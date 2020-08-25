Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев
Уголовное производство по обвинению активиста Сергея Стерненко в умышленном убийстве напавшего на него и ношении холодного оружия без разрешения будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.
Верховный Суд отказал активисту Сергею Стерненко в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который совершил нападение на активиста, и ношение холодного оружия без разрешения будет рассматривать Приморский райсуд Одессы. Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы настаивали на том, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель "пострадавших" живем в столице... Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно", - написал он.
По словам Стерненко, решение приняла коллегия под председательством судьи Сергея Слинько.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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https://telegra.ph/file/6690cfab159fd2baf3419.jpg Верховний суд відмовив нам у задоволенні клопотання про зміну підсудності та визначив, що сфабрикована справа проти мене буде слухатись у Приморському суді м. Одеси.
Ми наполягали на тому, щоб слухання були в Києві, адже і я, і сторона обвинувачення, і представник «потерпілих» мешкаємо в столиці. Крім того, на одеські суди впливає Труханов, який і замовляв напади на мене.
Проте судді вирішили що цих підстав недостатньо.
Рішення ухвалила колегія під головуванням судді Слинька, який визнаний недоброчесним та раніше залишав у силі вироки Павличенкам та Луценку.
Ось ці гниди!
Крім того, Слинько свого часу підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, яких згодом визнали політв'язнями.
Суддя Сергій Слинько, призначений президентом на посаду судді Верховного Суду у Касаційний кримінальний суд, в 2013 році підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє громадська організація «Чесно». На сайті організації зазначається, що 30 серпня Петро Порошенко підписав Укази про призначення трьох суддів Верховного Суду - Валентини Сімоненко, Сергія Слинька та Вікторію Мацедонську. Двоє з них - Сімоненко та Слинько, отримали негативні висновки від Громадсьої ради доброчесності.
«Ще одним недоброчесним новим суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду став Сергій Слинько, який у складі колегії суддів, у касаційній інстанції підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його на 4 роки позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.
Крім того, Слинько у складі колегії також підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам до довічного ув'язнення і 13 років в'язниці відповідно. Згодом їх визнали політичними в'язнями.
Нагадаємо, в 2012 році Печерський райсуд Києва засудив Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.
У 2013 році Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Луценку, засудженому до 4 років позбавлення волі. Відповідну резолютивну частину ухвали тоді оголосив головуючий у колегії Вищого спецсуду суддя Сергій Слинько.
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