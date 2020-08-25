Задержанные в Минске члены Координационного совета Дылевский и Ковалькова получили по 10 суток ареста (обновлено)

Лидера стачкома Минского тракторного завода, члена Координационного совета Сергея Дылевского арестовали на 10 суток за "организацию несанкционированного мероприятия".

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25 августа суд Заводского района Минска рассмотрел дело Сергея Дылевского, задержанного ранее на митинге возле МТЗ.

Милиция расценила действия Сергея Дылевского как организацию несанкционированного мероприятия. И хотя свидетели-милиционеры не помнят, кто и что говорил на митинге, судья назначила Дылевскому арест на 10 суток.

Также известно, что гендиректор МТЗ обратился в суд с просьбой, чтобы в отношении Дылевского не применялись санкции, чтобы его передали на поруки заводу, чтобы не создавать социальную напряженность на предприятии. Однако ему отказали.

Члену Координационного совета и доверенному лицу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольге Ковальковой также присудили 10 суток ареста.

Напомним, 24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского возле проходной МТЗ. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

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