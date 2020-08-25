Подрядчика, восстанавливавшего Молочный лиман, подозревают в присвоении 3,1 млн грн, - прокуратура Запорожья

Фирму, с которой чиновники Приазовского национального парка заключили договор на проведение работ по восстановлению Молочного лимана, подозревают в попытке присвоить часть выделенных денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Договор между коммерческой структурой и Приазовским национальным парком на сумму 56,5 млн гривен был заключен в октябре 2018 года. Предполагалось, что подрядчик выполнит работы по расширению границ канала, дноуглубление и строительство гидротехнических сооружений.

"По заключению экспертов, работы, указанные в актах, выполнены не в полном объеме, а материалы, используемые для строительства гидротехнических сооружений лимана, не соответствуют техническим требованиям проектной документации и стоимость их значительно завышена. Таким образом участники покушения пытались незаконно вывести из бюджета более 3,1 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

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В офисных помещениях фирмы-подрядчика проведены обыски. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и документы. Директору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч. 5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.