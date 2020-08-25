Гражданин Италии умер от COVID-19 в Черновцах, у него был кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет, - ОГА

В Черновицкой областной больнице от коронавируса умер гражданин Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Мужчина 1944 г. р., гражданин Италии. Коронавирус у него подтвержден. Болел также кардиосклерозом, сердечной недостаточностю и сахарным диабетом. Последнюю неделю был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер в областной больнице", - говорится в сообщении.

В медицинских учреждениях области по состоянию на 25 августа лечат 39 больных COVID-19 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 33, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 1.

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