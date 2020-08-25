Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противотанковыми минами, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введен с 27 июля режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Противник восстанавливает имеющиеся и строит новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудует дополнительные места для ведения огня. Кроме того, оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили в ГУР, оккупационные войска продолжают терять личный состав из-за расширения площадей заминированных территорий. Так, 21 августа на установленной саперами противника противопехотной мине подорвался военнослужащий одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка оккупационных войск.

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"Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые коварные действия врага на Востоке нашей страны", - добавили в ведомстве.