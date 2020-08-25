Кулуары Рады для журналистов пока не откроют из-за роста количества случаев COVID-19, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для журналистов в ближайшее время не будут открывать кулуары парламента из-за роста статистики заболевания коронавирусом.

Об этом Разумков сказал во время брифинга после внеочередного заседания Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Действительно мы планировали открыть кулуары во время пленарной работы 4 сессии. Однако, вы видите те показатели (заболевания коронавирусом. - Ред), которые есть в Украине: за 2000 у нас переваливало, сегодня - 1658 человек заболело. И мы видим, что часть территорий переходит в "красную" зону, много в "оранжевой". Также не секрет, что болеют и народные депутаты. На сегодняшний день также есть больные. Поэтому, при всем уважении, сейчас дать доступ к кулуарам, думаю, что будет малореалистично. Я вам еще раз говорю и обещаю, что как только будет возможность, мы вернем журналистов в кулуары", - сказал Разумков.

Напомним, ранее Разумков сообщил, что на сегодняшний день в Верховной Раде коронавирусом болеют два нардепа.

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