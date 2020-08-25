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Нардепы предлагают поддержать программу "Пакет малыша" при рождении ребенка, - "слуга народа" Кравчук

Нардепы предлагают поддержать программу

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что 72 народных депутата предлагают поддержать программу "Пакет малыша".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук сообщила в Facebook.

"Быть или не быть "Пакету малыша"? На этот вопрос 72 народных депутата (включая меня) ответили в законопроекте №3006а... Как и большинство украинских родителей, мы поддерживаем программу "Пакет малыша". Считаем, что монетизировать ее не стоит", - написала Кравчук.

Нардеп отметила, что "Пакет малыша" - это инструмент стимулирования ответственного отцовства и поддержки уязвимых семей, особенно во времена, когда многие украинцы переживают финансовые трудности.

По словам народного депутата, за последние два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.

"На монетизацию "пакета" вы не сможете приобрести такое же количество товаров аналогичного качества… аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7000 грн)", - отметила Кравчук.

Законопроект №3006а о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" об оказании при рождении ребенка одноразовой помощи в виде "пакета малыша" зарегистрирован в Верховной Раде во вторник.

Напомним, Кабмин запустил пилотный проект монетизации одноразовой натуральной помощи на детей "пакет малыша" в 2020-2021 гг.

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Автор: 

новорожденные (72) Слуга народа (2628) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+5
До вас, зеленых, начали выдавать пакеты малыша и вопрос отмены пакета никогда не поднимался.
Вы к чему не прикоснетесь, все превращаете в г-но.
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25.08.2020 17:23
+2
Порошенко вкрав пакет малюка?
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25.08.2020 17:15
+1
Пипец. Вот это уровень креатива. Теперь в роддоме как в супермаркете на кассе - "пакет брать будете?"
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25.08.2020 17:14
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Пипец. Вот это уровень креатива. Теперь в роддоме как в супермаркете на кассе - "пакет брать будете?"
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25.08.2020 17:14 Ответить
Порошенко вкрав пакет малюка?
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25.08.2020 17:15 Ответить
До вас, зеленых, начали выдавать пакеты малыша и вопрос отмены пакета никогда не поднимался.
Вы к чему не прикоснетесь, все превращаете в г-но.
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25.08.2020 17:23 Ответить
Нардепы, и 4000 евро в пакет положите, чем будущие избиратели хуже учителей ?
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25.08.2020 17:32 Ответить
Дебилы. Так может сначала просто отменять его не нужно было? Имитаторы недолугие.
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25.08.2020 17:53 Ответить
а з міністерствами забув ? спочатку скоротили ,потім створили реформа по зебільному !
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25.08.2020 18:06 Ответить
Ты это необеспеченным молодым родителям расскажи. Или одиноким мамам.
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25.08.2020 20:58 Ответить
ЗЕбобики, только вы, под управлением Клоуна, мародерите на детях!!!!!
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25.08.2020 18:00 Ответить
Коли собаці немає чого робити вона я.....я лиже. Дайте мамочкам пристойні виплати на новонароджену дитину і вся проблема сама собою вирішиться!Правда як тоді демонструвати"любов" до свого народу.....??
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25.08.2020 20:19 Ответить
 
 