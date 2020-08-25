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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Арахамия об обращении Кравчука по местным выборам на Донбассе: "Вообще нет никаких шансов"

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обращение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям не имеет шансов на реализацию.

"Насколько мне известно, внес (обращение в Верховную Раду. - Ред.). Все, что вносится, должно быть рассмотрено. Но сейчас позиция в парламенте, которая обсуждается, - вообще нет никаких шансов, - сказал он журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

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Верховная Рада назначила очередные местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Согласно принятому постановлению выборы депутатов Верховного совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой̆ и Луганской̆ областей̆ не назначаются и не проводятся.

25 августа парламентский комитет по вопросам государственной власти принял решение о рассмотрении обращения Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в закрытом режиме 26 августа.

"У нас есть предложение назначить отдельное заседание комитета, пригласить Кравчука и глав комитетов по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на заседании комитета 25 августа.

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Члены комитета также собираются пригласить на заседание представителей Офиса президента и руководство парламента.

На заседании комитета отмечалось, что руководство Верховной Рады расписало обращение Кравчука на три комитета: по вопросам организации государственной власти, по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Автор: 

ВР (29228) Кравчук Леонид (1226) местные выборы (2752) Донбасс (26955) Арахамия Давид (988) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+24
Обычная }{уйловская тактика: один предатель Украины делает говновброс, другой зебил его "опровергает". Цель- проверить реакцию нарiда, готов ли он уже на всё, чтобы закончить войну на условиях }{уйла, или пока ещё нет?
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25.08.2020 14:49
+11
Арахамия об обращении Кравчука по местным выборам на Донбассе: "Вообще нет никаких шансов" - Цензор.НЕТ 4260
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25.08.2020 14:47
+10
зебилы - если он постоянно не то говорить - нафига он там находиться ? это просто не логично - вам не кажеться - хотя кому это я
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25.08.2020 14:50
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-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…(с)
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25.08.2020 14:47 Ответить
Арахамия об обращении Кравчука по местным выборам на Донбассе: "Вообще нет никаких шансов" - Цензор.НЕТ 4260
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25.08.2020 14:47 Ответить
фото с толчка?
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25.08.2020 14:55 Ответить
доза - шернись
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25.08.2020 20:12 Ответить
Арахамия об обращении Кравчука по местным выборам на Донбассе: "Вообще нет никаких шансов" - Цензор.НЕТ 5211
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25.08.2020 14:48 Ответить
Обычная }{уйловская тактика: один предатель Украины делает говновброс, другой зебил его "опровергает". Цель- проверить реакцию нарiда, готов ли он уже на всё, чтобы закончить войну на условиях }{уйла, или пока ещё нет?
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25.08.2020 14:49 Ответить
Где можно ознакомиться с реакцией нарида?
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25.08.2020 15:02 Ответить
закрьітьіе исследования и фокус-группьі не для публичного доступа. Не переживай, ваши все отслеживают, деньги есть на єто
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25.08.2020 15:14 Ответить
Или роверяешь, нет ли утечек информации ?
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25.08.2020 15:15 Ответить
Нет. Мне монописуарно это все. Просто не вижу смысла подобные якобы вбросы делать. Реакция народа да и большинства депутатов известна.
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25.08.2020 15:25 Ответить
Некоторых му#елей- прямо здесь.
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25.08.2020 18:07 Ответить
зебилы - если он постоянно не то говорить - нафига он там находиться ? это просто не логично - вам не кажеться - хотя кому это я
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25.08.2020 14:50 Ответить
ДыНыРы и ЛыНыРы находятся в заложниках а Триколор в центре Донецка говорит что это незалежный концлагерь КГБиста...типа ГУЛАГ
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25.08.2020 14:52 Ответить
а шанс відгребти гарних люлей є ! і в тебе , і в кравчучки...
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25.08.2020 14:55 Ответить
Саморазоблачение РАБссии... это они сами по ящику крутили на своих дермоканалах....начиная с 1 марта 2014 года....
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25.08.2020 14:55 Ответить
А шедевр баранизма и дебилизма это когда Дохляк Чуркин в ООН зачитал письмо дважды не судимого Индюка....Рюсские вы бараны были есть и будете...
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25.08.2020 14:57 Ответить
Макарыч не в себе.
Да как же Слуги Народа позволят ЛДНР за ОПЗЖ голосовать, когда и так ОПЗЖ лохторат у Слуг Народа отжали.
Ведь ЛДНР выдаст 176% за ОПЗЖ, Макарыч, совесть иметь надо, не все же ОПЗЖ сразу.
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25.08.2020 14:58 Ответить
У Макарыча хозяин - мертветчук
А Макарыч уже просто ОБОЛОЧКА
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25.08.2020 15:19 Ответить
россия богатая страна и обязана построить опреснители воды а не требовать воду
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25.08.2020 14:59 Ответить
опреснённая вода не пригодна для постоянного употребления, будут необратимые изменения в организме.
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25.08.2020 15:17 Ответить
По все у миру опреснители
Ведущие технологи вас 😁😁😁😁😁😁забыли спросить
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25.08.2020 15:21 Ответить
Пару барж с водой для питья хутин С Дона привезёт
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25.08.2020 15:22 Ответить
Есть ещё кстати минеральная вода в бутылках-фурами везут
Для страны окккупанта , которая оккупировала кавказское побережье , не иметь заводов по разливу воды в Нальчике -не. По. Мозгов
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25.08.2020 15:24 Ответить
ТАК НЕТ -кравчук решил заБрать воду Херсонской области
СТАРЫЙ ПИТАРАС
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25.08.2020 15:26 Ответить
Вот так потло и пол страны РАЗБАЗАРИЛО
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25.08.2020 15:28 Ответить
Опреснённую воду нигде в мире не производят для питьевого употребления населением, иди бощ вари, глупая женщина.
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25.08.2020 15:30 Ответить
Тупе кацапське чмо, про опріснення води для Криму верещали твої кацапи.
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25.08.2020 16:04 Ответить
мені тільки не відомо коли і за якими порогами гайдамаки з опришками відновлять січ...
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25.08.2020 14:59 Ответить
ДЕМЕНЦИЯ
ДЕМЕНЦИЯ
ДЕМЕНЦИЯ
А ПОКА МЕДАЕДЧУК ПИШЕТ КРАВЧУКУ ТЕКСТЫ
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25.08.2020 15:17 Ответить
Жуй сраку, старий маразматик.
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25.08.2020 15:17 Ответить
Мы живем во времена когда СВОЁ надо ценить беречь и не транжирить
И вода - ценность
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25.08.2020 15:29 Ответить
Безпечні та чесні вибори провести там неможливо.Кравчука на гиляку!
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25.08.2020 15:43 Ответить
Я бы Арахамии не доверил прокладку в смесителе поменять, а Оно депутат, благодаря 73% зебилов...О времена, о нравы...
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25.08.2020 15:54 Ответить
Арахамия , так уберите из ТКГ этого дебилоида , хватит страну позорить !
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25.08.2020 17:09 Ответить
 
 