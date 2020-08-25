РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12000 посетителей онлайн
Новости
5 960 122

Минэкономики узаконило феминитивы: разрешило в кадровых документах писать профессии в женском роде

Минэкономики узаконило феминитивы: разрешило в кадровых документах писать профессии в женском роде

Отныне в кадровой документации можно указывать "инженер" или "инженерка", "станочник" – "станочница", "социолог" – "социологиня".

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины позволило в кадровых документах указывать профессии в феминитиве. Соответствующие изменения прописаны в приказе министерства "Об утверждении Изменения №9 к национальному классификатору ДК 003:2010" от 18 августа, передает Цензор.НЕТ.

"В КП профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея). По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы", – говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВНО по украинскому языку не сдал каждый двенадцатый участник, а по истории Украины - каждый восьмой, - Центр оценивания качества образования

Для примера, в кадровой документации можно указывать "инженер" или "инженерка", "станочник" – "станочница", "социолог" – "социологиня".

Минэкономики узаконило феминитивы: разрешило в кадровых документах писать профессии в женском роде 01

Автор: 

украинский язык (1189) феминизм (31) Министерство развития экономики (77)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
арахамия
показать весь комментарий
25.08.2020 15:56
+18
зебил - зебилка)
показать весь комментарий
25.08.2020 15:54
+15
Зебілянка, зебілиця, зебільниця, зебілиня - повторюю, українська мова - неосяжна.))
показать весь комментарий
25.08.2020 15:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я мав на увазі виборців Зеленського які казали - хоть поржем.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:47 Ответить
https://censor.net/ua/user/449331 Я все розумію,що ви мали на увазі.Але ж це все ще попередники по трохи реалізовували.Замість реальної економіки.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:49 Ответить
Я не знаю ваших економічних реалій так як ви. Але якщо про економіку, то не розумію чому ви знищили промисловість? Без промисловості ви перетворились в відсталу країну третього світу. Самі знищили, купу заводів порізали на металолом і гроші пропили. А те, що декому вдалось зберегти в робочому стані, постійно стараєтесь відібрати одні в других - це у вас рейдерством називається. Коли порядок наведете в країні?

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Emmanuel+Macron&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDEsyCtR4gYxDQ3zkosskrWEQvMyy1KLijNLKkPyHXNKc_MyF7Hyu-bmJuaVpuYo-CYmF-Xn7WBlBAAFS0HIQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjVoqHb5LbrAhXRx4UKHa4ZDHUQxA0wLHoECA4QBQ&biw=1527&bih=971
показать весь комментарий
25.08.2020 19:40 Ответить
Питання до жінок.Вам від цього легше стане жити? Чим може вас принижувало,коли не було цих фемінітивів?
показать весь комментарий
25.08.2020 16:36 Ответить
Очередной дебилизм власти! Весь цивилизованный мир борется за гендерное равенство (до речі, глобалісти також), в том числе и в терминологии, а в Украине все наоборот. Кто изобрел такую хрень? Где найти их имена?
показать весь комментарий
25.08.2020 16:40 Ответить
https://censor.net/user/138103 Та там теж багато дурості.Які переростають в привілеї,а не рівність.Нехай ще блмщиків США підтримають.По Європі це роблять.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:51 Ответить
Там такі слова,що будуть тільки ускладнювати мову.Я вже вище писав,це глобалісти сходять з розуму.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:53 Ответить
Член - членкиня. Совсем ипанулись, мля.
показать весь комментарий
25.08.2020 16:54 Ответить
Идиотизм!!!!! Откровенный бред!!!!! Носителем языка есть народ, а народ так не говорит. Это сленг лгбт и феминисток, которые вечно обиженные и никак не разобравшиеся кто из них мужчина, кто женщина, а кто гендерное ОНО.
показать весь комментарий
25.08.2020 17:07 Ответить
А чому це швея не змінюється? Назвіть вже швей.Чоловік ж може працювати бити ним.І нехай не кажуть фемістки,що ''стрілочка не повертається''.
показать весь комментарий
25.08.2020 17:09 Ответить
Швеюн. Швеєць. Швеєр...
показать весь комментарий
25.08.2020 17:12 Ответить
https://censor.net/user/458393 Швеюн,звучить потрясно.
показать весь комментарий
25.08.2020 17:15 Ответить
В українській є прекрасне слово «кравець».Це якщо майстер-чоловік.А якщо майстриня,то-«кравчиня».А «швеюн»-це набір приголосних і голосних.
показать весь комментарий
25.08.2020 17:35 Ответить
https://censor.net/user/462244 То був жарт.Кравчиння гарно звучить.
показать весь комментарий
25.08.2020 17:39 Ответить
І швець, і жнець і на дуді грець.
Ось вам тіпічний зе-Швеюн.

Мінекономіки узаконило фемінітиви: дозволило в кадрових документах писати професії в жіночому роді - Цензор.НЕТ 1715
показать весь комментарий
25.08.2020 21:21 Ответить
Какая зебильнаявласть, такие зебильные и нововвдения.
Или специально хотят изуродовать українську мову, бо для них співуча, як серпом по я...
показать весь комментарий
25.08.2020 17:10 Ответить
https://censor.net/user/458393 Я теж подумав,що це тільки мову зіпсує.Деякі слова вимовити важко.
показать весь комментарий
25.08.2020 17:16 Ответить
Самая актуальная на сегдня новость,улыбнуло,креативный падеж женского рода феминитивной минэкономики...
показать весь комментарий
25.08.2020 17:11 Ответить
Усатый нянь где-то там далеко икнул от зависти.
показать весь комментарий
25.08.2020 18:04 Ответить
виборець - виборчиня?
показать весь комментарий
25.08.2020 18:09 Ответить
Було, - "Пілот ВПС у званні майора..."
Стало, - "Пілотка ВПС у званні майорки..."
А чому в нас і досі називають Мадлен Олбрайт і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81 Кондолізу Райс Держсекретарями США?
*****! - Держсекретарки!
показать весь комментарий
25.08.2020 21:28 Ответить
Нормы языка, какого угодно не могут определятся постановлениями министерства, пускай ещё законы физики в ВР проголосуют
показать весь комментарий
26.08.2020 03:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 