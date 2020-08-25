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Новости Коронавирус и карантин
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Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия

Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что Украина сейчас готова ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Насколько я владею информацией, то Украина в настоящее время готова ко второй волне. Есть план финансовый - каким образом это финансировать, есть план карантинный - каким образом эти меры делать. Поэтому мне кажется, что здесь нервничать сильно не надо", - отметил Арахамия.

В то же время глава фракции сетует, что украинцы "забыли немного о карантине" и подчеркивает, что нельзя делать вид, что карантина и болезни больше нет.

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Автор: 

карантин (16729) Арахамия Давид (988) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1860
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25.08.2020 16:46
+10
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5157
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25.08.2020 16:42
+9
так же как к первой?
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25.08.2020 16:41
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Правила форума Совет форумчан
так же как к первой?
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25.08.2020 16:41 Ответить
Вона вже заасфальтована.
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25.08.2020 16:43 Ответить
- Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать.(с)
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25.08.2020 17:18 Ответить
https://censor.net/ua/user/139376 Скоро мы и Зеленского увидим на асфальтоукладчике, в очередном видосике)
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25.08.2020 18:25 Ответить
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5157
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25.08.2020 16:42 Ответить
Спасибо!
С вашими то ЗЕльоными способностями, мы все поняли.... 😂
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25.08.2020 16:45 Ответить
ковид 19 пришел на несколько веков
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25.08.2020 16:45 Ответить
Красиві знає, що Україна готова до другої хвилі короновірусу. Ви запитаєте чому знає Арахамія? Арахамія слуга народу, який все знає.🥴
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25.08.2020 16:45 Ответить
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1860
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25.08.2020 16:46 Ответить
25 по рейтингу у ОПЗЖ. Поклонник?
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25.08.2020 16:48 Ответить
Рейтинг - це оціночна величина, для користування придатні тільки точні результати, тому бути Вам наповнювачем до наступних автентичних замірів.)))
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25.08.2020 16:52 Ответить
Рецепт бетона: 1/3 цемента, остальное - песок и мелкие камушки 😁
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25.08.2020 16:55 Ответить
И отсев.
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25.08.2020 16:58 Ответить
А что Арахамло и Со еще сумел вывезти и продать? Помнится в первую волну он у Шустера на эфире хвастался, что вместе с Радуцким лично участвовал в продаже масок за границу.
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25.08.2020 16:47 Ответить
хотелось бы уточнить когда кончилась первая волна?
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25.08.2020 16:47 Ответить
Вот посмотри когда там заболевали по 50 в сутки.
А вторая закончится, когда будет 5000.
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25.08.2020 16:51 Ответить
Мабуть коли розпиляли гроші з Фонду боротьби з Ковід. Під другу хвилю треба ще десь наурізати. Ну або надрукувати .
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25.08.2020 16:55 Ответить
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыр,е
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
В.ВЫСОЦКИЙ
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25.08.2020 16:48 Ответить
На Эльбрусе, на Эльбрусе, на Эльбрусе
Отрабатывал движение на брусе.
Делал я переворот, разворот и поворот
И ударился я брусьями об рот.(с)
Э.Суровый.
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25.08.2020 16:57 Ответить
Мы тут нервничает по другому поводу.
Сулима даже не появляется на форуме.
Пишут, что Юля в реанимации
Может разузнать и просветить публику?
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25.08.2020 16:48 Ответить
А той план, що у вас є, він уругвайскький, пакістанський чи дипломатично-вєнєсуельский?

Ну а якщо то дійсно плани щодо дій під час другої хвилі, то потрібно, щоб він був не у вас, а на місцях вже вчора!
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25.08.2020 16:48 Ответить
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9605
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25.08.2020 16:49 Ответить
Если ты хочешь, то можешь на себе испытать, как работает Ковид. Расскажу тебе, как болела моя знакомая - 3 дня с температурой 39 (сбивала жаропонижающими), 2 дня под ИВЛ и все, - маска в гробу ей больше не нужна. А ты, имбецил, продолжай кричать, что все это туфта. Сходи в инфекционку, навести больных Ковидом, потом на своем памятнике напишешь, какой ты был неверующий. Вперед, дебил, освободи мир от своего присутствия.
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25.08.2020 22:23 Ответить
Хламидия, на твой дибильноватый фейс посмотришь и уже невольно начинаешь нервничать
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25.08.2020 16:55 Ответить
А в чём это проявляется? В огромном количестве заявлений, что готовы?
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25.08.2020 16:55 Ответить
...а также заклинаний и мантр 😂
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25.08.2020 16:57 Ответить
Рецепт бетона: 1/3 цемента, остальное - песок и мелкие камушки 😁
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25.08.2020 16:56 Ответить
Западная Украина отбилась от ковида успешно. Харьков, Одеса,Черкасы,Днепр не по зубам
Остальным приготовится.
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25.08.2020 17:56 Ответить
******* агрохимия
Чото давно не было слышно
Видно с Мальдив вернулося
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25.08.2020 19:20 Ответить
Нервувати сильно не треба, Україна готова до другої хвилі COVID-19, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5991
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25.08.2020 21:33 Ответить
 
 