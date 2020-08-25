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Новости Коронавирус и карантин
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Сакварелидзе рассказал, как переболел COVID-19: "Месяц в больнице, из них 2 недели в реанимации"

Сакварелидзе рассказал, как переболел COVID-19:

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе рассказа о том, как переболел COVID-19.

Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! получил много писем и смс с текстом "куда же я пропал". Как человек. который сам только что перенес тяжелейшую форму ковида; проведя месяц в больнице, а из них 2 недели в реанимации, хочу в первую очередь выразить глубочайшую благодарность всему медперсоналу и докторам, которые буквально вытащили меня из тяжелого состояния. В такое нелегкое время, вы настоящие герои! А так же всем близким и друзьям, которые были рядом и помогли преодолеть очередное нелегкое испытание.  Хочу так же пожелать всем больным этой ужасно коварной болезнью сил и возвращения в строй. Юлии Тимошенко особенной женщине, желаю быстрого выздоровления. Вы сильнее болезни и ее тоже победите", - рассказал Сакварелидзе.

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Сакварелидзе рассказал, как переболел COVID-19: Месяц в больнице, из них 2 недели в реанимации 01

Автор: 

карантин (16729) Тимошенко Юлия (24590) Сакварелидзе Давид (318) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Чому Сакварелідзе сидить в Украіні , а не на своїй батьківщині ?
Чим він тут займається ?
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25.08.2020 17:11
+6
Что там с реформированием Украины за сто дней?
Уже прошло 111 дней с дня назначения Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
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25.08.2020 17:12
+5
Щось ці ковідні історії дуже підозрілі.
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25.08.2020 17:21
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скільки відсотків легенів згоріло, Давиде?
бьюсь об заклад, на ШВЛ тебе не вкладали
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25.08.2020 16:38 Ответить
Реально хвороба показує що буде далі в перші чотири дні.

Якщо рухів до покращення нема і діло доходить до ШВЛ 99% що людина не жилець.

Два тижні в реанімації дуже сумнівно...
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25.08.2020 16:42 Ответить
головне вчасно реагувати на симптоми
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25.08.2020 17:01 Ответить
є таке. Але в основі там лотерея.
Якщо не повезло ніяка медицина не врятує...
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25.08.2020 17:20 Ответить
ну це вже дуже треба слабким і хворобливим
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25.08.2020 17:55 Ответить
ні ! НЕ ВСЕ ТАК просто
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25.08.2020 22:58 Ответить
йди безмізким ковідоістерикам розповідай свою юхню

середній вік померлих ІЗ коронавірусом - 80 з чимось років
це все, що треба знати про ковід-19
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25.08.2020 23:11 Ответить
моя знайома померла, їй було 63р.
Без обтяженої супутньої патології.
Не дай вам Бог знати, як помирає людина від Ковід.
5 тижнів в реанімації.
Померла в повній свідомості.
Так що заткни свій поганий смердючий рот.
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26.08.2020 01:22 Ответить
чим підтверджено діагноз смерті, поц ти брехливий?
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26.08.2020 20:48 Ответить
все залежить від суми оплати.... якщо ціна підходяща, то й місяць продержуть в реанімації...
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25.08.2020 17:26 Ответить
Кстати, - шо там с бриллиантовыми прокурорами? Сидят негодяи? - раньше ж их Порошенко "лично крышевал"?
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25.08.2020 16:38 Ответить
Вангую скорую моду среди "бомонда" на бложиные истории "как я болел ковид" и бледный цвет лица...
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25.08.2020 16:38 Ответить
Чекаю з нетерпінням, коли ти будеш скиглити, потрапивши в реанімацію. Правда тебе ніхто жаліти не буде. Гнид нікому не жалко.
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25.08.2020 16:43 Ответить
А вот и первый бомбёныш-бомондёныш
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25.08.2020 16:45 Ответить
Ага, аде не обдовбане гнидо-бидло Валєрдос.
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25.08.2020 16:48 Ответить
А ну сер@ни еще что-нить. Фонтаном!
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25.08.2020 16:50 Ответить
А у меня голова больная. Нужны лекарства: колбаса, пиво, водочка. Эти лекарства я буду запихивать в голову. Скидывайтесь на мое лечение!
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25.08.2020 16:39 Ответить
Сакварелидзе рассказал, как переболел COVID-19: "Месяц в больнице, из них 2 недели в реанимации" - Цензор.НЕТ 1194
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25.08.2020 16:44 Ответить
Скоро в тебе все закінчиться. Ще пару місяців і мозок зовсім перетвориться на гівно.
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25.08.2020 16:44 Ответить
Это хорошо, Давид, что Вы выздоровели - такие люди нам нужны
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25.08.2020 16:40 Ответить
Раньше гордились походами в прокуратуру-теперь болезнью.
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25.08.2020 16:48 Ответить
А хто, чорте, гордиться?
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25.08.2020 16:49 Ответить
А чего ты так надрываешься? Или тебе за "эмоции" отдельная ставка идет?
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25.08.2020 16:53 Ответить
Вот брехло. Всем известно, что никакого вируса не существует.
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25.08.2020 16:55 Ответить
Та існує, просто він для більшості людей не дуже страшний. А от від карантинних заходів ми знищимо собі економіку і здохнемо швидше ніж від соплів.
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25.08.2020 18:03 Ответить
Хороший був би генпрокурор
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25.08.2020 16:57 Ответить
Странно! Каждый из власть имущих которые подхватили covid были в реанимации! У них реально со здоровьем у всех плоховато или с головой учитывая ,что в стране обычные люди не так часто в реанимацию попадают. Или реанимация только для избранных!
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25.08.2020 17:07 Ответить
Може їм пороблено...
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25.08.2020 18:04 Ответить
Чому Сакварелідзе сидить в Украіні , а не на своїй батьківщині ?
Чим він тут займається ?
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25.08.2020 17:11 Ответить
Что там с реформированием Украины за сто дней?
Уже прошло 111 дней с дня назначения Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
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25.08.2020 17:12 Ответить
Саака не видно и не слышно - даже на День незалежности хоть что-нибудь брякнул. Ему Украина безразлична
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25.08.2020 21:08 Ответить
Щось ці ковідні історії дуже підозрілі.
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25.08.2020 17:21 Ответить
У нас чуть-шо в поілтиці, зразу Зе усіх на карантин закриває, і тишина й спокій... Чи, ви хочете, шоб народ висловлював свою думку активніше, як в Білорусії?
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25.08.2020 18:11 Ответить
зе поки що не обісрався, так, щоб було йому щось конкретне притикнути. Крім звичайного нічого нероблення вже півтора року. Але то робив кожен президент, і люди звикли.
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25.08.2020 19:15 Ответить
ЗЄ напрошувався до ковіда в гості, але той його послав на х-ла і вчепився Лєнки.
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25.08.2020 19:30 Ответить
Не факт, що хтось дійсно тим хворів. Неможливо перевірити.
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25.08.2020 21:41 Ответить
Та ні! Лєнка вчора кепсько виглядала, як після тяжкої хвороби...
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25.08.2020 22:17 Ответить
Може вона стрес знімала. Віскарь та кола, зранку мішки під очима.
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25.08.2020 23:03 Ответить
На ковид затрачены милиарды на подкупы политиков всяких ВОЗ и постановки. Отступать мафии ковидной уже не куда. Спортзалы , колоны грузовиков, однобокая пропоганда. Не проконало. За публичных людей взялись. По принципу.Один публичный это трагедия. Тысячи пересичных сомнительная статистика.
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25.08.2020 19:01 Ответить
Слабак (с)

Сакварелідзе розповів, як перехворів на COVID-19: "Місяць у лікарні, зокрема 2 тижні в реанімації" - Цензор.НЕТ 1248
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25.08.2020 21:34 Ответить
 
 