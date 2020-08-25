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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Ряд международных компаний уличили в покупке оборудования, произведенного в оккупированном Крыму

Ряд международных компаний уличили в покупке оборудования, произведенного в оккупированном Крыму

Через территорию Украины в страны ЕС для международных корпораций осуществляется экспорт товара с оккупированного Крыма. Также продажа товара осуществляется на оккупированные территории Донбасса. В схеме замешан харьковский холдинг UBC Group и крымский завод "УКснаб", 25% акций предприятия принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.

Об этом говорится в опубликованной на Цензор.НЕТ статье "Переклейка этикеток, "слепота" и контрабанда: Как международные компании обходят "крымские санкции"

Харьковский холдинг UBC Group до оккупации Крыма владел на полуострове заводом "УКснаб". В частности, это подразделение UBC Сool, является лидером в мире по выпуску охладителей. UBC заявил о том, что еще в 2014 году "УКснаб" переехала в Харьковскую область и теперь не имеет отношения к крымскому заводу, а "всем производственным комплексом бывшего "УКснаб" владеет "Завод холодильного оборудования", принадлежащий одному из крупнейших российских операторов холодильного оборудования". Однако, как видно из сайтов набора персонала, завод продолжает работать. В базе он числится как "Завод холодильного оборудования" ООО "Ю-Би-Си Кул Б".

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"Из всех этих фактов вывод напрашивается сам собой: UBC Group не только не остановило производство на оккупированной территории, а увеличивает свою производительность, наращивает мощности, активно сотрудничает с оккупационными властями, финансируя их, выплачивая налоги оккупантам", - говорится в статье.

"Продажа оборудования осуществляется через две компании… Налицо обыкновенная подмена и манипуляция информацией для того, чтобы обмануть таможню, СБУ, мировую общественность и "прикрыть" клиента. Просто на бирке пишем юрлицо и забываем указать реальный адрес производственных мощностей на санкционной территории, при этом оставляем реальные красноперекопские телефоны для возможности реальной связи с производителем", - отмечается в материалах расследования.

Компания реализует свою продукцию международным компаниям: AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Carlsberg, Efes и др.

"Покупка продукции предприятий из оккупационного Крыма является нарушением законодательства ЕС даже в том случае, если она используется на территории России и стран СНГ. Однако в нарушение политики санкций европейские компании пошли дальше – продукция крымского завода идет на экспорт в страны ЕС. Для начала достаточно посмотреть на статистику по экспорту из РФ за недавнее время. Доля UBC Cool B в экспорте холодильного оборудования из РФ составляет примерно треть. Однако если посмотреть украинский таможенный реестр, то мы увидим еще один путь экспорта в Европу санкционного оборудования. В таможенных реестрах Украины за 2019 год есть поставки оборудования по факту из оккупированного Крыма в адрес двух украинских контрагентов: ТОВ ГРІН КУЛ (это новый завод UBC Group в Виннице) и ПрАТ "УКпостач" (основная компания UBC Group, которая является собственником крымского завода). Получается что через территорию Украины в страны ЕС для международной пивоваренной корпорации Anheuser-Busch InBev, которая является одним из крупнейших производителей пива в мире (доля на мировом рынке оценивается в 28%) осуществляется экспорт товара из оккупированного Крыма. Таким образом обе компании отбеливают свой товар. Таким же образом совершали покупку компании PepsiCo, Heininken, OZUJSKO. Мало того, правоохранительные органы явно заинтересуются другой информацией, всплывшей в ходе расследования. Есть факты продажи UBC продукции через РФ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в статье.

"Почему мировые компании вопреки санкциям продолжают покупать оборудование, произведенное в аннексированном Крыму? Отговорки по типу "мы не знали", "это досадная ошибка", "возникло недоразумение" не будут выглядеть убедительными. Во всех транснациональных компаниях существуют процедуры проверки поставщиков на разных уровнях – начиная от финансового, заканчивая безопасностью. Существуют департаменты глобальных закупок, задачи которых при закупках на миллионы евро проводить регулярные аудиты поставщиков, посещать производства и управлять процессом закупок и качеством. Как например процедура работы с поставщиками мирового лидера в производстве пива компании AB InBev В конце концов, существуют локальные офисы, представленные во всех странах, где оперируют компании. От AB InBev мы получили уверения, что покупаемая компанией продукция произведена на заводе в Харьковской области, куда, по их информации перенесен крымский завод. Такую гарантию, по словам представителя, дала UBC Group. Трудно поверить, что никто из них не проверил наличие завода в с. Новая Таволжанка, как заявляет об этом производитель оборудования на своей этикетке. Или они цинично закрыли на это глаза, получая финансовую выгоду от приобретения оборудования из аннексированного Крыма? Учитывая все вышесказанное, создается впечатление что это не конец схемы которая была нами раскрыта. Данная схема может быть трансформирована в другие изощренные вариации, которые позволят далее наращивать мощность бизнес-империи, игнорируя любые нормы, санкции и ценности. И помогать ему будут все те же транснациональные компании (AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever, Nestle…), у которых в приоритете финансовая прибыль, невзирая на способы ее получения", - резюмирует автор статьи.

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С полным текстом статьи "Переклейка этикеток, "слепота" и контрабанда: Как международные компании обходят "крымские санкции" можно ознакомится здесь.

Автор: 

Крым (26364) россия (95361) санкции (11257) Евросоюз (17060) Nestle (9) Pepsi (4)


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Топ комментарии
+16
Ну конечно же СБУ, внешняя разведка, таможня, налоговая служба, пограничники, менты, итд...
не были в курсе, что через территорию Украины идёт экспорт от террористов и оккупантов с Донбасса и Крыма, тем самым идёт финансирование террористов и оккупантов
Нынешние все структуры власти... не то что Украину, а маму родную за деньги продадут.
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25.08.2020 13:43
+8
Бабло не воняет.
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25.08.2020 13:43
+8
Ряд международных компаний уличили в покупке оборудования, произведенного в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7051
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25.08.2020 13:55
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бабло не воняет.
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25.08.2020 13:43 Ответить
Ну конечно же СБУ, внешняя разведка, таможня, налоговая служба, пограничники, менты, итд...
не были в курсе, что через территорию Украины идёт экспорт от террористов и оккупантов с Донбасса и Крыма, тем самым идёт финансирование террористов и оккупантов
Нынешние все структуры власти... не то что Украину, а маму родную за деньги продадут.
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25.08.2020 13:43 Ответить
миженєзналі-какаяразніца?
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25.08.2020 13:44 Ответить
Какая разница. ЗЕбилы-малороссы всего этого не замечают и не хотят замечать как и много другого, что связано с **********
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25.08.2020 13:44 Ответить
"По информации от 2017 года, "Завод холодильного оборудования" https://simferopol.bezformata.com/listnews/ostayotsya-odnim-iz-********-dinamichno/58522291/ обеспечил рост по ремонту и монтажу машин и оборудования в 1,5 раза.Источник: https://censor.net/r3215139
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25.08.2020 13:52 Ответить
точно. Липецкая фабрика остановилась только в 17 году. Но налоги платит до сих пор. А война началась в 14 году. Ганьба коллаборационистам!
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25.08.2020 13:55 Ответить
податки з доходів за здачу в оренду наявних офісних площ? Може, купиш ту фабрику з земелькою під нею? Сам зароблятимеш...
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25.08.2020 14:41 Ответить
що вы дурню морозите! Какие "аренды"?

...27 сентября 2019. Адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.


«Вся сумма налогов и штрафов в размере 361,5 млн рублей полностью выплачена. Невыплата их могла бы повлечь блокировку счетов Липецкой кондитерской фабрики и полную неспособность предприятия рассчитываться за поставляемое тепло, газ, воду и другие энергоресурсы», - сказал Гурьев.
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25.08.2020 16:11 Ответить
А тут все говорили что РФ ничего не производит, технологии не те, ничего делать не умеют... Оказалось не все так просто, и могут и делают!
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25.08.2020 13:44 Ответить
Так то в России рукожопые. А Крым это Украина. !!
Ферншейн ??
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25.08.2020 13:50 Ответить
Понял!)) Кубань тоже украина??
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25.08.2020 13:56 Ответить
Украина??
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25.08.2020 14:00 Ответить
ha Кілька міжнародних компаній викрили на придбанні обладнання, виготовленого в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1872
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25.08.2020 15:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nh0n7LiHkE4

Ukraine https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dnh0n7LiHkE4&psig=AOvVaw2Oe_K9UMriA5KVHJzTU480&ust=1598443471118000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCICFxKqotusCFQAAAAAdAAAAABAQ - это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница. (c)
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dnh0n7LiHkE4&psig=AOvVaw2Oe_K9UMriA5KVHJzTU480&ust=1598443471118000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCICFxKqotusCFQAAAAAdAAAAABAQ "Кавказская пленница" 1966 г.
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25.08.2020 15:11 Ответить
Смотря с кем сравнивать. Если с нами, то стыдно...
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25.08.2020 13:52 Ответить
Делать холодильные шкафы - много ума не надо. Берём железный ящик и ставим туда холодильный агрегат, купленный в Китае.
Другое дело - зачем какие-то международные компании покупают эти шкафы у рукожопых, тем более, что они под санкциями? Ведь качество этих шкафов просто ужасное.
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25.08.2020 14:18 Ответить
Зебіли, алярм. Торгівля на крові від Бубачки!
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25.08.2020 13:45 Ответить
Давно вы петю бубочкой называете?
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25.08.2020 13:53 Ответить
Ряд международных компаний уличили в покупке оборудования, произведенного в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7051
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25.08.2020 13:55 Ответить
Да-да. Не видеть очевидного и выдавать желаемое за действительное - это так примитивно.
""По информации от 2017 года, "Завод холодильного оборудования" https://simferopol.bezformata.com/listnews/ostayotsya-odnim-iz-********-dinamichno/58522291/ обеспечил рост по ремонту и монтажу машин и оборудования в 1,5 раза.Источник: https://censor.net/r3215139"
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25.08.2020 14:21 Ответить
На миротворец, не?
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25.08.2020 13:45 Ответить
Купив у рукожопів- тридарас!!
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25.08.2020 13:48 Ответить
Какие-то СБУшники, таможенники, налоговики... должны нормально присесть...
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25.08.2020 13:48 Ответить
Где взяли эти таможенные реестры? Что-то в последнее время нигде купить не могу
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25.08.2020 13:54 Ответить
Бубочка вже подзвонив Баканову на рахунок тих чортів?
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25.08.2020 14:09 Ответить
нема коли оберігати Державу..
за наказом наркоши СБУ та інші конретно присіло "на бутылку придорозі" - фури та шаурмячники, ядерний лохторат Зєлі, в шоці
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25.08.2020 14:25 Ответить
Славились на весь мир ракетами и пр., а теперь непревзойденными барыгами и предателями!
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25.08.2020 14:36 Ответить
Игорь Гуменный (укр. Ігор Гуменний) - украинский предприниматель и операционный директор, владелец и управляющий компанией UBC Group, а также основатель сети ПАБов "Чешская пивоварня Старгород", бизнес-партнер беглого младоолиарха С.Курченко
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25.08.2020 14:42 Ответить
Крысы!!! Пользуются безхребетностью украинкой власти!!!
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25.08.2020 15:10 Ответить
Об этой афере пишут уже несколько лет и все по-старому, без перемен.
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25.08.2020 16:51 Ответить
Електроінструмент "Фіолент".Виробляється в Криму.З 2014 пишуть "Изготовлено в России".

А тепер подивіться скільки його продається в Україні.
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25.08.2020 18:31 Ответить
Может и так. У меня конечно не международная компания. Но все же я тоже покупаю некоторое оборудование. А если посмотреть на цены, например на https://store.torgsoft.ua/ . То возникает вопрос, где брать деньги. Поэтому любой, если у него есть возможность где-то взять что-то подешевле, будет ею пользоваться.
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15.10.2020 16:10 Ответить
 
 