РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11450 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
19 432 80

Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению оккупированного Крыма: Мы ничего не планируем туда запускать

Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению оккупированного Крыма: Мы ничего не планируем туда запускать

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на данный момент нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и применять решения о восстановлении водоснабжения в Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады во вторник.

"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и я думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте применять такие решения, и даже их рассматривать", - сказал он. 

Ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука заявил, что Украина может восстановить водоснабжение в оккупированный Крым, если там случится гуманитарная катастрофа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи

"Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам - мы никогда в жизни на это не пойдем", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

Кравчук Леонид (1226) Крым (26365) Арахамия Давид (988) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Кравчук пустил пробный шар по команде ЗЕ, и они вдруг такие "патриоты" сказали нет, но сами держат камень за пазухой продолжаем следить за руками
показать весь комментарий
25.08.2020 14:09
+14
Це поки зе не подивився в очі пуйлу? Бо він ще той "затєйнік"
Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению оккупированного Крыма: Мы ничего не планируем туда запускать - Цензор.НЕТ 5356
показать весь комментарий
25.08.2020 14:05
+11
Правильно говорить так, ...дедушка старый, ему все равно...
показать весь комментарий
25.08.2020 14:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодец, усвоил урок от настоящих украинцев, да?
показать весь комментарий
25.08.2020 14:04 Ответить
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?! Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте! - Мне нужны деньги.(с)
показать весь комментарий
25.08.2020 14:45 Ответить
Правильно говорить так, ...дедушка старый, ему все равно...
показать весь комментарий
25.08.2020 14:04 Ответить
Кравчук думає про додатковий заробіток; за прикладом окупантів проведе трубу трубу на 50 метрів за межу роз'єднання і сам сяде на краник і буде продавати не більше 1 літра в одні руки....
показать весь комментарий
25.08.2020 16:45 Ответить
Ага! Трускавецьку і Моршинську бутильовану поставляти буде! За бабло!. 😊
показать весь комментарий
25.08.2020 19:55 Ответить
Покидьки обоє.Що Кравчук,що Хам.А раніше Хам заявляв,що воду пустить
показать весь комментарий
25.08.2020 14:04 Ответить
Це поки зе не подивився в очі пуйлу? Бо він ще той "затєйнік"
Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению оккупированного Крыма: Мы ничего не планируем туда запускать - Цензор.НЕТ 5356
показать весь комментарий
25.08.2020 14:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gsPwJja4SB0&list=LLatkTp4IqRXTLp9nZ-KO4AA&index=5&t=0s сам ти огірок, совісті немає
показать весь комментарий
25.08.2020 14:22 Ответить
Лучше запустите кравчука на Луну. А фокин и сам с печки упадёт.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:07 Ответить
"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и я думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте применять такие решения, и даже их рассматривать" - сказала Агрохимия, виправляючи черговий косяк ЗЕвлади.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:09 Ответить
Кравчук пустил пробный шар по команде ЗЕ, и они вдруг такие "патриоты" сказали нет, но сами держат камень за пазухой продолжаем следить за руками
показать весь комментарий
25.08.2020 14:09 Ответить
Согласен, Кравчук это украинский Жириновский, (как впрочем и Шмыгаль) задача которого опробовать на населении, различные, дурно пахнущие, инициативы ЗеБанды.
показать весь комментарий
25.08.2020 17:17 Ответить
Вау... Арахамія вперше сказав правильно те, що повинен був сказати.
Мої вітання.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:11 Ответить
Его слова разве чего-то стоят???
показать весь комментарий
25.08.2020 14:16 Ответить
Слова - то завжди лише слова. Хтоб їх не казав. Але слова задають напрямок думок і формують ставлення людей.
Так само овоч думав, що обіцянки йти в Європу - то лише слова. А коли вирішив діяти інакше - сталося непорозуміння.
То ж незалежно від того, хто це - якщо він формує правильний посил і створює проукраїнське світосприйняття - це потрібно підтримати і заохотити. До того часу, як ця людина, можливо, захоче зробити навпаки, він своїми словами сам збільшить кількість тих, хто зможе йому протистояти .
показать весь комментарий
25.08.2020 14:27 Ответить
Кажется, ранее именно Арахамия первым из Зе-шоблы прокукарекал о возможной подаче воды в Крым...
показать весь комментарий
25.08.2020 23:45 Ответить
Після місцевих виборів задайте їм це ж запитання.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:11 Ответить
КРАВчука туди запустити треба..))
показать весь комментарий
25.08.2020 14:13 Ответить
Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати - Цензор.НЕТ 9266
показать весь комментарий
25.08.2020 14:30 Ответить
Каким людям? Тем, что бежали на референдум, аж спотыкались, или тем, кто просил камней с неба? Крысчанам и понаехавшим?
показать весь комментарий
25.08.2020 14:31 Ответить
Всё достаточно просто.
Если гуманитарная катастрофа, то РФ должна немедленно вывести с полуострова ВСЕ свои войска, все базы, всех фсбэшников, росгвардейцев, а предприятия отключают от электроэнергии и трансформаторные подстанции пломбируются.
После выполнения этих условий можно приоткрыть шлюз канала и подать немного воды. Неного потому, что сельскохозяйственные предприятия, это тоже предприятия.
показать весь комментарий
25.08.2020 19:57 Ответить
Маразм у старого пердуна я вижу прогрессирует или он нас просто за идиотов держит
показать весь комментарий
25.08.2020 20:25 Ответить
Говорит одно, делает другое. Партия **********.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:15 Ответить
Лебедь,рак и щука!
показать весь комментарий
25.08.2020 20:43 Ответить
они чокнутые
через время арахамия будет орать давать воду.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:15 Ответить
Кравчук д-уя на себя берет.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:16 Ответить
Его скоро за шкирку русня из ТКГ вышвырнет: "мели Емеля-твоя неделя" их не устроит.
показать весь комментарий
25.08.2020 15:37 Ответить
Интересная формулировка - нет шансов рассматривать . А что , хотелось бы ?
показать весь комментарий
25.08.2020 14:19 Ответить
КАЖДОМУ, кто только заикнется "о воду в Крым" - в ПРОСКРИПЦИЮ вписать и дацзибао на дверь, как ЯВНОМУ ВРАГУ ГОСУДАРСТВА !
показать весь комментарий
25.08.2020 14:20 Ответить
боцман сидит на палубе, и чарками раздает "наркомовские": - это тебе, это мне, это опять тебе....!!!
показать весь комментарий
25.08.2020 14:28 Ответить
Это не говорит о том, что подковёрно вопрос не решен. ПОтому что что Зе очень похож на КПСС. Точно так же декларирует одно, а делает другое - совершенно противоположное... Когда в Совке правители говорили "Не верьте слухам о перебоях с мясом" - народ сразу выметал с прилавков всё мясо..тушенку делал впрок... Так и тут. Если зелень говорит "этого никогда не будет" - значит именно к этому надо готовиться...
показать весь комментарий
25.08.2020 14:29 Ответить
"вирвалі із контєкста"
показать весь комментарий
25.08.2020 14:34 Ответить
а кравчук что не знает, что всякие "катастрофы" разруливает окупант и кому воду -рассейским войскам,
показать весь комментарий
25.08.2020 14:42 Ответить
а кравчук что не знает, что всякие "катастрофы" разруливает окупант и кому воду -рассейским войскам,
показать весь комментарий
25.08.2020 14:43 Ответить
забезпечення окупованих територій покладається на окупанта. Так що хай носять відрами через керченський міст, а колаборанти можуть допомогти
показать весь комментарий
25.08.2020 14:53 Ответить
А які ти москаль небритий коменти можеш давати і яке право маєш займати такий високий державний пост в часи війни з москалем, га довбню?
показать весь комментарий
25.08.2020 14:56 Ответить
Якого біса людина яка не є при владі не є обраним депутатом вирішує як надати воду окупанту, а далі дійде що ФСБ нададуть список агентури ГРУ ГШ ЗСУ. Ну шановні тут явна колаборрація з елементами наруги над тими хто був убий на Російсько-українській війні 2014-? (а не в АТО чи ООС як це подають в медіа Порошенка, Турчинова, Зеленського). Як писав Шевченко …
не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тоте ж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть…
показать весь комментарий
25.08.2020 15:03 Ответить
россия "богатая страна'' и обязана построить опреснители воды а не требовать воду
показать весь комментарий
25.08.2020 15:07 Ответить
В случае гуманитарной катастрофы вода для украинцев в Крыму будет доставляться в бутилированном виде грузовым автотранспортом. Макарыч это имел в виду, отвечая на вопрос, каким способом вода будет поступать на п/остров.
Бери меня в пресс-серетари, Леня.
показать весь комментарий
25.08.2020 15:13 Ответить
запустіть туди нишпорок
показать весь комментарий
25.08.2020 15:24 Ответить
продавать воду НИЗЗЯ!!!!!! но получать бабло за прокачку газа можно?????ГАЗПРОМ большее зло чемналы с водой для УКРАИНЦЕВ живущих на оккупированных землях и...
У 2016 році Україна експортувала товарів у РФ на 3,6 млрд доларів), а імпортувала - на 5,1 млрд Але вже в 2018 Україна експортувала в Росію на 9,6% більше товарів - на 3,9 млрд, а РФ, своєю чергою, продала майже на 40% менше - на 7,2 млрд.Торік обсяги експорту українських товарів до Росії становили 3,7 млрд доларів а обсяги імпорту російських - 8,1 млрд (+ 12,3%). За дев'ять місяців 2019 року Україна продала країні-агресору товарів на 2,5 млрд а купила - на 5,4 млрд Но как нам известно Україна не покупает єнергоносители в РФ статья КАК НАЗНАЧАЮТ МИНИСТРОВ В США єто не для УКРАИНЫ потому что США
показать весь комментарий
25.08.2020 15:27 Ответить
Согласен!!! Но правильно прекратить прокачку газа в идеале но тогда не будет оснований для санкций за Северный поток-2 А так есть основания !! Надо вводить визовый режим со всеми странами СНГ!!!! это минимум !! И прекращать вообще какие либо контакты!!
Сейчас нефть и газ можно купить по той же самой цене спокойно не только у Газпрома) А продаем свою пшеницу и руду мы отнюдь не в РФ И айтишники работают не на российский рынок Так что уже даже экономически надо обрезать контакты наглухо!!!! Я бы вообще разобрал рельсы и разрыл дороги на 30 км от границы РФ И ТУПО ЗАБЫЛ ПРО этот кусок непонятно чего.
показать весь комментарий
25.08.2020 20:30 Ответить
> Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
> ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ 2020, 21:29

Вот такая новость была на УП. Это согласованная игра, чтобы узнать мнение общества. Поцреоты хреновы
показать весь комментарий
25.08.2020 15:36 Ответить
Если только с выводом оттуда ихтамнетов и передачу границы под наш контроль и желательно сдачу рашей в руки нашим военным всем предателей воевавших против Украины то я думаю можно разово наполнить водохранилища .Кстати за подачу воды в Крым можно шантажировать рашку (как она это делает с нами по поводу выборов на донбассе )и предьявлять её политические требования навроде освобождения всех украинских политузников удерживаемых в раше ,освобождение незаконно удерживаемых в тюрьмах крымских татар и недопущения их дальнейшего уголовного преследования .Да ещё много чего можно напридумать ,ведь водная проблема в Крыму со временем будет только усугубляться
показать весь комментарий
25.08.2020 20:39 Ответить
Дебилы, когда-то такие же дипутуты не собирались соглашения в Минске подписывать, только потом пришлось их одобрять.
Так и тут - кравчук пообещает, а вас потом все так в попу трахнут, шо вы еще больше поддержите.
Хозяин знает, шо делает - ваше дело ноги раздвигать!
показать весь комментарий
25.08.2020 15:36 Ответить
Мы ничего не планируем запускать в Крым ------ А напрасно, я лично бы запустил туды Ковид 19, новичок, диаксин, полоний, и прочие вкусняшки от РФ.
показать весь комментарий
25.08.2020 15:37 Ответить
Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати - Цензор.НЕТ 7837
показать весь комментарий
25.08.2020 16:07 Ответить
Как оно стало депутатом , если "В феврале 2015 года гражданин Грузии Арахамия получил паспорт гражданина Украины."
показать весь комментарий
25.08.2020 15:53 Ответить
Страна настолько отупела, что и козла депутатом сделают. Вот уже и клоуна президентом избрали, причем вполне демократически.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:33 Ответить
Кравчук, какого хрена ты вообще сюда влез, сидел бы со своей старушкой дома на печи, да чаёк попивал бы, так нет, хрен тебя дёрнул сюда забраться.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:06 Ответить
А йому почесне звання президент муляє. Хоче щоб Верховна Рада позбавила, як янукОвоча.
показать весь комментарий
25.08.2020 17:03 Ответить
Пустіть туди Кравчука на надувному матрасі хай пливе
показать весь комментарий
25.08.2020 16:28 Ответить
Выставили впереди себя старого дурака чтобы испытывать терпение общества, а в случае чего, они и ни при чем.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:31 Ответить
Куме , ваша Галя вже вийшла заміж ? --- Та потихеньку виходить .
показать весь комментарий
25.08.2020 16:39 Ответить
Якщо почнуть давати воду, то добровольці підірвуть канал, як ту електроопору в Херсонській області, коли Петя давав електроенергію на "Титан" Фірташа.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:40 Ответить
я вам дам воду в Крим, будете благати мене ще щоб там не втопив, суки
показать весь комментарий
25.08.2020 16:49 Ответить
А чи не хоче маразматик Крав чук подати воду ще і в Архангельськ? Там вода по талонах.

К слову, очень хорошая идея для жителей временно аннексированного Крыма. Крымчанам также следует выдавать воду по талонам. Дело в том, что своей воды на полуострове хватает на украинское население. Понаехавшая саранча и российская военщина - это нахлебники. Вот вам и готовый ответ зеленским капитулянтам по поводу подачи воды оккупантам:
- Пусть захватчики коренным крымчанам отпускают воду по талонам и гуманитарной катастрофы не будет. А вообще, проблема решится путем деоккупации.

https://svobodu-narodam.livejournal.com/5593536.html Для жителей Архангельска ввели талоны на воду. На очереди - воздух.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:59 Ответить
***** в своєму відомому спічі наварнякало, що газу для населення України цілком вистачає ()тоді вони ще не скомунизділи АР Крим), тому нашому Президенту (повага до посади) варто зробити таку ж заяву.
підкажіть йому. він почав зустрічатися з військовими. отже хтось - дещо читаю. паблік релейшенз. це, звісно не рівень оХфізу Президента, але консультантів (за великі "бабки"))))))
показать весь комментарий
25.08.2020 18:18 Ответить
достименно - не відаю, проте - віри немає. так завжди буває, коли влаштовують цирк на дроті.
показать весь комментарий
25.08.2020 18:14 Ответить
ви б там зелені дебіли якось визначились, а то у вас один запускає, інший ні, третій знову запускає, четвертий каже ні.. Ідіоти зелені.
показать весь комментарий
25.08.2020 18:22 Ответить
я шо хочу сказать "водопроводчикам" - вы видели сколько людей было вчера на Марше ?????
по стране можете смело умножить на 10 или даже на 20... думаю этого вполне достаточно что
бы вынести вас подсрачниками из властных кабинетов.
показать весь комментарий
25.08.2020 18:23 Ответить
просто непонятно...где ставки принимают на вырост осэлэдця у рабиновича против арахамии?
показать весь комментарий
25.08.2020 18:24 Ответить
"Ми нічого не плануємо туди запускати" Дарма. Колінкою під зад Кравчуку треба запустити за такі "базари"

А може і Кравчук айкосів обкурився
показать весь комментарий
25.08.2020 19:01 Ответить
амии учат нас как нам жить - крыса
показать весь комментарий
25.08.2020 19:44 Ответить
Подсказка!!! Если господин Кравчук занимает должностную посаду тогда есть все основания возбуждения криминального провадження по факту службового подлогу если цей пан инициирует любые юридические действия по реализации своего маразматического плана!!!!!. Поясняю! Цей пан утверждает что там живут Украинцы но позвольте!! а паспорта какой страны у них в кармане?!!! Те налицо юридический подлог поняти те обман для достижения какой то преступной цели в ущерб государства!!!! А с кем пан Кравчук будет заключать хозяйственный договор на поставку воды ?!!! Там криминальных статей прибавиться с определенными окрасками))) Если там живут украинцы то давайте им вышлем повестки в военкоматы для прохождения службы в ВСУ!!!! Так точно можно утверждать что и в Хабаровске и ТОРОНТО живут украинцы))))) ТЕРПИТЕ УКРАИНЦЫ !!! ВЕК ПУТИНА НЕ ДОЛОГ ! НАДЕЕМСЯ К МАРТУ ЕГО НЕ БУДЕТ УЖЕ!!!!
показать весь комментарий
25.08.2020 20:23 Ответить
Откуда это говно вообще вылезло??? Уже никто не хочет лететь в Минск так нашли какого то алкоголика-маразматика у которого на шее качается какой то омулет от коронавируса))))) ПИПЕЦ ПРОСТО!!! ТРЭШ какой то))))
Ну уже всем понятно что выборы по украинским законам без границы невозможно но и по хотелкам рф тоже бред какой то получаеться !! Так начинают придумывать истории про воду !! может давайте им нассым дружно в рот если у них катастрофа ))))
Знаете ? Есть совет такой и Кравчуку и хотелкам РФ .. Сер вам В Ж...... чтоб голова не падала в трусы ,,,,,, а не вода из СВЯТОГО ДНЕПРА!!!!
показать весь комментарий
25.08.2020 20:36 Ответить
Считаю что в оккупированном Крыму будет вторая Чечня. Будет такой розмах, что Крым пойдет под воду
показать весь комментарий
25.08.2020 22:16 Ответить
Ну пусть попробуют запланировать.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:13 Ответить
Арахамия - так скажи нафталиновому что он брехун
показать весь комментарий
26.08.2020 00:48 Ответить
Нечего Кравчук не сказал , кроме что подадут воду в случае катастрофы . Он даже не сказал сколько штук бутылок и какой ёмности .
показать весь комментарий
26.08.2020 08:35 Ответить
Угроза подачи воды , идёт не от Кравчука , а от Зе .
показать весь комментарий
26.08.2020 08:37 Ответить
 
 