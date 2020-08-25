Нардепы предлагают поддержать программу "Пакет малыша" при рождении ребенка, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что 72 народных депутата предлагают поддержать программу "Пакет малыша".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук сообщила в Facebook.

"Быть или не быть "Пакету малыша"? На этот вопрос 72 народных депутата (включая меня) ответили в законопроекте №3006а... Как и большинство украинских родителей, мы поддерживаем программу "Пакет малыша". Считаем, что монетизировать ее не стоит", - написала Кравчук.

Нардеп отметила, что "Пакет малыша" - это инструмент стимулирования ответственного отцовства и поддержки уязвимых семей, особенно во времена, когда многие украинцы переживают финансовые трудности.

По словам народного депутата, за последние два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.

"На монетизацию "пакета" вы не сможете приобрести такое же количество товаров аналогичного качества… аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7000 грн)", - отметила Кравчук.

Законопроект №3006а о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" об оказании при рождении ребенка одноразовой помощи в виде "пакета малыша" зарегистрирован в Верховной Раде во вторник.

Напомним, Кабмин запустил пилотный проект монетизации одноразовой натуральной помощи на детей "пакет малыша" в 2020-2021 гг.

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