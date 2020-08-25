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Федерация работодателей транспорта просит Кабмин разобраться со сменой руководства порта "Южный"

Федерация работодателей транспорта просит Кабмин разобраться со сменой руководства порта

Замена руководителя ГП "МТП" Южный "Александра Олейника является необоснованной, ведь предприятие с начала года в 40 раз увеличило прибыль.

Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины на официальном сайте организации.


В Федерация работодателей транспорта выразили озабоченность ситуацией, сложившейся в ГП "Морской торговый порт" Южный "с освобождением и.о. директора А.А. Олейника, отмечая, что под его руководством предприятие успешно работает и достигло рекордных показателей.


"Под руководством А.А. Олейника ГП "МТП" Южный "действительно достигло лучших показателей в своей истории. Так, за 7 месяцев 2020 показатели перевалки выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 и достигли 12,12 млн тонн. Благодаря этому прибыль предприятия выросла почти в 40 раз (до 417 млн грн). ГП "МТП" Южный "увеличил среднюю зарплату на 49% до 32 тыс. грн в месяц, и почти удвоил уплату налогов в пользу государства и в местные бюджеты - до 711 млн грн за 7 месяцев 2020 года ", - отмечается в заявлении.


В Федерации обратили внимание, что еще в июне текущего года министр инфраструктуры Владислав Криклий высоко оценивал работу ГП "МТП" Южный ", однако уже 19 августа руководитель предприятия был уволен. И просят правительство вмешаться в ситуацию, называя увольнение Александра Олейника необоснованным.
"Замена руководителя ГП" МТП "Южный" 19 августа 2020 является неожиданной и необоснованной. Федерация работодателей транспорта Украины просит Правительство Украины принять все необходимые меры для того, чтобы работа ГП "МТП" Южный "оставалась максимально эффективной и прозрачной, - призвали в Федерации.

Автор: 

порт (732) Южный (82)


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Невыгодный , раз увеличил прибыль и бене не отбашлял часть...
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25.08.2020 15:40 Ответить
что там неожиданно? Забыли на Квартал такой же процент переводить!Теперь попробуй исправить!
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25.08.2020 16:32 Ответить
Кабмин на ближайшей стрелке устроит разборки!
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25.08.2020 16:45 Ответить
 
 