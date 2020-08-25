Арахамия о непризнании выборов в Беларуси: Необходимо быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что на данный момент Украине необходимо несколько подождать с какими-либо осуждениями и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У фракции пока позиции нет, мы не обсуждали. У нас были в чате дискуссии по этому поводу. Если вы спросите мою персональную позицию, я подчеркну, что это персональная позиция, то, по моему мнению, учитывая то, что мы имеем фронт на востоке, иметь еще один фронт на севере нам точно не выгодно", - подчеркнул Арахамия.

По его словам, "необходимо немножко подождать с какими-то осуждениями".

"Потому что нам на некоторое время надо побыть Швейцарией в этом плане, и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы", - объяснил глава фракции "Слуга народа".

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