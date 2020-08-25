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Энергосообщество ЕС потребовало от Украины ликвидировать льготные цены на свет для населения

Энергосообщество ЕС потребовало от Украины ликвидировать льготные цены на свет для населения

Секретариат Европейского Энергетического сообщества обратился к Министерству энергетики Украины и энергорегулятору (НКРЭКУ), с просьбой отменить до конца года действие постановления о возложении специальных обязательств на рынке электрической энергии (ПСО), чтобы ликвидировать льготные тарифы на электроэнергию для населения.

"Мы просим НКРЭКУ и Министерство энергетики обеспечить, чтобы срок действия постановления о ПСО истек не позднее конца 2020 года и не продлевался далее", – говорится в письме директора Секретариата Янеза Копача и его заместителя директора Дирка Бушле, которым располагает Энергореформа.

Копач указывает, что в июле 2020 года Секретариат разработал и представил Министерству энергетики и НКРЭКУ проект, содержащий финансовое ПСО, который будет обсуждаться вместе с другими национальными и международными заинтересованными сторонами.

Письмо адресовано врио министра энергетики Ольге Буславец, председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку с копией премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

При этом Секретариат предлагает НКРЭКУ и Министерству энергетики вместе с ним работать над проектом финансового ПСО, отмечая, что эта работа должна сопровождаться реформированием тарифов на электроэнергию для населения и разработкой системы субсидирования малообеспеченных потребителей.

Также чиновники Секретариата отмечают, что ручное регулирование цен на продажу электроэнергии "Энергоатома" и необходимость дотировать льготный тариф на электроэнергию для населения создает проблему убытков у компании.

"Это перекрестное субсидирование дискриминационным образом навязывается компаниям, которые в прошлом уже страдали от плохо спланированного рынка, ориентированного на "Гарантированного покупателя", – разъясняют в Секретариате.

"Тот факт, что цена, установленная для "Энергоатома" на уровне 10 грн/МВт-ч при продаже электроэнергии "Гарантированному покупателю", не покрывает эксплуатационные и инвестиционные затраты "Энергоатома", может отрицательно повлиять не только на рынок, но в конечном итоге на безопасную работу атомных электростанций", – акцентируют в Секретариате.

Напомним, государство возложило специальные обязательства на "Энергоатом" по продаже произведенной электроэнергии по низким ценам, чтобы обеспечивать льготные тарифы на ток для населения.

Льготная стоимость тока для населения (в случае потребления до 100 кВт в месяц) составляет 0,9 грн за кВт-час. Каждый киловатт сверх указанной нормы стоит 1,68 грн за кВт-ч, и этот тариф, по подсчетам экспертов, наиболее приближенный к реальной стоимости тока для населения.

Как сообщалось, народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ранее заявлял, что фактическая цена электроэнергии "Энергоатома" (с учетом всех затрат на безопасную эксплуатацию АЭС, хранения отработанного ядерного топлива, переработку радиоактивных отходов) значительно выше, чем установленная государством вручную. По его мнению, "Энергоатом" должен показать реальную, а не заниженную стоимость производства электроэнергии на АЭС.

Автор: 

энергетика (2551) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+19
Собі подякувати не забудь. Ви сдєлалі ето вмєстє!
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25.08.2020 17:19
+16
А это ************** энергообщество неинтерисует средняя зарплата украинцев 400 евро против их 2500-3000 евро? Ты посмотри суки хотят что бы мы больше платили на карман олигархам и меньше тратили на себя несомневаюсь что наши провластные уродцы это поддержат. Кучка тварей ставит в стойло миллионы что то в этом мире не так как надо
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25.08.2020 17:26
+15
А * євр...зарплати * вони не хочуть ліквідувати !?
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25.08.2020 17:15
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Читаю вот "ликвидировать льготные цены на свет для населения" и перед глазами "сеньор Помидор" из мультика, вещающий про бабло за дождь, грозу и ветер.
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25.08.2020 21:30 Ответить
скільки зебілів в нас ще вірять в те, що пенсії у нас не піднімаються через Госдеп, а тарифи навпаки піднімаються через МВФ.
Тільки ***** красавчик - не дозволяє піднімати тарифи всяким МВФ та не піднімати пенсії всяким Госдепам, а все робить сам!
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25.08.2020 21:43 Ответить
Мрази , когда их уже поразрывает от обжорства. Хотят как в Европе,чтоб им деньги просто как оброк платили, но тут хоть зарплаты позволяют хоть и скрипя зубами.
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25.08.2020 21:57 Ответить
і його заступника директора Дірка БушляДжерело: https://censor.net/ua/n3215743
*************

Шо можна чекати від людини на ім'я Дірка?
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25.08.2020 22:36 Ответить
ВОКРУГ УКРАИНЫ ЧЕРТИ ВОДУ МУТЯТ !!! НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО ЕСЛИ НЕ БУДЕТ УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ ЗЕМЛИ !!!
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26.08.2020 10:15 Ответить
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