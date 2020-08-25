Минэкономики узаконило феминитивы: разрешило в кадровых документах писать профессии в женском роде

Отныне в кадровой документации можно указывать "инженер" или "инженерка", "станочник" – "станочница", "социолог" – "социологиня".

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины позволило в кадровых документах указывать профессии в феминитиве. Соответствующие изменения прописаны в приказе министерства "Об утверждении Изменения №9 к национальному классификатору ДК 003:2010" от 18 августа, передает Цензор.НЕТ.

"В КП профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея). По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы", – говорится в документе.

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Для примера, в кадровой документации можно указывать "инженер" или "инженерка", "станочник" – "станочница", "социолог" – "социологиня".