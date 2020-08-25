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Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что Украина сейчас готова ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Насколько я владею информацией, то Украина в настоящее время готова ко второй волне. Есть план финансовый - каким образом это финансировать, есть план карантинный - каким образом эти меры делать. Поэтому мне кажется, что здесь нервничать сильно не надо", - отметил Арахамия.
В то же время глава фракции сетует, что украинцы "забыли немного о карантине" и подчеркивает, что нельзя делать вид, что карантина и болезни больше нет.
Топ комментарии
+11 Валерия Ларченко #413106
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+10 Valery Greff
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+9 secret secret_too
показать весь комментарий25.08.2020 16:41
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С вашими то ЗЕльоными способностями, мы все поняли.... 😂
А вторая закончится, когда будет 5000.
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыр,е
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
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Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
В.ВЫСОЦКИЙ
Отрабатывал движение на брусе.
Делал я переворот, разворот и поворот
И ударился я брусьями об рот.(с)
Э.Суровый.
Сулима даже не появляется на форуме.
Пишут, что Юля в реанимации
Может разузнать и просветить публику?
Ну а якщо то дійсно плани щодо дій під час другої хвилі, то потрібно, щоб він був не у вас, а на місцях вже вчора!
Остальным приготовится.
Чото давно не было слышно
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