Пленки Вовка: Верховный Суд отказался передавать дело Окружного админсуда Киева в Антикоррупционный суд

Коллегия Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины отказалась передавать дело по судьям и главе Окружного админсуда в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила в Facebook одна из экспертов Центра противодействия коррупции Галина Чижик, передает Цензор.НЕТ

Как ранее напоминали в НАБУ, дела, которые расследуются самим бюро, должны слушаться в Высшем антикоррупционном суде. И именно ВАКС должен выбирать фигурантам дела меру пресечения и рассматривать жалобы на действия детективов или прокуроров.

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После того, как 5 августа Печерский суд Киева забрал дело у НАБУ, замглавы ОАСК Евгений Аблов обжаловал это решение в апелляции. Апелляционный суд передал дело в Верховный Суд Украины, чтобы там решился вопрос о подсудности. После чего Верховный Суд Украины решил, что передавать дело по ОАСК в Высший антикорсуд не будут, написала Чижик.

"Верховный суд отказался передавать дело о решении подследственности в Антикорсуд. ….Дело направлено обратно в Апелляционный суд Киева", - указывается в сообщении.

По ее словам, месяц назад Верховный Суд уже рассматривал подобные вопросы, определив, что они относятся к юрисдицкции ВАКС, а сейчас — поменял свою позицию на противоположную.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".