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Новости Паводки на Западной Украине
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Ни одного из 15 разрушенных паводком инфраструктурных объектов еще не восстановили в Тысменицком районе на Прикарпатье

Ни одного из 15 разрушенных паводком инфраструктурных объектов еще не восстановили в Тысменицком районе на Прикарпатье

На Тысменитчине еще не заключили ни одного договора на восстановление объектов, которые разрушил июньский паводок. Их в районе 15.

Об этом 25 августа во время онлайн-совещания в Ивано-Франковской ОГА сообщил председатель Тисменицкой районной государственной администрации Ростислав Несторак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Пока еще не заключено ни одного договора, так как три моста на экспертизе, которую завершат, обещали, через день-два. И один мост - до 300 тысяч - это соглашение также будет заключено в течение одного-двух дней. По дорогам нам только средства выделили 17-го или 18 числа", - сказал Ростислав Несторак.

Председатель ОГА Виталий Федорив обязал всех глав райгосадминистраций быстрее заключать сделки и начинать работы.

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"Это не касается только Тысменицкой райгосадминистрации. Но отсутствие соглашений с 15-ю или наличие пяти соглашений из десяти - это недостаточно, не та работа. Я обязываю вас к первому сентября провести эту всю работу. Далее погодные условия нам не позволят это сделать", - подчеркнул председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Напомним, интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Автор: 

паводок (294) Ивано-Франковская область (916)


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Топ комментарии
+2
Це все, що треба знати про слуг народу.
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25.08.2020 17:30
+1
Из Мацквы?
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25.08.2020 17:38
+1
нам ніколи , ми асфальт кладьом !
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25.08.2020 18:09
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Сначала местные жители косят лес, а потом в удивляются последствиям и просят о помощи.
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25.08.2020 17:15 Ответить
подивися на карті звідки вода йшла
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25.08.2020 17:25 Ответить
Из Мацквы?
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25.08.2020 17:38 Ответить
Це все, що треба знати про слуг народу.
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25.08.2020 17:30 Ответить
слуг урода
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25.08.2020 17:45 Ответить
По пеньках тихенько можна пройти, скільки тих паводків?
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25.08.2020 18:05 Ответить
нам ніколи , ми асфальт кладьом !
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25.08.2020 18:09 Ответить
У Польщі?
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25.08.2020 18:34 Ответить
а за кого голосували? Зебіла? Нехай він і будує...
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25.08.2020 18:12 Ответить
Осенью грянет очередной паводок.Отселять надо.На Донбасс.
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25.08.2020 18:35 Ответить
Это вам не это -
Жодного із 15 зруйнованих паводком інфраструктурних об'єктів ще не відновили в Тисменицькому районі на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 1699
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25.08.2020 22:03 Ответить
Мы все очень хорошо знаем, за кого голосовала Ивано - Франковщина
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26.08.2020 08:40 Ответить
 
 