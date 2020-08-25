Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку "Слуги народа" на местных выборах, - Гетманцев

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетмацев отрицает, что поддержка "Слуги народа" на местных выборах является целью повышения минимальной заработной платы.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя отказ части нардепов поддерживать законопроект, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не хотели принимать с 1 сентября... Они понимают, что если мы проголосуем сегодня, то минимальная заработная плата будет поднята с 1 сентября. Объясните, почему нет? - Нет, потому что нет. Потому что они не хотят, чтобы люди получили высокую заработную плату. Потому что если люди получат большую заработную плату, то они понимают это так, что на местных выборах они проголосуют за нас. Но мы не руководствуемся этими целями. Мы в этом году уже на 500 грн подняли минимальную заработную плату. Это второй шаг", - сказал Гетманцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поблагодарил ВР за поддержку повышения минималки: Это простимулирует спрос на украинскую продукцию

Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.