Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что Украина сейчас готова ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Насколько я владею информацией, то Украина в настоящее время готова ко второй волне. Есть план финансовый - каким образом это финансировать, есть план карантинный - каким образом эти меры делать. Поэтому мне кажется, что здесь нервничать сильно не надо", - отметил Арахамия.

В то же время глава фракции сетует, что украинцы "забыли немного о карантине" и подчеркивает, что нельзя делать вид, что карантина и болезни больше нет.

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