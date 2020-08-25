Федерация работодателей транспорта просит Кабмин разобраться со сменой руководства порта "Южный"

Замена руководителя ГП "МТП" Южный "Александра Олейника является необоснованной, ведь предприятие с начала года в 40 раз увеличило прибыль.

Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины на официальном сайте организации.



В Федерация работодателей транспорта выразили озабоченность ситуацией, сложившейся в ГП "Морской торговый порт" Южный "с освобождением и.о. директора А.А. Олейника, отмечая, что под его руководством предприятие успешно работает и достигло рекордных показателей.



"Под руководством А.А. Олейника ГП "МТП" Южный "действительно достигло лучших показателей в своей истории. Так, за 7 месяцев 2020 показатели перевалки выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 и достигли 12,12 млн тонн. Благодаря этому прибыль предприятия выросла почти в 40 раз (до 417 млн грн). ГП "МТП" Южный "увеличил среднюю зарплату на 49% до 32 тыс. грн в месяц, и почти удвоил уплату налогов в пользу государства и в местные бюджеты - до 711 млн грн за 7 месяцев 2020 года ", - отмечается в заявлении.



В Федерации обратили внимание, что еще в июне текущего года министр инфраструктуры Владислав Криклий высоко оценивал работу ГП "МТП" Южный ", однако уже 19 августа руководитель предприятия был уволен. И просят правительство вмешаться в ситуацию, называя увольнение Александра Олейника необоснованным.

"Замена руководителя ГП" МТП "Южный" 19 августа 2020 является неожиданной и необоснованной. Федерация работодателей транспорта Украины просит Правительство Украины принять все необходимые меры для того, чтобы работа ГП "МТП" Южный "оставалась максимально эффективной и прозрачной, - призвали в Федерации.