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"Слуга народа" блокирует создание ВСК по возможной госизмене и срыву "вагнеровской спецоперации", - Лерос

Руководство фракции "Слуга Народа" отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию по расследованию срыва спецоперации, во время которой боевиков ЧВК "Вагнера" должны были задержать в Украине.

Об этом сообщает в фейсбуке нардеп СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

Лерос заявляет, что лично видел часть материалов уголовного производства №42014000000000457, в рамках которого планировали задержать "вагнеровцев" и общался с участниками этой операции, что обязывает его как народного депутата сделать все возможное, чтобы была создана ВСК.

"Проект уже на прошлой неделе зарегистрирован, но мне ответили, что руководство фракции "Слуга Народа" отказывается подавать свои кандидатуры в комиссию и, выполняя команды Офиса президента, будет воздерживаться от голосования за создание ВСК, что еще раз подтверждает причастность ОП к сливу спецоперации, потому что если бы им нечего было скрывать, без колебаний бы доказали, что это "пустое дело"", - пишет Лерос.

Смотрите также: Координатор "вагнеровской спецоперации": "Это банальная измена" (обновлено). ВИДЕО

Он призвал коллег по парламенту настаивать на внесении вопроса о создании ВСК в повестку дня следующего заседания.

"Создание ВСК это не приговор, это возможность представителям народа взять контроль над резонансным событием, важным для национальной безопасности и обороны государства, проверить обстоятельства и подтвердить или опровергнуть информацию", - резюмирует Лерос.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Слуга народа блокирует создание ВСК по возможной госизмене и срыву вагнеровской спецоперации, - Лерос 01

ВСК (458) государственная измена (1532) ЧВК Вагнер (1332) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+52
Результат:
Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
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25.08.2020 17:41
+48
У не служившего лейтенанта, что пребывает на генеральской должности, свои представления о мужестве, чести, долге и верности присяги!
Скоро там будут фотки с праздничного Зе-порно-концерта на День Независимости...
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25.08.2020 17:04
+38
в тему:
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html?fbclid=IwAR0TY1rF88dFgf-6wAJADOftxsIWNCVkhIe0-IW27tDyPRf9mjIlWtZYC-0 https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
.....Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое "практика- критерий истины" всегда останется основой американского рационализма.
....Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.
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25.08.2020 17:39
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Вот что бывает когда начинаешь с зе-ботом общаться как с нормальным человеком, аргументированно доказывая его неправоту, в ответ это быдло срет - "сбрейся".
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25.08.2020 23:31 Ответить
Це більше схоже на позицію українських моряків, які збирались перетнути Керченську протоку, а от яка доля після полону чекає бандитів - питання, бо де поділися Алєксандров з Єрофєєвим, кажуть що вже хробаків годують. А до Сирії, аби підзаробити, і через окупований Крим можна вилітити і ніяких проблем з будь-яким міжнародним розшуком.
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26.08.2020 17:56 Ответить
Во-1-х не насильно. Каждую неделю где-то садится самолет потому что кому-то плохо стало в салоне или кто-то буянит. Обычная практика.
Во-2-х, какой штурм спецназа? Пассажиров попросят выйти из самолета, на время осмотра салона, развели по комнатам, потом все кроме 28 человек вернулись в самолет и полетели дальше. Ни шума, ничего.
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25.08.2020 18:39 Ответить
конечно. 30 головорезов с пожизненной статьёй за терроризм просто ничего не поняли, взяли и вышли и сдались. риск минимальный.
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25.08.2020 19:48 Ответить
А какой у них выбор? У них даже перочиного ножика с собой нет. Все пассажиры вышли, эти допустим остались, к ним с 2 дверей зашли люди с оружием... Этот сброд - не Рэмбо, корчить героев не станут.
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25.08.2020 21:11 Ответить
никакого выбора. розочка от бутылки, 30 головорезов психопатов с ПТСР запросто захватят самолёт.
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26.08.2020 00:47 Ответить
Никто не собирался насильно сажать самолёт.
Объявили бы, что на борту нашлось взрывное устройство и террорист, угрожающий его взорвать.
Человека, играющего роль террориста,посадили бы в самолёт.
В таких случаях самолёт всегда сажают в ближайшем аэропорту ( и вся эта сцена вполне могла происходить на подлёте к Киеву), а пассажиров эвакуируют с борта.
Ну а на территории аэропорта повязать всех этих вагнеровцев было бы просто делом техники.
Причем не остальные пассажиры, ни даже экипаж и не поняли бы, что произошло.
Просто после проверки на борт поднялось на 30 человек меньше.
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25.08.2020 18:44 Ответить
Ага, 28 вбивць і терористів так би перелякалися оголошення про бомбу, що як барани сіли б в Україні, де вони вчиняли злочини, за які їм світить по-життєве, про що добре знають, і з речами вийшли б з літака. Може треба згадати, чим закінчилися затримання А.Дикаєва в Одесі в жовтні 2011 і Гіркіна в квітні 2014.
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25.08.2020 19:24 Ответить
а к них есть выбор садиться в Украине или нет? Самолет сажает пилот а не пассажиры.
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25.08.2020 21:12 Ответить
якщо ви підзабули, то 11.09.01 зовсім не пілоти "саджали" літаки.
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25.08.2020 21:44 Ответить
Там у них было слишком много времени на то, чтобы ворваться в кабину пилота, да и все понимали что они уже почти покойники, а у этих террористов всегда есть надежда на помощь кремлядей, особенно в нашей стране, где убийц и террористов меняют на таксистов , сепаров или гадю сявченко.
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25.08.2020 22:45 Ответить
Если ты не в курсе, то до 11.09.01 самолеты летали с открытыми дверями в кабину пилотов. После того - двери всегда закрыты и не было ни одного захвата самолетов.
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26.08.2020 09:13 Ответить
Вільний доступ в кабіну літака, без дозволу командира, заборонений був завжди, після 2001 року встановили броньовані двері, а захоплення літаків мало місце і на Ямайці в 2009 і в Єгипті в 2016.
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26.08.2020 16:13 Ответить
как вариант - естественно объявленная незапланированная посадка в Украине понтанула на
все 1000% ихтамнетов и думаю что расчёт был на захват ими самолёта и скорее всего разво
рот для посадки в расейке или хотя бы в Беларуси а это терракт.... со всеми вытекающими- то
есть можно требовать выдачи уже от рашки или санкции.
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25.08.2020 18:59 Ответить
угу. помечтай о международном скандале с Турцией.
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25.08.2020 19:49 Ответить
кто об этом мечтает? было время когда угоняли самолёты- были по этому поводу
международные скандалы? просто договорились выдавать террористов-угонщиков
и угоны закончились а на чей именно самолёт садятся бандиты это уж извините.....
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25.08.2020 22:28 Ответить
а если неудачный захват вагнеровцев на турецком самолёте с жертвами - скандал с Турцией.
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25.08.2020 22:32 Ответить
это частная компания и даже если она зарегистрирована в Турции её владельцами
могут быть кто угодно и даже украинцы..........
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26.08.2020 08:34 Ответить
С каких это дел у нас мог быть скандал с Турцией если кацапские террористы захватывают самолет??? Это наоборот только бы подтвердило первоначальную версию о бомбе на борту. Вы зебилки не знаете уже что и ляпнуть в отмазку вашего зашкваренного зе-лоха.
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25.08.2020 22:48 Ответить
лошок, ты походу насмотрелся видосиков, где "вумные" дяди жуют сопли на эту тему? поясняю! 1. как посадили самолет с Навальным 5 дней назад? 2.в 2009 бухой депутат из ПР с телкой засиделись в ресторане, опоздали на самолет, как раз в Турцию. через 40 минут полета его вернули, посадили, выгнали пассажиров, и проверяли 2 с лишним часа, потому что придурок позвонил в милицию, сказал, что заложено взрывное устройство.
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25.08.2020 18:59 Ответить
я не лошок. а ты лошок. и не я, а ты насмотрелся видосиков, где "вумные" дяди жуют сопли на эту тему.
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25.08.2020 19:39 Ответить
"Аргументировано" зебилка, ты забыл еще про зеркало написать, узеботов это унивесальная отмазка.
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25.08.2020 22:49 Ответить
не я, а ты зебилка и зебот и про зеркало ты написал, кацап. моя победа.
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25.08.2020 22:54 Ответить
браво, ты гений аутотренинга.
читай себе о себе 20 раз: "У ******** ботов перемога она такая, насрал себе в штаны, прокукарекал "сам дурак" и все отлично, день удался, можно идти за шекелями к пархатым нанимателям."
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26.08.2020 00:51 Ответить
ты не лошок,ты мешок с дерьмом,отсасывай излишки через ноздри,коцаный.
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26.08.2020 07:11 Ответить
хорошо ты само себе искючительно о себе написало.
читай себе о себе ещё раз: "ты не лошок,ты мешок с дерьмом,отсасывай излишки через ноздри,коцаный".
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26.08.2020 15:16 Ответить
ти дєбіл? Просто пересадили б з літака у літак по дорозі вицепивши потрібних людей без шуму та пилу
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25.08.2020 20:40 Ответить
Какой "захват самолета", кретин? Вагнеровцев в самолет не впустили бы даже с зубочистками. Посадили бы легко. По техническим причинам или по состоянию здоровья одного из пассажиров. Вагнеровцам предложили бы пройти в "зал отдыха". Остальное - дело техники.
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27.08.2020 19:33 Ответить
я не кретин. ты кретин. и план твой кретинский.
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30.08.2020 17:22 Ответить
Гниды в действии......
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25.08.2020 18:49 Ответить
"Слуга народу" блокує створення ТСК щодо можливої ​​держзради і зриву "вагнерівської спецоперації", - Лерос - Цензор.НЕТ 683
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26.08.2020 09:41 Ответить
про березових макак якось дрібно. Черчиль ще у 24 році писав, що по Росії бігають стада бабуїнів, які все пожрали кругом себе а тепер рвуться в Європу і необхідний санітарний кордон.
Що в послідуючому було зроблено. Деякі бабуїни забігли в ОП, притягнули собі подібних, керують ДБР та генпрокуратурою і починають жерти кругом себе та ще за гроші жертв
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25.08.2020 19:36 Ответить
Прикиньте если бы та спец операция удалась, то можно бы было обменять тех вангеровцев, на всех наших.
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25.08.2020 21:59 Ответить
Скорее всего кацапская агентура и тут бы постаралась обменять убийц и террористов на вату или случайных гражданских.
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25.08.2020 22:52 Ответить
США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения». Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.

«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
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25.08.2020 23:40 Ответить
Лерос ! Не пей чай перед полетами, это опасней чем коронавирус!
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25.08.2020 23:58 Ответить
Какова реальная роль Украины в этом запутанном деле? Как по мне, ее делают крайней, хотя она тут вообще никаким боком.
Я вот читаю https://censor.net/resonance/3214128 и на каждом шагу у меня вопросы по этому воистину фантастическому рассказу.
Вот как я это понял. Более года назад наша разведка решила разыскать преступников в наРФии. Для обмена! Уже очень смешно. (Гиркин спокойно ходит интервью раздает, Вагнер даже не в розыске... а спецслужбы оказывается работают вовсю, да еще и в тылу врага проводят операции с целым взводом террористов!) А цель всего этого - обмен! )))
Ну не бред? Ладно. Что там далее пишут?
Они их планировали выманить, предложив работу охранников вышек в Венесуэле. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию.
25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета. (Зеленский дал отбой типа, поэтому всем ждать! Это и есть Зрада, если бы это все было правдой!)
Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент https://focus.ua/politics/460332-vagnerovtsy_pribyli_v_belarus_s_komandoi_zhdat__lukashenko Лукашенко заявил , что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа. И таких групп было несколько! Вот каким боком тут Украина, если групп было несколько? Внешняя разведка оказывается завербовала не 32, а гораздо больше?
Ну кто в этот бред серьезно верит? Минск обвиняет Москву, что вполне логично перед выборами. А вот зачем Киеву на себе размазывать это дерьмо с вагнеровцами, я совершенно не понимаю. На кого ваши невидимые подвиги по вербовке с идиотским планами и не менее идиотскими маршрутами и прочим бредом рассчитаны?
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26.08.2020 00:19 Ответить
Так пусть расследуют. В чем проблема? А тех кто проголосует против следствия пойдут под суд за препятствование правосудию и содействие уходу от уголовной ответственности.
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26.08.2020 00:29 Ответить
Пусть, мне не жалко. Расследуют же 8 месяцев бред Авакова по Шеремету, когда невиновные люди по росту элементарно не подходят под преступников!
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26.08.2020 00:42 Ответить
тебя надо помурыжить 8 месяцев без суда за решёткой, может перестанешь херню нести.

Тебе говорят - "пусть расследуют". Но нет же, "слуги" блокируют расследование, и именно об этом статья. Или ты читать не умеешь? Зелебот - не читатель, зелебот - пейсатель?
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26.08.2020 00:56 Ответить
"Гиркин спокойно ходит интервью раздает,"

зелебот детектед. Ты попутал эрэфию и Украину, дурачок.
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26.08.2020 00:36 Ответить
Ничего я не попутал, мудель. В наРФии наши спецы автобусами вербуют террористов.
Раз они такие крутые спецы, что им стоит того же Гиркина, что расстрелял СБУшников в 2014 году уничтожить?
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26.08.2020 00:39 Ответить
гиркин спокойно гуляет на эрэфии. В Украине к нему появились бы вопросы.
Точно также и к отдельным мелким исполнителям - одно дело заниматься убийствами на территории другой страны - и совсем другое дело красиво отдать под суд.
Так что иди *****, зелебот дешёвый. Я вашу аморальную братию вообще за людей не считаю, нищеброды продажные. Родную мать за копеечный коммент продадите.
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26.08.2020 00:53 Ответить
КАЦАП - НЕ СЕРИ СОБІ У ШТАНИ, ДУЖЕ ВОНЯЄ
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26.08.2020 00:43 Ответить
какая вам разница, зебилы? Зато дороги отремонтированы будут и улицы освещьони
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26.08.2020 00:37 Ответить
Вот вот. Какая разница чьи танки ездят и чьи солдаты ходят по твоей улице, если на ней новый осфальт и она хорошо освещена...
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26.08.2020 10:23 Ответить
А ЩО ТУТ ДОВОДИТИ, ЩО ЗЕ це АГЕНТ КРЕМЛЯ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
ЦЕ БІІЛЬШ НІЖ ОЧЕВИДНО

Допоможи Боже зробити імпічмент клоуну і прийти на цю посаду патріоту України.
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26.08.2020 00:41 Ответить
ЛОЛ. Импичмент... Не будет импичмента, не для того эта шобла в Раду зашла. А может и будет... но только не в Раде))
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26.08.2020 10:22 Ответить
Импичмента не буде, а патріот був. Проте зебіли зрадили його і Україну.
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27.08.2020 19:37 Ответить
У нас мало ваты в Украине для обмена? Тот же Медведчук, Шуфрич, Бойко - хороший обменный материал. В на РФии этих террористов надо уничтожать, как это делает Израиль!
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26.08.2020 00:45 Ответить
Сережа, ты дурак? Или у тебя работа такая?
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26.08.2020 10:17 Ответить
кто же сам себя топить ?
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26.08.2020 00:47 Ответить
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
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26.08.2020 01:20 Ответить
а тут ще й головний вояка Англії в Україну заїхав - сАвпАдЄнІЄ? НЄ думаю!
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26.08.2020 04:47 Ответить
Правильно не думаешь,братишка. Он приехал,******** Тарана, а потом занимался разбором полетов с прямыми и непосредственными исполнителями операции.Визит срочный и чисто деловой-на зеленых ********* из ОП времени не было.
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26.08.2020 07:58 Ответить
Эта ЗЕленая гниль и дрянь во главе с дегенератом Зеленским иуды и предатели, враги Украины.
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26.08.2020 06:03 Ответить
Азохн вэй! И ви шо таки хотели найти в етой зеленой мешпухе друзей и патриотов Украины? Я вас умоляю, не смешите таки мои тапочки!
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26.08.2020 07:42 Ответить
В ОП и партии СН сидят предатели и рашистские крысы. Вы главе с главной зе!лёной крысой. Их нужно убирать пока они не уничтожили страну. А также решать раз и навсегда вопрос с рашистской 5 колонной в Украине и кукловодом или кукловодами главной зе!лёной гнусавой крысы.
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26.08.2020 10:18 Ответить
вот он ******** на всю бОшку.......или ему отстегнули немало, за троллинг.
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26.08.2020 10:48 Ответить
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