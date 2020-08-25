РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11476 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 979 106

Арахамия о непризнании выборов в Беларуси: Необходимо быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы

Арахамия о непризнании выборов в Беларуси: Необходимо быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что на данный момент Украине необходимо несколько подождать с какими-либо осуждениями и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У фракции пока позиции нет, мы не обсуждали. У нас были в чате дискуссии по этому поводу. Если вы спросите мою персональную позицию, я подчеркну, что это персональная позиция, то, по моему мнению, учитывая то, что мы имеем фронт на востоке, иметь еще один фронт на севере нам точно не выгодно", - подчеркнул Арахамия.

По его словам, "необходимо немножко подождать с какими-то осуждениями".

"Потому что нам на некоторое время надо побыть Швейцарией в этом плане, и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы", - объяснил глава фракции "Слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению оккупированного Крыма: Мы ничего не планируем туда запускать

Автор: 

Беларусь (7887) Арахамия Давид (988)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Тряпка...
показать весь комментарий
25.08.2020 14:16
+16
карочье, арахамія-чьмо.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:16
+16
Необходимо быть максимально нейтральным чтоб присесть на два унитаза.
показать весь комментарий
25.08.2020 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Конечно не хотят как в Украине , поэтому и пытаюцa избавиться от проросийкого ставленникa лукашенко .

..
..
показать весь комментарий
25.08.2020 19:29 Ответить
Давид Арахамия заявляет, что на данный момент Украине необходимо несколько подождать , годика так четыре . и перед очередными выборами всем еврососедям нагадить, непризнать, бросить камень в чужой огород и смыться быстрячком на острова...
А после нас хоть потоп
показать весь комментарий
25.08.2020 18:08 Ответить
Можете быть нейтральными до того самого момента когда росийские пограничники займут раположение на ваших северных границах . Потом придется нейтральность куда-то засунуть вместе с потерей независимости .

...
показать весь комментарий
25.08.2020 19:27 Ответить
Лучше признать, а то картофельный Рембо с автоматом нападэ
показать весь комментарий
25.08.2020 21:44 Ответить
Дело в том, откуда дизельное топливо для украинских танков...
показать весь комментарий
26.08.2020 09:33 Ответить
Агрохимия?! знаешь как работает Анакондия?!!!
Арахамія про невизнання виборів у Білорусі: Необхідно бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози - Цензор.НЕТ 4593
показать весь комментарий
26.08.2020 10:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 