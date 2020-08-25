Сакварелидзе рассказал, как переболел COVID-19: "Месяц в больнице, из них 2 недели в реанимации"

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе рассказа о том, как переболел COVID-19.

Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! получил много писем и смс с текстом "куда же я пропал". Как человек. который сам только что перенес тяжелейшую форму ковида; проведя месяц в больнице, а из них 2 недели в реанимации, хочу в первую очередь выразить глубочайшую благодарность всему медперсоналу и докторам, которые буквально вытащили меня из тяжелого состояния. В такое нелегкое время, вы настоящие герои! А так же всем близким и друзьям, которые были рядом и помогли преодолеть очередное нелегкое испытание. Хочу так же пожелать всем больным этой ужасно коварной болезнью сил и возвращения в строй. Юлии Тимошенко особенной женщине, желаю быстрого выздоровления. Вы сильнее болезни и ее тоже победите", - рассказал Сакварелидзе.

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