции сверху. Это ни в коем случае не означает, что мой тезка - марионетка в чьих-то умелых руках. Он в достаточной степени субъектен и адекватен. Он постоянно посылает четкий сигнал - возьмите меня в элитку на любых условиях. Это именно то, что нужно тем шишкарям, которые в случае шухера желают слить Главкрысу с ее окружением, разменяв таким образом власть на неприкосновенность и хотя бы часть награбленного. В идеале же - они желают остаться у власти на вторых ролях, прячасть за демократической ширмой, над которой будут драться демократические петрушки, зависимые от них финансово.
Таким образом можно описать латентный пока конфликт между консервативной частью путирастической клики, которая будет цепляться за власть до последнего, осознавая свою неспособность вписаться в новые реалии, с молодой аристократией, которая попытается вовремя предать, чтобы сохранить свои привилегии. Кризис в Белоруссии до усрачки напугал первых и заставил их нанести превентивный удар по еще не оформившейся верхушечной оппозиции. Этим ударом стало отравление Навального. Вне зависимости от того, выживет он, или нет, сигнал читается предельно четко: кремлевские старцы не потерпят даже запаха измены! Их заложниками является не только население, но и элита среднего и нижнего звена.
Собственно, я не знаю никаких подробностей инцидента с отравлением, но руководствуясь описанной выше умозрительной логикой, готов предположить, что террористы не ставили своей целью убийство Алексея Навального - это точно не в интересах Кремля. Просто таким образом паханы транслирую месседж: ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО - ЭТО ИЗМЕНА!
цікаво працюють декі тролі..)))
відповідають не читаючи ))))
Если не думать, что за ним путин, ядерное оружие, головорезы ФСБ !!
ПРОСТО ШУМ!!! Шуми мимо!
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fstyler%2Fsledstvie-razberetsya-kollegi-prodyusera-1559915269.html&psig=AOvVaw1RIdRKm-dvh8Oe1gaJ_wJu&ust=1598439326530000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOi-ueaYtusCFQAAAAAdAAAAABAP Бари Алибасов в больнице - его коллеги не верят в случайное
72-летний продюсер и шоумен Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял его за сок. У Алибасова были диагностированы ожоги желудка второй степени, а также дыхательных путей и пищевода четвертой степени.
Новость бы была, если бы Песков сказал "Да, мы отравили!"