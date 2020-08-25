Базовый сценарий с получением еще двух траншей МВФ до конца текущего года является малореалистичным, - Данилишин
Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает малореалистичным получение двух траншей МВФ в 2020 году. При этом он высказался за пересмотр концептуальных основ сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом Данилишин написал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и декабре - является малореалистичным. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4-м квартале 2020 года", - отметил он.
При этом, по словам Данилишина, при плановом пересмотре программы сотрудничества должен состояться пересмотр и концептуальных основ сотрудничества, с учетом интересов Украины.
"Сотрудничество с МВФ будет продолжаться. Поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Вместе с тем, плановый пересмотр программы с МВФ, на мой взгляд, должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и ее фокусировки в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов", - считает глава Совета НБУ.
По его мнению, приоритетом программы сотрудничества должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины.
Как сообщалось, Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долл. 12 июня Украина получила первый транш МВФ в размере 2,1 млрд долл. А остаток был разделен еще на 4 транша.
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Вчера состоялось заседание комиссии "credit meeting" Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет.
https://censor.net/comments/locate/3215716/019214c4-50e1-719a-a658-367febbf19f6
Сто тысяч плюсов за оперативность.
Новость слямзлена в течении 3-х минут. Зедятлы, Зебилы и прочих умственно ущербные фанаты юлек, грицей, голосящие жопоблоковцы подмётки на ходу режут.
Базовый сценарий является мало реалистичным... - цитата
с каких пор слово сценарий стало применяться в экономике и банковском деле?
с каких пор слово презентация стало применяться в юриспруденции??
с каких пор слова военный парад заменили на кордебалет???
25.08. "Вчера состоялось заседание комиссии «credit meeting» Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1298240217959280640 6 ч Вчера состоялось заседание комиссии "credit meeting" Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет.
PS Зе осталось ездить только по стране с гастролями больше его никто и нигде видеть не хочет такое многообещающее начало и такая бесславная реальность сейчас шарик сдулся не успев надутся