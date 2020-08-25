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Новости Коронавирус и карантин
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Ученики 1-5 классов в Житомире будут учиться в обычном режиме, остальные - в смешанном, - горсовет

Ученики 1-5 классов в Житомире будут учиться в обычном режиме, остальные - в смешанном, - горсовет

Исполнительный комитет Житомирского городского совета согласовал решение об утверждении Регламента работы учреждений общего среднего образования в условиях адаптивного карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.

"Регламентом предусмотрено, что 1-5 классы будут учиться в обычном режиме, 6-11 классы - по технологиям смешанного и дистанционного обучения. В некоторых заведениях смешанная система обучения будет предусматривать посещение школы неделя через неделю (соответственно, и дистанционное - через неделю), а некоторые выбрали график школа/дистанционное - день через день. Также в смешанной системе обучения возможен разный график: кто-то будет приходить в школу в 8:00, а кто-то - на 12:00. Это будет зависеть от наполненности классов, школ, площади классов и школ", - отметила заместитель директора департамента образования Светлана Ковтуненко.

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Автор: 

горсовет (667) Житомир (680) карантин (16729) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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остальные в смешном
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25.08.2020 16:11 Ответить
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25.08.2020 16:11 Ответить
Среди учеников 1-5 классов будут культивировать и распространять коронавирус?
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25.08.2020 16:44 Ответить
Истерички, для вас же стараются. Вас абсурдность происходящего вообще не смущает?
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25.08.2020 17:33 Ответить
 
 