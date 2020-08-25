Пленки Вовка: Верховный Суд отказался передавать дело Окружного админсуда Киева в Антикоррупционный суд
Коллегия Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины отказалась передавать дело по судьям и главе Окружного админсуда в Высший антикоррупционный суд.
Об этом сообщила в Facebook одна из экспертов Центра противодействия коррупции Галина Чижик, передает Цензор.НЕТ
Как ранее напоминали в НАБУ, дела, которые расследуются самим бюро, должны слушаться в Высшем антикоррупционном суде. И именно ВАКС должен выбирать фигурантам дела меру пресечения и рассматривать жалобы на действия детективов или прокуроров.
После того, как 5 августа Печерский суд Киева забрал дело у НАБУ, замглавы ОАСК Евгений Аблов обжаловал это решение в апелляции. Апелляционный суд передал дело в Верховный Суд Украины, чтобы там решился вопрос о подсудности. После чего Верховный Суд Украины решил, что передавать дело по ОАСК в Высший антикорсуд не будут, написала Чижик.
"Верховный суд отказался передавать дело о решении подследственности в Антикорсуд. ….Дело направлено обратно в Апелляционный суд Киева", - указывается в сообщении.
По ее словам, месяц назад Верховный Суд уже рассматривал подобные вопросы, определив, что они относятся к юрисдицкции ВАКС, а сейчас — поменял свою позицию на противоположную.
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ хаявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ще нещодавно їм довіряли більше за інших...
дивно, що суспільство ніяк не здатне взятися за суддівську мафію в країні.
хоча б тобі один суд Лінча над тими виродками.
это коррупция а судьи Верховного суда преступники!!!..
они убивают страну!!!
венедиктова підписала підозру,
і перевела стрілки на ВС, де вже була домовленість,
що все порішають..
а суддям не звикати занурюватися у лайно беззаконня..
і після цього зеля хоче отримувати кредити..
Зеля к нему не имеет никакого отношения, хотя он - такой же мудак, как и Порошенка.
Вина Зе в цьому очевидна, але вина По ще невідпорніша.
Зе той так званий ВС не анигілював, як слід було би.
Але створив ВС в тому вигляді і складі для своїх потреб Порошенко і це медицинський хвакт, що витікає з результатів розчину небіжчика порошенкового трупака.
В тому ВС 30% тільки очевидних, сертифікованих потвор, що мають сидіти на зовсім інших "кріслах", а скільки ще просто аспірантів (палко бажаючих) на ті, блін, крісла!
Найбільша недолік Зе є його розумова недостатність, але це зовсім не виправдовує його папєрєдніка.
Так само, як і його наступника.
І, що найгірше - нас, які досі не навчились вибирати...