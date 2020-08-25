Двое бойцов подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС: оба госпитализированы
Двое украинских военнослужащих получили ранения во вторник, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Операции объединенных сил в Facebook, они госпитализированы и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.
"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
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Поки ішак розповідає про мир, динирійські макаки мінують шляхи переміщення військовослужбовців ЗСУ
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https://twitter.com/donikroman Роман Донік
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Вчера по сводкам ранено два морпеха ВОГом с коптера.
По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко.
Тот самый который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля.
Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав уже мертв.
А то как оказалось взрывное устройство, по сути в тылу и не связано ли это с запретом на разведку - молчок!!!
та не...не может быть! с аткудава? тамженашилюди...хотят миру-мир...уже 28 дней...
А вони своїми ДРГ мінують наші позиції!
Скотина жидовсько-касапська...
Так что, повода для беспокойства нет.
Продолжаем "ментально сближаться".
ах да, это ж не боевые потери, так несчастный случай или попьяни как он считает
Потрібна твоя думка (ти ж спец по експертам).
Найшвидшого одужання бійцям!