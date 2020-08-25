Порошенко о попытке изменить постановление Рады о местных выборах на Донбассе: Это либо измена, либо некомпетентность

Предложение внести изменения в Постановление Верховной Рады о местных выборах, которое уже внесено в парламент главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, свидетельствует, что власть идет на уступки Кремлю и готова реализовать путинский сценарий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что вместо того, чтобы требовать от России выполнения ее обязательств, украинская сторона берет на себя обязательства, что недопустимо и опасно.

"Вместо того, чтобы обеспечить выполнение Россией взятых на себя обязательств, они берут на Украину новые обязательства в виде формулы Штайнмайера. Сейчас они говорят - мы еще будем организовывать выборы на оккупированных территориях. Какие? Кто эти выборы собирается организовывать и выполнять? Написано - выборы исключительно по украинскому законодательству и такие, которые соответствуют стандартам ОБСЕ. Не может быть по стандартам ОБСЕ выборов на оккупированных территориях в присутствии оккупационных войск. Не может быть выборов, когда украинские политические силы, средства массовой информации, органы власти, украинская Центральная избирательная комиссия не обеспечивают защиту свободного волеизъявления граждан", - подчеркнул Порошенко.

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"Давайте еще у нас будут в Москве, эти террористы, будут переписывать постановления и законы Верховной Рады Украины. Вы о чем? И эти предложения уже поступили в Верховную Раду. Вы о чем?", - возмущается лидер "Европейской Солидарности".

По словам Порошенко, это или измена, или некомпетентность.

"Ни тот, ни другой вариант неприемлемы. Полный стоп. Ни в коем случае мы не позволим сдать государственные интересы. И так, как 20 тыс. человек вышли в декабре остановить капитуляцию, сто тысяч человек, волонтеров, добровольцев вышли на празднование Дня Независимости. Это должно быть такой прививкой от сдачи национальных интересов некомпетентной властью и мощный месседж россиянам. Здесь вы никого не обманете. Украина - это демократическая страна, которая способна себя защитить", - подытожил пятый президент.

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

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