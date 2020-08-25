Двое бойцов подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС: оба госпитализированы

Двое украинских военнослужащих получили ранения во вторник, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Операции объединенных сил в Facebook, они госпитализированы и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

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