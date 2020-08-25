Тихановская заявила Европарламенту, что оппозиция готова к переговорам с властями: "Наша задача - добиться выборов мирным путем"
Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оппозиция стремится к достижению своих целей мирными путями, готова к диалогу с властью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила во вторник на заседании комитета Европарламента по международным делам.
"Наша задача - добиться выборов мирным путем диалога", - сказала Тихановская.
"Я заявляю, что мы готовы к переговорам с властями, мы готовы назначить переговорщиков", - добавила она.
Она также сообщила, что не менее шести человек погибли во время протестных акций в республике.
"Как минимум, шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы", - сказала Тихановская.
По ее словам, участников мирных акций протеста запугивают физической силой и угрозой тюрьмы.
Кроме того, Тихановская подчеркнула: "Революция в Беларуси не является геополитической. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской".
По ее словам, подобные акции также не связаны с перспективами переориентации Беларуси на ЕС или против него. Она отметила, что речь идет именно о праве белорусского народа свободно выбирать своих лидеров.
Она также призвала все страны уважать территориальную целостность Беларуси.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о гибели четверых человек на акциях протеста в Беларуси. При этом в МВД Белоруссии заявили, что не предоставляли ООН таких данных.
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Потомственные рабы никогда не будут свободными людьми.
Только рабы ищут подход к своему хозяину, что бы он их сильно не бил...
Какие переговоры с диктаторами? Когда возмущённый народ в мире мирно переговаривался с диктатором, который убивает и прессует этот народ?
Великая Французская Революция, после силового взятия Бастилии - символа тирании, народ рубил головы на гильотине всем служителям тирана короля Людовика. А первым отрубили ему голову и его жене...
Или вот, не могу себе представить, что бы восставший румынский народ мирно договаривался с Чаушеску, когда тот уже сотнями убивал румын в 1989 году.
(Расстрел четы Чаушеску в Тырговиште у стены местной казармы)
Жыве Беларусь!
А Лука уже ходит с автоматом как и его сын, небось оба без разрешения(кто 15летке выдаст автомат-то).
Беларусы будут отбиваться от дубинок и автоматов силовиков фоточками в инстаграмчик?
Печально все это. Гнусная жажда власти человеком просто ради власти- самый большой грех из всех.
в стойло
рабам там самое место
Как у тех папуасов, что из палок и дерьма мастерили самолеты...
Выбор теперь прост: или уходит Лука, или уходят восставшие из народа...
-Сейчас документы под себя оформим на Дом Независимости и по ордену вам выдам
У тебя численное преимущество, но ты вместо того чтобы выкинуть его за шкирку, создаешь переговорный совет и предлагаешь ему переговоры.
Что сделает бандит? Решит что тут живут эталонные терпилы, и можно остаться подольше, пока все содержимое холодильника не съест.