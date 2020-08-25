САП отменила подозрения фигурантам дела о завладении 15,2 га особо ценных земель НААН. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила подозрение президенту Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) Ярославу Гадзалу и другим фигурантам дела в причастности к завладению особо ценными землями академии.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП в ответ на запросы издания "Слово и дело", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, подозрения были отменены также директору Института садоводства НААН Игорю Гринику, первому проректору Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Игорю Ибатуллину, вице-президенту, главному научному секретарю НААН Анатолию Заришняку и директору Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" им. В.Е. Таирова НААН Вячеславу Власову.

"Относительно запрашиваемых в запросе лиц прокурором в уголовном производстве 18 мая 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить)", - сообщили в НАБУ.

В САП также подтвердили закрытие производства в отношении указанных лиц, однако досудебное расследование продолжается.

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В январе 2020 года пятырех чиновников НААН уведомили о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного завладения особо ценными землями НААН в 2013-2014 годах.

Позже о подозрении уведомили еще двух человек: экс-главного ученого секретаря НААН и экс-заместителя начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области.

По данным САП, участки были сформированы в результате исключения 15,12 га особо ценных земель ГП "Опытное хозяйство "Чабаны", рыночная стоимость которых на момент перехода в частную собственность составляла около 42,5 млн грн. По ходатайству стороны обвинения следственный судья наложил арест на все 144 земельных участка.

По данным НАБУ, действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на завладение средствами путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.