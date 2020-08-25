Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев

Уголовное производство по обвинению активиста Сергея Стерненко в умышленном убийстве напавшего на него и ношении холодного оружия без разрешения будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.

Верховный Суд отказал активисту Сергею Стерненко в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который совершил нападение на активиста, и ношение холодного оружия без разрешения будет рассматривать Приморский райсуд Одессы. Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы настаивали на том, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель "пострадавших" живем в столице... Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно", - написал он.

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По словам Стерненко, решение приняла коллегия под председательством судьи Сергея Слинько.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.