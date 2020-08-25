Арахамия об обращении Кравчука по местным выборам на Донбассе: "Вообще нет никаких шансов"

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обращение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям не имеет шансов на реализацию.

"Насколько мне известно, внес (обращение в Верховную Раду. - Ред.). Все, что вносится, должно быть рассмотрено. Но сейчас позиция в парламенте, которая обсуждается, - вообще нет никаких шансов, - сказал он журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

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Верховная Рада назначила очередные местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Согласно принятому постановлению выборы депутатов Верховного совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой̆ и Луганской̆ областей̆ не назначаются и не проводятся.

25 августа парламентский комитет по вопросам государственной власти принял решение о рассмотрении обращения Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в закрытом режиме 26 августа.

"У нас есть предложение назначить отдельное заседание комитета, пригласить Кравчука и глав комитетов по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на заседании комитета 25 августа.

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Члены комитета также собираются пригласить на заседание представителей Офиса президента и руководство парламента.

На заседании комитета отмечалось, что руководство Верховной Рады расписало обращение Кравчука на три комитета: по вопросам организации государственной власти, по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.