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Новости Коронавирус и карантин
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Кулуары Рады для журналистов пока не откроют из-за роста количества случаев COVID-19, - Разумков

Кулуары Рады для журналистов пока не откроют из-за роста количества случаев COVID-19, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для журналистов в ближайшее время не будут открывать кулуары парламента из-за роста статистики заболевания коронавирусом.

Об этом Разумков сказал во время брифинга после внеочередного заседания Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Действительно мы планировали открыть кулуары во время пленарной работы 4 сессии. Однако, вы видите те показатели (заболевания коронавирусом. - Ред), которые есть в Украине: за 2000 у нас переваливало, сегодня - 1658 человек заболело. И мы видим, что часть территорий переходит в "красную" зону, много в "оранжевой". Также не секрет, что болеют и народные депутаты. На сегодняшний день также есть больные. Поэтому, при всем уважении, сейчас дать доступ к кулуарам, думаю, что будет малореалистично. Я вам еще раз говорю и обещаю, что как только будет возможность, мы вернем журналистов в кулуары", - сказал Разумков.

Напомним, ранее Разумков сообщил, что на сегодняшний день в Верховной Раде коронавирусом болеют два нардепа.

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Автор: 

ВР (29228) журналистика (3286) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Короче, нардепам можно спокойно, не прячась, выбирать проституток, жмакать писюна и писать про сексуальные табу.......
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25.08.2020 14:06 Ответить
чтобы не заражать журналистов.
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25.08.2020 14:16 Ответить
От цікаво: деПутани лякаються другої, найдревнішої професії- журнашлюх..
🤗
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25.08.2020 14:16 Ответить
 
 