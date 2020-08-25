Тихановская заявила Европарламенту, что оппозиция готова к переговорам с властями: "Наша задача - добиться выборов мирным путем"

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оппозиция стремится к достижению своих целей мирными путями, готова к диалогу с властью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила во вторник на заседании комитета Европарламента по международным делам.

"Наша задача - добиться выборов мирным путем диалога", - сказала Тихановская.

"Я заявляю, что мы готовы к переговорам с властями, мы готовы назначить переговорщиков", - добавила она.

Она также сообщила, что не менее шести человек погибли во время протестных акций в республике.

"Как минимум, шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы", - сказала Тихановская.

По ее словам, участников мирных акций протеста запугивают физической силой и угрозой тюрьмы.

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Кроме того, Тихановская подчеркнула: "Революция в Беларуси не является геополитической. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской".

По ее словам, подобные акции также не связаны с перспективами переориентации Беларуси на ЕС или против него. Она отметила, что речь идет именно о праве белорусского народа свободно выбирать своих лидеров.

Она также призвала все страны уважать территориальную целостность Беларуси.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси. При этом в МВД Белоруссии заявили, что не предоставляли ООН таких данных.