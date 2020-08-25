"Слуга народа" блокирует создание ВСК по возможной госизмене и срыву "вагнеровской спецоперации", - Лерос

Руководство фракции "Слуга Народа" отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию по расследованию срыва спецоперации, во время которой боевиков ЧВК "Вагнера" должны были задержать в Украине.

Об этом сообщает в фейсбуке нардеп СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

Лерос заявляет, что лично видел часть материалов уголовного производства №42014000000000457, в рамках которого планировали задержать "вагнеровцев" и общался с участниками этой операции, что обязывает его как народного депутата сделать все возможное, чтобы была создана ВСК.

"Проект уже на прошлой неделе зарегистрирован, но мне ответили, что руководство фракции "Слуга Народа" отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию и, выполняя команды Офиса президента, будет воздерживаться от голосования за создание ВСК, что еще раз подтверждает причастность ОП к сливу спецоперации, потому что если бы им нечего было скрывать, без колебаний бы доказали, что это "пустое дело"", - пишет Лерос.

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Он призвал коллег по парламенту настаивать на внесении вопроса о создании ВСК в повестку дня следующего заседания.

"Создание ВСК это не приговор, это возможность представителям народа взять контроль над резонансным событием, важным для национальной безопасности и обороны государства, проверить обстоятельства и подтвердить или опровергнуть информацию", - резюмирует Лерос.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.