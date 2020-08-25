Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку "Слуги народа" на местных выборах, - Гетманцев
Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетмацев отрицает, что поддержка "Слуги народа" на местных выборах является целью повышения минимальной заработной платы.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя отказ части нардепов поддерживать законопроект, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Не хотели принимать с 1 сентября... Они понимают, что если мы проголосуем сегодня, то минимальная заработная плата будет поднята с 1 сентября. Объясните, почему нет? - Нет, потому что нет. Потому что они не хотят, чтобы люди получили высокую заработную плату. Потому что если люди получат большую заработную плату, то они понимают это так, что на местных выборах они проголосуют за нас. Но мы не руководствуемся этими целями. Мы в этом году уже на 500 грн подняли минимальную заработную плату. Это второй шаг", - сказал Гетманцев.
Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.
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повышай - не повышай...
Адже люди голосували за Зеленського щоб він посадив баригу з основними підбарижниками та припинив безглузду кроваву бійню на Донбасі.
Тепер будуть голосувати за "Опозиційний блок".
ну как повышение зп под выборы связано с подкупом избирателей?
просто совпадение!
пипец, для кого он это говорит?
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Сделаем что угодно, пообещаем что угодно, лишь бы вы нас выбрали.
....................................................................................................СЛУГИ НАРОДА
....................................................................................................(вписать любую партию)
И именно только поэтому мстят западным регионам, вводя там красную зону карантина с ограничением всего и вся... и что бы потом просто отменить там выборы.
Это уже очевидно, борьба с несуществующим короновирусом именно была затеяна "слугами урода" для того, что бы не провести выборы и не проиграть в пух.
И ещё ввести ЧС, под маркой борьбы с короновирусом, в случае волнений народа против капитуляции Зеленского в Минске.
а у кацапни и и ее лизунчиков все "нисуществует"
При его брехливой статистике, когда в короновирусны за деньги записывают тысячами левых больных... Мы будем на первом месте в Европе... а потом и в мире...
Этот коррупционер Степанов, ради распила миллиардов, запишет со временем, в зараженных короновирусом - всё население Украины... Будем с 40 миллионами короновирусных на 1 месте в мире, даже тогда, когда в мире уже давно забудут про этот вирус.
тебе надо сделать единственное - покаяться прямо здесь,на цензоре,сказать "простите засранца" и идти свергать бубочку,как было обещано.
а не рассуждать тут с полуумным видом о несуществовании ковида...
Кацап, не дождёшся, народ уже не верит в вашу разводку с короновирусом...
И именно поэтому все города, которые кацап Степанов пытался остановить, не подчиняются пуйловским указаниям Степанова и ставленника пуйла Зеленского.
Ты уже за зелёных подкацапников тут топишь, за деньги от пуйла... Хотя раньше был против них рьяно
- Доктор, я попісяв і він впав.
- Добре, я ж казав, шо впаде.
- Доктор, він впав в унітаз.
овощ теж піднімав мінімальні пенсії..
а що там з середньою ЗП ?
а що з різницею між мін.ЗП і найбільшими ЗП ?
який відсоток населення отримує ЗП у $1000 ?
яка ЗП у сусідніх країнах ? - куди не поїдеш, там і краще
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_0650c718-7273-47fb-b2f4-aa522e3da4b8
Обратите внимание на кол-во недвижимости, авто, наличных в у.е. и т.п. !!!
"простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию" Источник: https://censor.net/n3215656
Тіко не зрозуміло: з якого дива я буду купляти вітчизняні товари, що дорожчі від імпортних а по якості - такі самі або, навіть, гірші? Єдине, коли це станеться - це коли увесь імпорт буде з московії...