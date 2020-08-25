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Новости Правосудие
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Пленки Вовка: Верховный Суд отказался передавать дело Окружного админсуда Киева в Антикоррупционный суд

Пленки Вовка: Верховный Суд отказался передавать дело Окружного админсуда Киева в Антикоррупционный суд

Коллегия Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины отказалась передавать дело по судьям и главе Окружного админсуда в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила в Facebook одна из экспертов Центра противодействия коррупции Галина Чижик, передает Цензор.НЕТ

Как ранее напоминали в НАБУ, дела, которые расследуются самим бюро, должны слушаться в Высшем антикоррупционном суде. И именно ВАКС должен выбирать фигурантам дела меру пресечения и рассматривать жалобы на действия детективов или прокуроров.

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После того, как 5 августа Печерский суд Киева забрал дело у НАБУ, замглавы ОАСК Евгений Аблов обжаловал это решение в апелляции. Апелляционный суд передал дело в Верховный Суд Украины, чтобы там решился вопрос о подсудности. После чего Верховный Суд Украины решил, что передавать дело по ОАСК в Высший антикорсуд не будут, написала Чижик.

"Верховный суд отказался передавать дело о решении подследственности в Антикорсуд. ….Дело направлено обратно в Апелляционный суд Киева", - указывается в сообщении.

По ее словам, месяц назад Верховный Суд уже рассматривал подобные вопросы, определив, что они относятся к юрисдицкции ВАКС, а сейчас — поменял свою позицию на противоположную.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Пленки Вовка: Верховный Суд отказался передавать дело Окружного админсуда Киева в Антикоррупционный суд 01

Автор: 

Верховный Суд (1096) юстиция (758) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1202) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+13
Рафик неуинават! Наступний майдан перш за все має перевішати суддів
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25.08.2020 17:44
+12
Бесстыжее "правосудие"
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25.08.2020 17:25
+9
Ось і все-мафія перемогла.
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25.08.2020 17:35
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Бесстыжее "правосудие"
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25.08.2020 17:25 Ответить
левосудие. Такого как сейчас даже при Януковиче с Татьковыми, Емельяновыми, Русланами и прочими решалами не было...
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25.08.2020 18:33 Ответить
да не виноватый он, поклёп и наговор
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25.08.2020 17:27 Ответить
Кто бы сомневался!
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25.08.2020 17:31 Ответить
Ось і все-мафія перемогла.
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25.08.2020 17:35 Ответить
Що, вже судді Верховного Суду обісрались?
А ще нещодавно їм довіряли більше за інших...
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25.08.2020 17:42 Ответить
Рафик неуинават! Наступний майдан перш за все має перевішати суддів
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25.08.2020 17:44 Ответить
200% !!!!!!!!!
дивно, що суспільство ніяк не здатне взятися за суддівську мафію в країні.
хоча б тобі один суд Лінча над тими виродками.
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25.08.2020 18:52 Ответить
Серьезно? Такая короткая память? А какими были главные требования этой революции? Не люстрация ли госорганов и проведение судебной реформы? Главный революционер порошенко забыл об этом со старта, как и куля-в-лоб, и старуха на коляске, которую этот суд и посадил, и прочие уроды, ничем не честнее нынешних
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25.08.2020 20:21 Ответить
Когда уже придавят хоть немного эту касту непрекасаемых жрецов
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25.08.2020 17:51 Ответить
зе суд
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25.08.2020 17:52 Ответить
похоже, пора передавать на Божий антикоррупционный суд %)
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25.08.2020 18:01 Ответить
Свои своим глаз не выклюют.
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25.08.2020 18:02 Ответить
после таких решений Верховный суд нужно ликвидировать а судей вешать на столбах!!!..
это коррупция а судьи Верховного суда преступники!!!..
они убивают страну!!!
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25.08.2020 18:03 Ответить
Час вже справу ВС в антікоррупційний передавати.
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25.08.2020 18:04 Ответить
Коли немає справедливого суду немає нічого, країна перетворюється в дике поле.
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25.08.2020 18:06 Ответить
зеля відмазав вовків,

венедиктова підписала підозру,
і перевела стрілки на ВС, де вже була домовленість,
що все порішають..
а суддям не звикати занурюватися у лайно беззаконня..

і після цього зеля хоче отримувати кредити..
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25.08.2020 18:35 Ответить
Земрази в своём репертуаре
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25.08.2020 18:46 Ответить
Верховный суд был реформирован при Порошенке по закону, который написал Порошенка, набор судей туда прошел при каденции Порошенки.
Зеля к нему не имеет никакого отношения, хотя он - такой же мудак, как и Порошенка.
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25.08.2020 20:38 Ответить
Країною керують продажні суди та недоумки з Зе на чолі...Ці тварюки вже більше шкоди наробили ніж усі сепари разом...народ вже не вірить жодним рішенням судів, бо всі бачать, як Портновське правосуддя повернулося до країни...Не вірить, бо НІЧОГО з обіцянок Блазня не виконано взагалі...В країні бардак повний...
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25.08.2020 20:34 Ответить
Верховный суд - это тот, который был "реформирован". Хороший результат "реформ".
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25.08.2020 20:37 Ответить
Охерели в корень. Менять к едренай матери или посадить в назидание как пособников!
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25.08.2020 20:47 Ответить
бандиты крышуют бандитов.
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25.08.2020 21:37 Ответить
У судей - такая же воровская круговая порука, как и среди криминала. Даже сильнее.
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25.08.2020 22:08 Ответить
Мене цікавить тільки одне питання : Коли суддів почнуть вішати без суда і слідства?
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25.08.2020 23:51 Ответить
І хто ж це такий верховний суд призначав? Чиї там висуванці? Найбільшого патріота України.
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26.08.2020 00:26 Ответить
Цю інфу слід було би назвати "Своєю заявою ВС України визнав свою нікчемність".

Вина Зе в цьому очевидна, але вина По ще невідпорніша.

Зе той так званий ВС не анигілював, як слід було би.

Але створив ВС в тому вигляді і складі для своїх потреб Порошенко і це медицинський хвакт, що витікає з результатів розчину небіжчика порошенкового трупака.

В тому ВС 30% тільки очевидних, сертифікованих потвор, що мають сидіти на зовсім інших "кріслах", а скільки ще просто аспірантів (палко бажаючих) на ті, блін, крісла!

Найбільша недолік Зе є його розумова недостатність, але це зовсім не виправдовує його папєрєдніка.

Так само, як і його наступника.

І, що найгірше - нас, які досі не навчились вибирати...
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26.08.2020 00:51 Ответить
 
 