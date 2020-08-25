Ряд международных компаний уличили в покупке оборудования, произведенного в оккупированном Крыму

Через территорию Украины в страны ЕС для международных корпораций осуществляется экспорт товара с оккупированного Крыма. Также продажа товара осуществляется на оккупированные территории Донбасса. В схеме замешан харьковский холдинг UBC Group и крымский завод "УКснаб", 25% акций предприятия принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.

Об этом говорится в опубликованной на Цензор.НЕТ статье "Переклейка этикеток, "слепота" и контрабанда: Как международные компании обходят "крымские санкции"

Харьковский холдинг UBC Group до оккупации Крыма владел на полуострове заводом "УКснаб". В частности, это подразделение UBC Сool, является лидером в мире по выпуску охладителей. UBC заявил о том, что еще в 2014 году "УКснаб" переехала в Харьковскую область и теперь не имеет отношения к крымскому заводу, а "всем производственным комплексом бывшего "УКснаб" владеет "Завод холодильного оборудования", принадлежащий одному из крупнейших российских операторов холодильного оборудования". Однако, как видно из сайтов набора персонала, завод продолжает работать. В базе он числится как "Завод холодильного оборудования" ООО "Ю-Би-Си Кул Б".

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"Из всех этих фактов вывод напрашивается сам собой: UBC Group не только не остановило производство на оккупированной территории, а увеличивает свою производительность, наращивает мощности, активно сотрудничает с оккупационными властями, финансируя их, выплачивая налоги оккупантам", - говорится в статье.

"Продажа оборудования осуществляется через две компании… Налицо обыкновенная подмена и манипуляция информацией для того, чтобы обмануть таможню, СБУ, мировую общественность и "прикрыть" клиента. Просто на бирке пишем юрлицо и забываем указать реальный адрес производственных мощностей на санкционной территории, при этом оставляем реальные красноперекопские телефоны для возможности реальной связи с производителем", - отмечается в материалах расследования.

Компания реализует свою продукцию международным компаниям: AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Carlsberg, Efes и др.

"Покупка продукции предприятий из оккупационного Крыма является нарушением законодательства ЕС даже в том случае, если она используется на территории России и стран СНГ. Однако в нарушение политики санкций европейские компании пошли дальше – продукция крымского завода идет на экспорт в страны ЕС. Для начала достаточно посмотреть на статистику по экспорту из РФ за недавнее время. Доля UBC Cool B в экспорте холодильного оборудования из РФ составляет примерно треть. Однако если посмотреть украинский таможенный реестр, то мы увидим еще один путь экспорта в Европу санкционного оборудования. В таможенных реестрах Украины за 2019 год есть поставки оборудования по факту из оккупированного Крыма в адрес двух украинских контрагентов: ТОВ ГРІН КУЛ (это новый завод UBC Group в Виннице) и ПрАТ "УКпостач" (основная компания UBC Group, которая является собственником крымского завода). Получается что через территорию Украины в страны ЕС для международной пивоваренной корпорации Anheuser-Busch InBev, которая является одним из крупнейших производителей пива в мире (доля на мировом рынке оценивается в 28%) осуществляется экспорт товара из оккупированного Крыма. Таким образом обе компании отбеливают свой товар. Таким же образом совершали покупку компании PepsiCo, Heininken, OZUJSKO. Мало того, правоохранительные органы явно заинтересуются другой информацией, всплывшей в ходе расследования. Есть факты продажи UBC продукции через РФ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в статье.

"Почему мировые компании вопреки санкциям продолжают покупать оборудование, произведенное в аннексированном Крыму? Отговорки по типу "мы не знали", "это досадная ошибка", "возникло недоразумение" не будут выглядеть убедительными. Во всех транснациональных компаниях существуют процедуры проверки поставщиков на разных уровнях – начиная от финансового, заканчивая безопасностью. Существуют департаменты глобальных закупок, задачи которых при закупках на миллионы евро проводить регулярные аудиты поставщиков, посещать производства и управлять процессом закупок и качеством. Как например процедура работы с поставщиками мирового лидера в производстве пива компании AB InBev В конце концов, существуют локальные офисы, представленные во всех странах, где оперируют компании. От AB InBev мы получили уверения, что покупаемая компанией продукция произведена на заводе в Харьковской области, куда, по их информации перенесен крымский завод. Такую гарантию, по словам представителя, дала UBC Group. Трудно поверить, что никто из них не проверил наличие завода в с. Новая Таволжанка, как заявляет об этом производитель оборудования на своей этикетке. Или они цинично закрыли на это глаза, получая финансовую выгоду от приобретения оборудования из аннексированного Крыма? Учитывая все вышесказанное, создается впечатление что это не конец схемы которая была нами раскрыта. Данная схема может быть трансформирована в другие изощренные вариации, которые позволят далее наращивать мощность бизнес-империи, игнорируя любые нормы, санкции и ценности. И помогать ему будут все те же транснациональные компании (AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever, Nestle…), у которых в приоритете финансовая прибыль, невзирая на способы ее получения", - резюмирует автор статьи.

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