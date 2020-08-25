Минэкономики узаконило феминитивы: разрешило в кадровых документах писать профессии в женском роде
Отныне в кадровой документации можно указывать "инженер" или "инженерка", "станочник" – "станочница", "социолог" – "социологиня".
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины позволило в кадровых документах указывать профессии в феминитиве. Соответствующие изменения прописаны в приказе министерства "Об утверждении Изменения №9 к национальному классификатору ДК 003:2010" от 18 августа, передает Цензор.НЕТ.
"В КП профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея). По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы", – говорится в документе.
Для примера, в кадровой документации можно указывать "инженер" или "инженерка", "станочник" – "станочница", "социолог" – "социологиня".
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Ось вам тіпічний зе-Швеюн.
Или специально хотят изуродовать українську мову, бо для них співуча, як серпом по я...
Стало, - "Пілотка ВПС у званні майорки..."
А чому в нас і досі називають Мадлен Олбрайт і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81 Кондолізу Райс Держсекретарями США?
*****! - Держсекретарки!