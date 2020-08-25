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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противотанковыми минами, - разведка

Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противотанковыми минами, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введен с 27 июля режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Противник восстанавливает имеющиеся и строит новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудует дополнительные места для ведения огня. Кроме того, оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили в ГУР, оккупационные войска продолжают терять личный состав из-за расширения площадей заминированных территорий. Так, 21 августа на установленной саперами противника противопехотной мине подорвался военнослужащий одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка оккупационных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский. ФОТО

"Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые коварные действия врага на Востоке нашей страны", - добавили в ведомстве.

минирование (1445) Минобороны (9287) разведка (4169)


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Топ комментарии
+13
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
Оперативное мероприятие №16...GF

...Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.

...Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.
Итог:
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.

P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
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25.08.2020 13:15
+10
а хто вам дозволив розвідку проводити ? потерпілий знає чим ви займаєтесь ?
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25.08.2020 13:14
+10
В первых рядах минёров надо погнать Кравчука с Фокиным, Зеленского с Ермаком, а потом всю их шоблу....
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25.08.2020 13:16
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Правила форума Совет форумчан
Могилки кацапы себе роют. Самообслуживание.
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25.08.2020 13:12 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
Оперативное мероприятие №16...GF

...Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.

...Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.
Итог:
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.

P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
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25.08.2020 13:15 Ответить
С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D Высшей лиге КВН , участники команды практически жили в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве и постоянно гастролировали по городам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 СНГ . Телепроекты в России2006, 2010-2012 - телевизионные концерты «Вечернего квартала» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 ТВ Центр , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС , «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1 Россия-1 »)31.07.2010 - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_2010 Новая волна 2010 . День премьер» («Россия-1») - один из ведущих2011 - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90 Фактор А . 1 сезон» («Россия-1») - ведущий с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Филиппом Киркоровым 27.07.2011 - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_2011 Новая волна 2011 . День мирового хита» («Россия-1») - один из ведущих2011 - «Магия» («Россия-1») - ведущий с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Татьяной Лазаревой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-31 [31] (три выпуска вышли в эфир в мае 2019 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%92 НТВ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-32 [32] , ранее перемонтированная версия отснятого материала 1-го выпуска вышла 9 июля 2012 года на «1+1» с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрием Горбуновым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-33 [33] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-34 [34] )31.12.2011 - «Новогодний парад звёзд-2012» («Россия-1») - ведущий с Максимом Галкиным2012 - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Рассмеши комика . Российская версия» («Россия-1») - член жюри с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максимом Галкиным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35] . В феврале 2014 года планировались кастинги на перезапуск российской версии на канале СТС, но впоследствии они были отмененыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-36 [36] 25.07.2012 - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_2012 Новая волна 2012 . День мирового хита» («Россия-1») - один из ведущих31.12.2012 - «Новогодний парад звёзд-2013» («Россия-1») 2013, 2014 - «Первый/второй новогодний вечер» («Россия-1») - ведущий с Максимом Галкинымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-37 [37] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-38 [38] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-39 [39] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-40 [40] 24.07.2013 - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_2013 Новая волна 2013 . День мирового хита» («Россия-1») - один из ведущих31.12.2013 - «Новогодний парад звёзд-2014» («Россия-1»)
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25.08.2020 13:51 Ответить
Иуды хитросделанные ,,чтоб вас всех накрыло возмездие за погибших Героев Украины !
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25.08.2020 14:20 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
Оперативное мероприятие №16...GF
++++++ Браво.
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25.08.2020 15:35 Ответить
А Моника все видит «мир «в глазах убийцы путлера и старый комми кравчук ему подмахивает,
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25.08.2020 14:14 Ответить
Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противотанковыми минами, - разведка - Цензор.НЕТ 1911
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25.08.2020 13:12 Ответить
по Прапору
хоча що може розуміти у державних символах космополітична гніда, яку виховува учасник антисіоністкого комітета срср та члєн компартії?
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25.08.2020 13:19 Ответить
Не переоцінюйте розумові здібності того чорта (неангела), воно нічого не розуміє, від слова зовсім.))
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25.08.2020 13:22 Ответить
Топтаться по государственному флагу - это кощунство....
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25.08.2020 13:20 Ответить
А сидеть на нём жопой не кощунство?
В стране покрашены в цвет флага тысячи лавочек.
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27.08.2020 14:54 Ответить
Відгороджуються від НАТЬІ, як і Бульбофюрер. Нехай баяцца.
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25.08.2020 13:14 Ответить
а хто вам дозволив розвідку проводити ? потерпілий знає чим ви займаєтесь ?
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25.08.2020 13:14 Ответить
+++
Вы помните условия?
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25.08.2020 15:30 Ответить
Готовятся к выборам.
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25.08.2020 13:15 Ответить
Значит- сцут: діарея з інурезом разом...
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25.08.2020 13:15 Ответить
И после этого ты утверждаешь что ты офицер? Разве что войск пропаганды кацапстана...
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25.08.2020 13:31 Ответить
Вам звідти видніше, з параши...
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25.08.2020 13:53 Ответить
Ну от тебя, козлина сменами сидящая на Цензоре, другого ответа и не ожидалось.
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25.08.2020 14:02 Ответить
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.Можете покончить суицидом..
Не провокуйте брехнею...
Бувайте і лікуйтеся, не хворійте..))
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25.08.2020 14:07 Ответить
А кого не устраивает? Твое начальство? Ну ты поаккуратней, а то у вас там травонуть кого то как два пальца, об асфальт.
Что же до меня, то только констатация фактов - ты кацапский пидарок, работник ботофермы, пишущий, вернее срущий, тут за деньги. К тому же офицер, по твоему собственному признанию.
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25.08.2020 14:27 Ответить
В первых рядах минёров надо погнать Кравчука с Фокиным, Зеленского с Ермаком, а потом всю их шоблу....
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25.08.2020 13:16 Ответить
Кожний з них має право на помилку.
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25.08.2020 13:35 Ответить
Но только на одну...
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25.08.2020 13:54 Ответить
Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противотанковыми минами, - разведка - Цензор.НЕТ 9380
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25.08.2020 13:17 Ответить
Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противотанковыми минами, - разведка - Цензор.НЕТ 2983
- Мира хачю. Падлай буду
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25.08.2020 13:19 Ответить
а як прокоментує влада скидання гранати ВОГ на наш опорник? Чи це був миролюбний крок динирійських макак?
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25.08.2020 13:20 Ответить
Никого ведь не убило. Значит просто нарушили тишину.
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25.08.2020 16:57 Ответить
Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противотанковыми минами, - разведка - Цензор.НЕТ 6879
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25.08.2020 13:22 Ответить
Путиноиды укрепляются....Мы отводим войска и разрушаем укрепления, проводим разминирование.... Об этом договаривались в Нормандской Четвёрке?
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25.08.2020 13:23 Ответить
Это они к окончанию войны готовятся. Презиент сказал, до конца года война закончится. Только не уточнил чем.
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25.08.2020 13:30 Ответить
Окупанти на Донбасі риють нові окопи, будують бліндажі і мінують місцевість протитанковими мінами, - розвідка - Цензор.НЕТ 4544
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25.08.2020 13:32 Ответить
хочут мира, готовятся к войне, ****!
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25.08.2020 13:31 Ответить
Кацапы готовятся к длительной войне, мы тренируемся не отвечать на обстрелы.
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25.08.2020 13:31 Ответить
одним словом перемерие идет полным ходом
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25.08.2020 13:33 Ответить
И вы делайте то же самое А не как в дебальцево Не окопались а только пустыми ящиками из под снарядов обгородились Земля типа мёрзлая была Итог всем известен
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25.08.2020 13:34 Ответить
Киздуй звідси по-хорошому,окупанте,бо будеш жмуром у некролозі на freedomrussia.Перевірено війною.
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25.08.2020 13:45 Ответить
Даже человеку, неискушенному в политике, понятно, что пока существует империя зла, решения по крыму и донбассу , без сдачи национальных интересов Украины нет! Все остальное,- жидовские мансы!
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25.08.2020 13:42 Ответить
у нелоха пять односторонних разведений на фронте на Украинской земле.
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25.08.2020 14:22 Ответить
А что им остаётся делать? По ним не стреляют. Одностороннее перемирие. Они им пользуются. Так было всегда. При Порошенко тоже. Все односторонние перемирия в их интересах. Счёт может сравняться только тогда. когда наши руководители будут болеть только за украинскую сторону. Думаю, что скоро эта игра в поддавки закончится.
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25.08.2020 15:00 Ответить
А бубочка и крысы из генштаба чего ожидали?
Что оккупанты и убийцы с луганды прослезятся , повинятся и попросятся в Украину?
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25.08.2020 15:12 Ответить
Россияне укрепляются, а что делают наши? Бухают?
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25.08.2020 16:54 Ответить
Бригадир дорожньої бригади поставив наші війська, відведені в поле, щоб охороняли кордон ОРДЛО, а ті великими кроками підходять на нову територію Україну і на зустрічі вимагають ще і ще відвести наші війська. І куди вони дійдуть???
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25.08.2020 17:08 Ответить
Роют? Та то ладно, а мир...мир в их глазах есть?
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25.08.2020 20:28 Ответить
 
 