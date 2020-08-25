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Новости Революция в Беларуси
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Включение в повестку дня вопроса относительно Беларуси рассмотрят на Согласительном совете, - Разумков

Включение в повестку дня вопроса относительно Беларуси рассмотрят на Согласительном совете, - Разумков

Вопрос о включении в повестку дня проекта постановления об отношении парламента к результатам выборов президента Беларуси будет решаться на согласительном совете, но до этого его должны обсудить в комитетах ВР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Право законодательной инициативы есть у любого народного депутата. Есть процедура, они должны пройти комитет, они должны быть подготовлены. Я думаю, что для депутатов ВР это будет достаточно дискуссионным вопросом в формулировках тех или других предложении. Это будет обсуждаться на Согласительном совете, и исходя из этого будем принимать решение – включать, не включать, рассматривать, и в каком режиме и когда это может произойти", - сказал он.

Также он отметил, что зарегистрированные проекты постановлений о ситуации в Беларуси, согласно процедуре, должны быть рассмотрены в комитетах.

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"Для нас это (Беларусь. - Ред.) близкая республика, близкий народ, и нам очень важно, и как государству, и как людям, чтобы она сохранила свою независимость, и она была европейским государством, которое будет развиваться вместе с нами, а не чтобы появилась еще одна большая точка напряжения, даже войны, не дай Бог, на границах нашего государства", - добавил спикер ВР.

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25.08.2020 14:29 Ответить
Аж молодцы. Ну, в Украине теперь все тип-топ, теперь займемся Беларусью.
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25.08.2020 15:15 Ответить
Розберіться спочатку з українськими питаннями.
І не суньте носа куди голова не влазить!
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25.08.2020 15:25 Ответить
 
 