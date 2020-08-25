Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению оккупированного Крыма: Мы ничего не планируем туда запускать

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на данный момент нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и применять решения о восстановлении водоснабжения в Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады во вторник.

"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и я думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте применять такие решения, и даже их рассматривать", - сказал он.

Ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука заявил, что Украина может восстановить водоснабжение в оккупированный Крым, если там случится гуманитарная катастрофа.

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"Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам - мы никогда в жизни на это не пойдем", - сказал он в интервью "Украинскому радио".