"Слуга народа" блокирует создание ВСК по возможной госизмене и срыву "вагнеровской спецоперации", - Лерос
Руководство фракции "Слуга Народа" отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию по расследованию срыва спецоперации, во время которой боевиков ЧВК "Вагнера" должны были задержать в Украине.
Об этом сообщает в фейсбуке нардеп СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
Лерос заявляет, что лично видел часть материалов уголовного производства №42014000000000457, в рамках которого планировали задержать "вагнеровцев" и общался с участниками этой операции, что обязывает его как народного депутата сделать все возможное, чтобы была создана ВСК.
"Проект уже на прошлой неделе зарегистрирован, но мне ответили, что руководство фракции "Слуга Народа" отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию и, выполняя команды Офиса президента, будет воздерживаться от голосования за создание ВСК, что еще раз подтверждает причастность ОП к сливу спецоперации, потому что если бы им нечего было скрывать, без колебаний бы доказали, что это "пустое дело"", - пишет Лерос.
Он призвал коллег по парламенту настаивать на внесении вопроса о создании ВСК в повестку дня следующего заседания.
"Создание ВСК это не приговор, это возможность представителям народа взять контроль над резонансным событием, важным для национальной безопасности и обороны государства, проверить обстоятельства и подтвердить или опровергнуть информацию", - резюмирует Лерос.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
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Во-2-х, какой штурм спецназа? Пассажиров попросят выйти из самолета, на время осмотра салона, развели по комнатам, потом все кроме 28 человек вернулись в самолет и полетели дальше. Ни шума, ничего.
Объявили бы, что на борту нашлось взрывное устройство и террорист, угрожающий его взорвать.
Человека, играющего роль террориста,посадили бы в самолёт.
В таких случаях самолёт всегда сажают в ближайшем аэропорту ( и вся эта сцена вполне могла происходить на подлёте к Киеву), а пассажиров эвакуируют с борта.
Ну а на территории аэропорта повязать всех этих вагнеровцев было бы просто делом техники.
Причем не остальные пассажиры, ни даже экипаж и не поняли бы, что произошло.
Просто после проверки на борт поднялось на 30 человек меньше.
все 1000% ихтамнетов и думаю что расчёт был на захват ими самолёта и скорее всего разво
рот для посадки в расейке или хотя бы в Беларуси а это терракт.... со всеми вытекающими- то
есть можно требовать выдачи уже от рашки или санкции.
международные скандалы? просто договорились выдавать террористов-угонщиков
и угоны закончились а на чей именно самолёт садятся бандиты это уж извините.....
могут быть кто угодно и даже украинцы..........
читай себе о себе 20 раз: "У ******** ботов перемога она такая, насрал себе в штаны, прокукарекал "сам дурак" и все отлично, день удался, можно идти за шекелями к пархатым нанимателям."
читай себе о себе ещё раз: "ты не лошок,ты мешок с дерьмом,отсасывай излишки через ноздри,коцаный".
Що в послідуючому було зроблено. Деякі бабуїни забігли в ОП, притягнули собі подібних, керують ДБР та генпрокуратурою і починають жерти кругом себе та ще за гроші жертв
«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
Я вот читаю https://censor.net/resonance/3214128 и на каждом шагу у меня вопросы по этому воистину фантастическому рассказу.
Вот как я это понял. Более года назад наша разведка решила разыскать преступников в наРФии. Для обмена! Уже очень смешно. (Гиркин спокойно ходит интервью раздает, Вагнер даже не в розыске... а спецслужбы оказывается работают вовсю, да еще и в тылу врага проводят операции с целым взводом террористов!) А цель всего этого - обмен! )))
Ну не бред? Ладно. Что там далее пишут?
Они их планировали выманить, предложив работу охранников вышек в Венесуэле. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию.
25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета. (Зеленский дал отбой типа, поэтому всем ждать! Это и есть Зрада, если бы это все было правдой!)
Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент https://focus.ua/politics/460332-vagnerovtsy_pribyli_v_belarus_s_komandoi_zhdat__lukashenko Лукашенко заявил , что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа. И таких групп было несколько! Вот каким боком тут Украина, если групп было несколько? Внешняя разведка оказывается завербовала не 32, а гораздо больше?
Ну кто в этот бред серьезно верит? Минск обвиняет Москву, что вполне логично перед выборами. А вот зачем Киеву на себе размазывать это дерьмо с вагнеровцами, я совершенно не понимаю. На кого ваши невидимые подвиги по вербовке с идиотским планами и не менее идиотскими маршрутами и прочим бредом рассчитаны?
Тебе говорят - "пусть расследуют". Но нет же, "слуги" блокируют расследование, и именно об этом статья. Или ты читать не умеешь? Зелебот - не читатель, зелебот - пейсатель?
зелебот детектед. Ты попутал эрэфию и Украину, дурачок.
Раз они такие крутые спецы, что им стоит того же Гиркина, что расстрелял СБУшников в 2014 году уничтожить?
Точно также и к отдельным мелким исполнителям - одно дело заниматься убийствами на территории другой страны - и совсем другое дело красиво отдать под суд.
Так что иди *****, зелебот дешёвый. Я вашу аморальную братию вообще за людей не считаю, нищеброды продажные. Родную мать за копеечный коммент продадите.
ЦЕ БІІЛЬШ НІЖ ОЧЕВИДНО
Допоможи Боже зробити імпічмент клоуну і прийти на цю посаду патріоту України.
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.