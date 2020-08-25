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Новости Правосудие
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Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев

Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев

Уголовное производство по обвинению активиста Сергея Стерненко в умышленном убийстве напавшего на него и ношении холодного оружия без разрешения будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.

Верховный Суд отказал активисту Сергею Стерненко в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который совершил нападение на активиста, и ношение холодного оружия без разрешения будет рассматривать Приморский райсуд Одессы. Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы настаивали на том, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель "пострадавших" живем в столице... Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно", - написал он.

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По словам Стерненко, решение приняла коллегия под председательством судьи Сергея Слинько.

Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев 01

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Автор: 

суд (25077) юстиция (758) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+14
Труханов никак не успокоится из-за смерти своего наёмного "работника".
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25.08.2020 15:14
+6
Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев - Цензор.НЕТ 9692
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25.08.2020 15:17
+4
Штопают дело против Антоненко,Дугарь....... народ молчит,Стерненко садят за то что защитил себя,народ молчит,Зеленский отдаёт Путину территорию страны отводя войска,народ молчит.................Молчание ягнят. Когда Гитлер начал истреблять евреев в Германии там тоже все молчали пока он не убил и этих молчащих.
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25.08.2020 15:55
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в этой стране никогда правды не будет
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25.08.2020 15:12 Ответить
Бідний Приморський суд, він абсолютно не відповідає протипожежним нормам, стіни обшиті дешевим пластиком, який так добре горить! Немає пожежних виходів та вентиляції, а пожежні не зможуть дістатись до верхніх поверхів, через паркан, який корупційні судді побудували навколо суду!
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25.08.2020 15:17 Ответить
що за дурня! Суд відбувається по місту скоєння злочину. Це норма. Може ще підсудний забажає, щоби процес відбувався у приміщенні де він мешкає?
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25.08.2020 22:26 Ответить
В Печерский суд? Не?
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25.08.2020 15:13 Ответить
складной нож с гардой?
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25.08.2020 15:14 Ответить
без
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25.08.2020 15:15 Ответить
Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев - Цензор.НЕТ 9692
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25.08.2020 15:17 Ответить
Труханов никак не успокоится из-за смерти своего наёмного "работника".
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25.08.2020 15:14 Ответить
В приморском суде уже начали писать приговор....
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25.08.2020 15:34 Ответить
реваншисты зюзькины...не надорвитесь..
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25.08.2020 15:22 Ответить
А що, Верховний Суд вже змінився з часів впопуредників??
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25.08.2020 15:30 Ответить
Штопают дело против Антоненко,Дугарь....... народ молчит,Стерненко садят за то что защитил себя,народ молчит,Зеленский отдаёт Путину территорию страны отводя войска,народ молчит.................Молчание ягнят. Когда Гитлер начал истреблять евреев в Германии там тоже все молчали пока он не убил и этих молчащих.
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25.08.2020 15:55 Ответить
Кацап, пшлонах отсюда. Без тебя разберемся.
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26.08.2020 08:46 Ответить
https://t.me/ssternenko STERNENKO
​https://telegra.ph/file/6690cfab159fd2baf3419.jpg Верховний суд відмовив нам у задоволенні клопотання про зміну підсудності та визначив, що сфабрикована справа проти мене буде слухатись у Приморському суді м. Одеси.

Ми наполягали на тому, щоб слухання були в Києві, адже і я, і сторона обвинувачення, і представник «потерпілих» мешкаємо в столиці. Крім того, на одеські суди впливає Труханов, який і замовляв напади на мене.

Проте судді вирішили що цих підстав недостатньо.

Рішення ухвалила колегія під головуванням судді Слинька, який визнаний недоброчесним та раніше залишав у силі вироки Павличенкам та Луценку.
Ось ці гниди!Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси до Києва - Цензор.НЕТ 9235
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25.08.2020 17:27 Ответить
Порошенко призначив до Верховного Суду суддю Слинька, який засудив Луценка на 4 роки.

Крім того, Слинько свого часу підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, яких згодом визнали політв'язнями.

Суддя Сергій Слинько, призначений президентом на посаду судді Верховного Суду у Касаційний кримінальний суд, в 2013 році підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє громадська організація «Чесно». На сайті організації зазначається, що 30 серпня Петро Порошенко підписав Укази про призначення трьох суддів Верховного Суду - Валентини Сімоненко, Сергія Слинька та Вікторію Мацедонську. Двоє з них - Сімоненко та Слинько, отримали негативні висновки від Громадсьої ради доброчесності.

«Ще одним недоброчесним новим суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду став Сергій Слинько, який у складі колегії суддів, у касаційній інстанції підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його на 4 роки позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Слинько у складі колегії також підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам до довічного ув'язнення і 13 років в'язниці відповідно. Згодом їх визнали політичними в'язнями.

Нагадаємо, в 2012 році Печерський райсуд Києва засудив Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

У 2013 році Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Луценку, засудженому до 4 років позбавлення волі. Відповідну резолютивну частину ухвали тоді оголосив головуючий у колегії Вищого спецсуду суддя Сергій Слинько.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10244400-poroshenko-priznachiv-do-verhovnogo-sudu-suddyu-slinka-yakiy-zasudiv-lucenka-na-4-roki.html
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25.08.2020 18:38 Ответить
Бандитские суды Украины покрывают один одного. Нынешнюю судебную систему нужно ликвидировать.
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25.08.2020 17:35 Ответить
Так этому поцу стерненко и надо. Это результат в том числе и его гнусных инсинуаций и лжи в адрес Порошенко.
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26.08.2020 08:48 Ответить
 
 