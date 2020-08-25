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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Задержанные в Минске члены Координационного совета Дылевский и Ковалькова получили по 10 суток ареста (обновлено)

Задержанные в Минске члены Координационного совета Дылевский и Ковалькова получили по 10 суток ареста (обновлено)

Лидера стачкома Минского тракторного завода, члена Координационного совета Сергея Дылевского арестовали на 10 суток за "организацию несанкционированного мероприятия".

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25 августа суд Заводского района Минска рассмотрел дело Сергея Дылевского, задержанного ранее на митинге возле МТЗ.

Милиция расценила действия Сергея Дылевского как организацию несанкционированного мероприятия. И хотя свидетели-милиционеры не помнят, кто и что говорил на митинге, судья назначила Дылевскому арест на 10 суток.

Также известно, что гендиректор МТЗ обратился в суд с просьбой, чтобы в отношении Дылевского не применялись санкции, чтобы его передали на поруки заводу, чтобы не создавать социальную напряженность на предприятии. Однако ему отказали.

Члену Координационного совета и доверенному лицу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольге Ковальковой также присудили 10 суток ареста.

Напомним, 24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского возле проходной МТЗ. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

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Топ комментарии
+4
Бєларусь у гострій фазі тоталітаризму.
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25.08.2020 17:41
+4
Больше цветочков.
Более мирная "революция".
Ох брати сябри - вы гоните...
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25.08.2020 18:14
+3
А таракана уже нашли? Может уже и сажать не за что...
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25.08.2020 16:40
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А таракана уже нашли? Может уже и сажать не за что...
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25.08.2020 16:40 Ответить
Бєларусь у гострій фазі тоталітаризму.
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25.08.2020 17:41 Ответить
После острой фазы болезни, как правило, наступает исцеление... Или смерть.
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25.08.2020 17:42 Ответить
Беларусь давно уже превратилась в ватную колонию. Лечить там уже нечего.
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25.08.2020 17:48 Ответить
Беларусы более инфантильны, чем Украинцы, но таки меньше, чем кацапы. Так что шанс есть.
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25.08.2020 17:50 Ответить
карго-культ "диктаторы обречены!"
В Северной Корее уже 3-е поколение Ынов сменилось и никакого излечения не наблюдается.
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25.08.2020 18:05 Ответить
В историческом масштабе это даже не мгновение. совок тоже был "нерушим", и где счас совок? А совок таки был малость круче, чем севкорея. Так что у севкорейцев тоже есть два варианта - стать нормальной страной, или сдохнуть.
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25.08.2020 18:08 Ответить
та то понятно. В историческом масштабе и наша жизнь - мгновение.
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25.08.2020 18:09 Ответить
Т.е. ты пропустил смерть совка? Или молодой еще? Совок протянул всего 74 года.
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25.08.2020 18:11 Ответить
и сколько десятков/сотен миллионов не дожило до этого радостного события?
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25.08.2020 18:14 Ответить
Ты слепой? Или кацап? Повторяю для кацапов: совок протянул всего 74 года.
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25.08.2020 18:15 Ответить
и что? Мы говорим про сейчас. Все крики "Лука все! После того что он сделал он не может остаться у власти!" идут в сад. Лука вполне может править долго. Если беларусы не оторвут дупы от диванов и не сделают настоящую революцию.
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25.08.2020 18:20 Ответить
Так он и всё. Не может он уже "править долго". Или сейчас, или в течение года он исчезнет.
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25.08.2020 18:24 Ответить
ну, дай бог. Будем посмотреть.
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25.08.2020 18:26 Ответить
А вам за поребриком только и остаётся, что смотреть. Вас не спрашивают.
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25.08.2020 18:27 Ответить
еще дубинкой в зад нужно. Чтобы дошло через задницу, если не джоходит через голову - или несете шины на площадь и делаете баррикады, или сидите на кухне и шепотом рассказываете анекдоты про Луку. Сойтись "где-то посередине" не получится.
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25.08.2020 18:03 Ответить
У тебя прокся отклеилась, лаптеголов набутылочный.
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25.08.2020 18:24 Ответить
Больше цветочков.
Более мирная "революция".
Ох брати сябри - вы гоните...
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25.08.2020 18:14 Ответить
 
 