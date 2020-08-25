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Новости Агрессия России против Украины Война
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Двое бойцов подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС: оба госпитализированы

Двое бойцов подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС: оба госпитализированы

Двое украинских военнослужащих получили ранения во вторник, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Операции объединенных сил в Facebook, они госпитализированы и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

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Двое бойцов подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС: оба госпитализированы 01

ранение (3375) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+29
ознаки стійкого перемир'я.
Поки ішак розповідає про мир, динирійські макаки мінують шляхи переміщення військовослужбовців ЗСУ
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25.08.2020 15:19
+19
Перемирие, мир в глазах, запретить разведку БПЛА . Их травмы на твоих руках и ерьмака , нелох!
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25.08.2020 15:20
+18
і що? "не стрелять"? Га, бубочка? Заборонили коптери, безпілотники? Не вести розвідки?

А вони своїми ДРГ мінують наші позиції!
Скотина жидовсько-касапська...
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25.08.2020 15:22
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ознаки стійкого перемир'я.
Поки ішак розповідає про мир, динирійські макаки мінують шляхи переміщення військовослужбовців ЗСУ
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25.08.2020 15:19 Ответить
Перемирие, мир в глазах, запретить разведку БПЛА . Их травмы на твоих руках и ерьмака , нелох!
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25.08.2020 15:20 Ответить
Эти?

https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
https://twitter.com/donikroman @donikroman

Вчера по сводкам ранено два морпеха ВОГом с коптера.
По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко.
Тот самый который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля.
Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав уже мертв.
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25.08.2020 15:21 Ответить
Бог високо бачить далеко...Другого військового жаль що зачепило.
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25.08.2020 16:09 Ответить
Це бойові травми чи не дуже?
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25.08.2020 15:21 Ответить
Типа та сторона не стреляпа, а эти сами виноваты - не смотрели куда наступали...
А то как оказалось взрывное устройство, по сути в тылу и не связано ли это с запретом на разведку - молчок!!!
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25.08.2020 15:33 Ответить
це щось середнє між клоуном президентом та сердючкою...
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25.08.2020 16:26 Ответить
я дико извиняюсь... а это не ото, о чем говорилось шепотом (теперь тольк шепотом)... вроде бы с дрона.. та сторона.... скинула на наши позиции... ну не букет полевых цветов точно...
та не...не может быть! с аткудава? тамженашилюди...хотят миру-мир...уже 28 дней...
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25.08.2020 15:22 Ответить
і що? "не стрелять"? Га, бубочка? Заборонили коптери, безпілотники? Не вести розвідки?

А вони своїми ДРГ мінують наші позиції!
Скотина жидовсько-касапська...
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25.08.2020 15:22 Ответить
Невідомий вибуховий пристрій прилетів з "той сторони" у вигляді ВОГ-25.
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25.08.2020 15:23 Ответить
Надоели плоские шутки 95 квартала
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25.08.2020 15:23 Ответить
не-не, это не боевые травмы, и к тому-же, они носят "несистемный характер".
Так что, повода для беспокойства нет.
Продолжаем "ментально сближаться".
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25.08.2020 15:24 Ответить
а зеленскому приходят смс ки что потерь нуль..
ах да, это ж не боевые потери, так несчастный случай или попьяни как он считает
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25.08.2020 15:25 Ответить
ИкИкспердами аж смердить..
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25.08.2020 15:25 Ответить
Це називається "шило у мішку". Коли з коптера орки скинули вог, то постраждали 2 військових (вог розірвався з затримкою часу). Це ще стійкий мир, чи не дуже?
Потрібна твоя думка (ти ж спец по експертам).
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25.08.2020 15:30 Ответить
Перший пішов..😷
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25.08.2020 15:31 Ответить
забыли настругать потерь нет..
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25.08.2020 15:28 Ответить
міноборони отримало вказівку від головного дизертира не псувати "мирну" статистику, таким чином нам будуть розповідати про те як бійці на передовій випадково підриваються на мінах, вбивають себе при необережному поводженні із зброєю та вмирають при загадкових обставинах
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25.08.2020 15:33 Ответить
Який там уже в Україні «дєнь бєз потєрь» ?
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25.08.2020 15:35 Ответить
вава, что там на фронте, бэз патерь?
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25.08.2020 15:39 Ответить
Петарда, нє? Статистику па патєрям не іспорчено? Гіркий гумор.
Найшвидшого одужання бійцям!
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25.08.2020 15:40 Ответить
Старший лейтенант Володимир Рудик загинув ще 21 серпня від кульового поранення. Командування бригади заявило, що причина - "необережне поводження зі зброєю", а Володимир Зеленський на святкуванні Дня незалежності заявив, що бойових втрат не було 29 днів.
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25.08.2020 15:41 Ответить
Это не считается, это не агрессия ?
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25.08.2020 16:06 Ответить
Важливо! Для кого? Для бубочки? Для нього - все нормально, без втрат.
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25.08.2020 16:12 Ответить
Щось дивна ситуація горе президент хоче видавати бажане за дійсне.Під час так званого перемир'я насправді односторонього,майже кожен день обстрілюются наші позиції.За період перемир'я була інформація загинули троє наших військовослужбовців і ніби не від ворожих обстрілів ,а від чого? Далі знову загинув один наш військовий і один поранений підірвавшись на міні ,знову та сторона ні причому.Сьогодні інформація загинув наш військовий із за необережного поводження зі зброєю. Ви що всіх за дурнів маєте ?
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25.08.2020 16:16 Ответить
То не прицільний і не навмисний підрив. То терористи не бажали, щоб бійці вижили, а вони залишилися живими, але каліками. Але наш всесвітліший і найрозумніший брингадир "95" дорожного управління знає, що ніяких порушень не було, хіба вартує життя чи здоров*я українців? От якби загинули малороси, то ...
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25.08.2020 16:30 Ответить
Двоє бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні ООС: обидва госпіталізовані - Цензор.НЕТ 3499
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25.08.2020 16:49 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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25.08.2020 17:31 Ответить
Зе, это тебе не квартал 95, не надо людей за лохов считать, если ты и не лох, то люди тем более не лохи, и понимают, то ты правду не говоришь, а брешешь, ну прям, как на сцене.
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25.08.2020 19:06 Ответить
https://censor.net/news/3215770/komandir_137go_batalona_morskoyi_pehoty_rymarenko_ranen_na_donbasse_smi_foto
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25.08.2020 20:35 Ответить
 
 