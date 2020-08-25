Арахамия об обращении Кравчука по местным выборам на Донбассе: "Вообще нет никаких шансов"
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обращение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям не имеет шансов на реализацию.
"Насколько мне известно, внес (обращение в Верховную Раду. - Ред.). Все, что вносится, должно быть рассмотрено. Но сейчас позиция в парламенте, которая обсуждается, - вообще нет никаких шансов, - сказал он журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).
Верховная Рада назначила очередные местные выборы на воскресенье, 25 октября.
Согласно принятому постановлению выборы депутатов Верховного совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой̆ и Луганской̆ областей̆ не назначаются и не проводятся.
25 августа парламентский комитет по вопросам государственной власти принял решение о рассмотрении обращения Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в закрытом режиме 26 августа.
"У нас есть предложение назначить отдельное заседание комитета, пригласить Кравчука и глав комитетов по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на заседании комитета 25 августа.
Члены комитета также собираются пригласить на заседание представителей Офиса президента и руководство парламента.
На заседании комитета отмечалось, что руководство Верховной Рады расписало обращение Кравчука на три комитета: по вопросам организации государственной власти, по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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Да как же Слуги Народа позволят ЛДНР за ОПЗЖ голосовать, когда и так ОПЗЖ лохторат у Слуг Народа отжали.
Ведь ЛДНР выдаст 176% за ОПЗЖ, Макарыч, совесть иметь надо, не все же ОПЗЖ сразу.
А Макарыч уже просто ОБОЛОЧКА
Ведущие технологи вас 😁😁😁😁😁😁забыли спросить
Для страны окккупанта , которая оккупировала кавказское побережье , не иметь заводов по разливу воды в Нальчике -не. По. Мозгов
СТАРЫЙ ПИТАРАС
ДЕМЕНЦИЯ
ДЕМЕНЦИЯ
А ПОКА МЕДАЕДЧУК ПИШЕТ КРАВЧУКУ ТЕКСТЫ
И вода - ценность