Сакварелидзе рассказал, как переболел COVID-19: "Месяц в больнице, из них 2 недели в реанимации"
Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе рассказа о том, как переболел COVID-19.
Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! получил много писем и смс с текстом "куда же я пропал". Как человек. который сам только что перенес тяжелейшую форму ковида; проведя месяц в больнице, а из них 2 недели в реанимации, хочу в первую очередь выразить глубочайшую благодарность всему медперсоналу и докторам, которые буквально вытащили меня из тяжелого состояния. В такое нелегкое время, вы настоящие герои! А так же всем близким и друзьям, которые были рядом и помогли преодолеть очередное нелегкое испытание. Хочу так же пожелать всем больным этой ужасно коварной болезнью сил и возвращения в строй. Юлии Тимошенко особенной женщине, желаю быстрого выздоровления. Вы сильнее болезни и ее тоже победите", - рассказал Сакварелидзе.
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бьюсь об заклад, на ШВЛ тебе не вкладали
Якщо рухів до покращення нема і діло доходить до ШВЛ 99% що людина не жилець.
Два тижні в реанімації дуже сумнівно...
Якщо не повезло ніяка медицина не врятує...
середній вік померлих ІЗ коронавірусом - 80 з чимось років
це все, що треба знати про ковід-19
Без обтяженої супутньої патології.
Не дай вам Бог знати, як помирає людина від Ковід.
5 тижнів в реанімації.
Померла в повній свідомості.
Так що заткни свій поганий смердючий рот.
Чим він тут займається ?
Уже прошло 111 дней с дня назначения Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.