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Новости Местные выборы-2020
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Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку "Слуги народа" на местных выборах, - Гетманцев

Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетмацев отрицает, что поддержка "Слуги народа" на местных выборах является целью повышения минимальной заработной платы.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя отказ части нардепов поддерживать законопроект, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не хотели принимать с 1 сентября... Они понимают, что если мы проголосуем сегодня, то минимальная заработная плата будет поднята с 1 сентября. Объясните, почему нет? - Нет, потому что нет. Потому что они не хотят, чтобы люди получили высокую заработную плату. Потому что если люди получат большую заработную плату, то они понимают это так, что на местных выборах они проголосуют за нас. Но мы не руководствуемся этими целями. Мы в этом году уже на 500 грн подняли минимальную заработную плату. Это второй шаг", - сказал Гетманцев.

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Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.

местные выборы (2752) минимальная зарплата (196) Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+26
ага-га-га-га)
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25.08.2020 13:22
+13
Хоть подымайте хоть не подымайте, на местных выборах вы ЗЕбилы получите большую, смачную дулю
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25.08.2020 13:24
+11
Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку "Слуги народа" на местных выборах, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4409
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25.08.2020 13:25
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ага-га-га-га)
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25.08.2020 13:22 Ответить
та он прав - этим талподятлам уже ничего не выборах не светит.
повышай - не повышай...
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25.08.2020 13:34 Ответить
Не перебільшуйте ментальних здібностей пересічних громадян. За цю кинуту кістку проголосують ще раз з радістю
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25.08.2020 13:40 Ответить
Навіщо Гетманцев бреше? Потрібно бути чесними з виборцями! Все що робить політична партія у владі - направлено на збільшення підтримки виборців саме цієї політичної партії! Заява Гетманцева виглядає дивною, заперечувати очевидні речі! Навіщо? Збільшуйте мінімалку до 7-8 тис. грн. зараз це на користь економіці як ніколи до того і на користь партії Слуга Народу! Навіщо відмовлятись від законних політичних дивідендів?
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25.08.2020 13:44 Ответить
во-во.....далеко не все понимают ,что происходит когда ВВП падает, а минималку и все соцрасходы увеличивают......
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25.08.2020 13:54 Ответить
фокусники закрыли дыру в 300 ярдов! как и обесчал великий Шмыга))
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25.08.2020 13:46 Ответить
Цель раскрутіть інфляцію і сбросіть Зелень с трона -ПРАВІЛЬНО?
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25.08.2020 13:24 Ответить
Гєтьманцев агент Пороха! БРАВО!
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25.08.2020 13:25 Ответить
Хоть подымайте хоть не подымайте, на местных выборах вы ЗЕбилы получите большую, смачную дулю
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25.08.2020 13:24 Ответить
Ну а если будет выдвинут всего ОДИН КАНДИДАТ и ОТ СЛУГ,то как голосовать?
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25.08.2020 14:03 Ответить
Та звісно. Так само, як і ціни після цього не зростуть. Насамперед на продукти харчування...
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25.08.2020 13:24 Ответить
Проговорився.
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25.08.2020 13:25 Ответить
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25.08.2020 13:25 Ответить
Слуги і решта, підняли мін зарплату, тому що, що?!
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25.08.2020 13:25 Ответить
Тому що щоб.))
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25.08.2020 13:37 Ответить
Звичайно що це не врятує їх.
Адже люди голосували за Зеленського щоб він посадив баригу з основними підбарижниками та припинив безглузду кроваву бійню на Донбасі.
Тепер будуть голосувати за "Опозиційний блок".
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25.08.2020 13:25 Ответить
Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку "Слуги народа" на местных выборах, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4409
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25.08.2020 13:25 Ответить
За тиждень до відкриття роботи ВР спеціально скликали це засідання щоб скоріше розкрутити інфляцію - ото Порох поработал!
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25.08.2020 13:27 Ответить
Ещё одна оуительная история от зелени.
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25.08.2020 13:28 Ответить
та канешно нет, как мы могли такое подумать? ))))))
ну как повышение зп под выборы связано с подкупом избирателей?
просто совпадение!
пипец, для кого он это говорит?
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25.08.2020 13:29 Ответить
Для виборчів зе. Вони повірять
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25.08.2020 13:41 Ответить
Єдинне, чого 73/43%зебіли навчилися в своїх попередників (риго-овощних та не-так-обрізаних) - брехати в очі своєму лохторату.
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25.08.2020 13:30 Ответить
Назвіть кому вони підняли ту мінімалку? Я сумніваюсь що цей депутат знає хоч одну особу якій він підняв зарплатню, окрім чиновників та депутатів, у яких оклади прив'язані до неї.
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25.08.2020 13:33 Ответить
Угу. Вот от слова " совсем".
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25.08.2020 13:35 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати не має на меті збільшити підтримку "Слуги народу" на місцевих виборах, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3822
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25.08.2020 13:37 Ответить
А после выборов это нельзя было сделать? Дебилы.
==================
Сделаем что угодно, пообещаем что угодно, лишь бы вы нас выбрали.
....................................................................................................СЛУГИ НАРОДА
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25.08.2020 13:38 Ответить
"Сделаем что угодно, пообещаем что угодно, лишь бы вы нас выбрали.
....................................................................................................(вписать любую партию)
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25.08.2020 14:02 Ответить
Ну на западе Украины "слугам урода" уже нечего ловить на выборах, они это уже поняли ибо изучили все результаты последних соцопросов...
И именно только поэтому мстят западным регионам, вводя там красную зону карантина с ограничением всего и вся... и что бы потом просто отменить там выборы.
Это уже очевидно, борьба с несуществующим короновирусом именно была затеяна "слугами урода" для того, что бы не провести выборы и не проиграть в пух.
И ещё ввести ЧС, под маркой борьбы с короновирусом, в случае волнений народа против капитуляции Зеленского в Минске.
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25.08.2020 13:38 Ответить
та уже немодно говорить о "нисуществующем"...украина на 3 месте в европе по заболеваниям...и на 28 в мире...даже при нашей степановской статистике.
а у кацапни и и ее лизунчиков все "нисуществует"
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25.08.2020 13:53 Ответить
Вот именно, при степановской (брехливой) статистике...
При его брехливой статистике, когда в короновирусны за деньги записывают тысячами левых больных... Мы будем на первом месте в Европе... а потом и в мире...
Этот коррупционер Степанов, ради распила миллиардов, запишет со временем, в зараженных короновирусом - всё население Украины... Будем с 40 миллионами короновирусных на 1 месте в мире, даже тогда, когда в мире уже давно забудут про этот вирус.
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25.08.2020 14:09 Ответить
коленька,...а не не ты ли с горящими глазами свергал пороха,шоб зелебеня мог привести своего степанова?о чем ты сейчас скулишь?
тебе надо сделать единственное - покаяться прямо здесь,на цензоре,сказать "простите засранца" и идти свергать бубочку,как было обещано.
а не рассуждать тут с полуумным видом о несуществовании ковида...
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25.08.2020 15:09 Ответить
Кацап, только вы кацапы и рабы своего пуйла желаете развала и уничтожения Украины путём уничтожения экономики Украины через жёсткий карантин с остановкой работы всего и вся...
Кацап, не дождёшся, народ уже не верит в вашу разводку с короновирусом...
И именно поэтому все города, которые кацап Степанов пытался остановить, не подчиняются пуйловским указаниям Степанова и ставленника пуйла Зеленского.
Ты уже за зелёных подкацапников тут топишь, за деньги от пуйла... Хотя раньше был против них рьяно
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25.08.2020 14:13 Ответить
лизунчик молдавский,ты сначала свое приднестрофье восстанови...
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25.08.2020 15:10 Ответить
кацап, отдыхай в спаме
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25.08.2020 15:43 Ответить
а на https://censor.net/comments/locate/3215667/019214c4-65ba-708b-985f-e4e3909339ce ответить слабо?
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25.08.2020 15:56 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати переслідує підвищення податків. ЄСВ збільшиться на 270 грн для ФОПів. Пригадую, як на ринках і базарах торгівці овочами та лахміттям розпинались, що їм "зеля зробить".
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25.08.2020 13:39 Ответить
А шо такоє? Шо рейтинг геть впав? Як в тому анекдоті:

- Доктор, я попісяв і він впав.
- Добре, я ж казав, шо впаде.
- Доктор, він впав в унітаз.
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25.08.2020 13:40 Ответить
Сказав "слуга русского народа" Гетманцев і українці усі повірили. Горіти тобі в смолі аду, консерва кремлівська.
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25.08.2020 13:40 Ответить
Верим, верим, а кто обьяснит, нафига и за какие деньги Пальчевский всю Украины своими билбордами утыкал?
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25.08.2020 13:41 Ответить
цель одна- перестать давать субсидии, тут ничего нового
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25.08.2020 13:45 Ответить
"Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку "Слуги народа" на местных выборах, - Гетманцев" - Хахахахахаха!!!
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25.08.2020 13:45 Ответить
понимал бы если бы минималку сделали 12 штук. то да...
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25.08.2020 13:46 Ответить
дешевий популізм,
овощ теж піднімав мінімальні пенсії..

а що там з середньою ЗП ?
а що з різницею між мін.ЗП і найбільшими ЗП ?
який відсоток населення отримує ЗП у $1000 ?
яка ЗП у сусідніх країнах ? - куди не поїдеш, там і краще
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25.08.2020 13:49 Ответить
та не,мы и не не думали думать,шо к выборам .просто зелебеня решил поделиться со всеми остальными "тыпрезЕдентами".просто от доброты душевной.
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25.08.2020 13:50 Ответить
Почитайте декларацию этого проффесора и все вопросы отпадут сами собой!
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_0650c718-7273-47fb-b2f4-aa522e3da4b8

Обратите внимание на кол-во недвижимости, авто, наличных в у.е. и т.п. !!!
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25.08.2020 13:51 Ответить
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25.08.2020 13:55 Ответить
У мене з квітня заборгованість по зарплатні.
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25.08.2020 13:52 Ответить
такое законом не предусмотрено))он прощает и отпускает
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25.08.2020 15:28 Ответить
По Фрейду
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25.08.2020 13:53 Ответить
Серьёзно ? )
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25.08.2020 13:55 Ответить
А для чого ще тоді зашвидили?
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25.08.2020 13:57 Ответить
Зебуины,вам не обидно? Ваши партагеноссе считают вас совсем за лоботомированных,хотя вы просто слабоумные.
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25.08.2020 13:58 Ответить
Ну звісно, шо зовсім ніяк! От і шмига з вашого паралельного всесвіті каже, що:

"простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию" Источник: https://censor.net/n3215656

Тіко не зрозуміло: з якого дива я буду купляти вітчизняні товари, що дорожчі від імпортних а по якості - такі самі або, навіть, гірші? Єдине, коли це станеться - це коли увесь імпорт буде з московії...
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25.08.2020 14:00 Ответить
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25.08.2020 14:11 Ответить
сказала одна их гнид из слуг
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25.08.2020 14:21 Ответить
стадо получит гривен 50-100 в виде прибавки и у него тут же отберут 250 в виде роста цен
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25.08.2020 14:23 Ответить
Що би воно не гвизділо восени зелень зав'яне.
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25.08.2020 14:35 Ответить
Прислуга пыжится
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25.08.2020 14:42 Ответить
А ставка держслужбовцив считается от минимальной зарплаты или прожиточного минимума?
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25.08.2020 15:10 Ответить
Тут тема увеличить налоги и забрать те остатки денег на которых ещё как-то держались люди, молодец Зеля!!! 😁
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25.08.2020 16:44 Ответить
Воры держались. Воры, обкрадывающие пенсионный фонд и соцстрах, которые ПОТОМ потребуют себе пенсий, как на Западе.
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25.08.2020 17:59 Ответить
Зеленокожие членограи обложили минималку налогом 18+1.5 +22 и плюс ндс 20 везде .И думают шо они красивые?А в Европе минималка налогом не облагается .Так что видим -нам опять сцут в глаза .Панове ни одного голоса зеленокожим мразям ,ворью- рыганоидам ,порохолакеям,брехливой матке с косой и тем кого она приманила пустыми обицянками -не отдавайте свой голос -прошу Вас.
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25.08.2020 19:06 Ответить
Ну чого так вже швидко палитися
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25.08.2020 20:04 Ответить
 
 