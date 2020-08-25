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Новости Местные выборы-2020
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Порошенко о попытке изменить постановление Рады о местных выборах на Донбассе: Это либо измена, либо некомпетентность

Порошенко о попытке изменить постановление Рады о местных выборах на Донбассе: Это либо измена, либо некомпетентность

Предложение внести изменения в Постановление Верховной Рады о местных выборах, которое уже внесено в парламент главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, свидетельствует, что власть идет на уступки Кремлю и готова реализовать путинский сценарий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что вместо того, чтобы требовать от России выполнения ее обязательств, украинская сторона берет на себя обязательства, что недопустимо и опасно.

"Вместо того, чтобы обеспечить выполнение Россией взятых на себя обязательств, они берут на Украину новые обязательства в виде формулы Штайнмайера. Сейчас они говорят - мы еще будем организовывать выборы на оккупированных территориях. Какие? Кто эти выборы собирается организовывать и выполнять? Написано - выборы исключительно по украинскому законодательству и такие, которые соответствуют стандартам ОБСЕ. Не может быть по стандартам ОБСЕ выборов на оккупированных территориях в присутствии оккупационных войск. Не может быть выборов, когда украинские политические силы, средства массовой информации, органы власти, украинская Центральная избирательная комиссия не обеспечивают защиту свободного волеизъявления граждан", - подчеркнул Порошенко.

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"Давайте еще у нас будут в Москве, эти террористы, будут переписывать постановления и законы Верховной Рады Украины. Вы о чем? И эти предложения уже поступили в Верховную Раду. Вы о чем?", - возмущается лидер "Европейской Солидарности".

По словам Порошенко, это или измена, или некомпетентность.

"Ни тот, ни другой вариант неприемлемы. Полный стоп. Ни в коем случае мы не позволим сдать государственные интересы. И так, как 20 тыс. человек вышли в декабре остановить капитуляцию, сто тысяч человек, волонтеров, добровольцев вышли на празднование Дня Независимости. Это должно быть такой прививкой от сдачи национальных интересов некомпетентной властью и мощный месседж россиянам. Здесь вы никого не обманете. Украина - это демократическая страна, которая способна себя защитить", - подытожил пятый президент.

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

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Автор: 

Кравчук Леонид (1226) местные выборы (2752) Порошенко Петр (19589) россия (95365)


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Топ комментарии
+53
Порошенко абсолютно правий.
Навряд чи знайдеться зелебоб, який здатний щось заперечити.
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25.08.2020 17:43
+28
зелебобики как раз косят под дурачков, и очень активно.
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25.08.2020 17:46
+17
До того ж, кравчучка простий громадянин, без посад, без прав та обов'язків. !!! нічим не відрізняється від мене чи когось іншого.
Чи може громадянин вносити в Раду якісь подання ?
На підставі чого ?
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25.08.2020 17:45
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Главное , не раньше . Надеюсь , мы дождёмся .
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25.08.2020 18:18 Ответить
Петя вор ? Нет , не вор . Вор должен сидеть в тюрьме . Не сидит - значит не вор . Зеля смешной . Это правда .
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25.08.2020 18:17 Ответить
Так хто у кого путается под ногами, Бубочка?
Тебе сказали ясно и прямо - если ты не проведешь военный парад в следующем году - можешь быть свободным. Мы проведем его сами.
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25.08.2020 18:18 Ответить
помните недавно совсем зекретин технику Армии передавал?так эта техника взята у 92 бригады Чугуев -ее им Порох до этого давал...
Мразь зеленая
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25.08.2020 18:19 Ответить
Це звичайна бидло шпана.
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25.08.2020 18:21 Ответить
Я вам больше скажу, Порох лично своими руками всю технику построил, оснастил и покрасил. И вс' лично со своего кармана.
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25.08.2020 19:15 Ответить
Я верю бойцам этой бригады,а не какой то зесрани
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25.08.2020 19:19 Ответить
Вполне возможно. Он, по крайней мере, знает чем на рояле играют
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25.08.2020 23:39 Ответить
а порох у какой бригады взял?
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26.08.2020 14:26 Ответить
Кожна сива свиня має право висловити свою думку
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25.08.2020 18:36 Ответить
Ти богато брешеш,сива свиня-так шо до спаму
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25.08.2020 19:16 Ответить
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 7002
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25.08.2020 18:38 Ответить
ухаха так это то тело которое убёгло от збройниковв колонне уже высралось млодец за ввау вперде тебе награда звезда с башка верка пердючке
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25.08.2020 18:44 Ответить
Они просто слепые и не разглядели колонну, поэтому и рассказывают, что Порошенко и Турчинов с остальными где-то там в разных углах были.
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 9163
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25.08.2020 19:20 Ответить
Додам: https://postimg.cc/2LqVC64P
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 7980
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25.08.2020 19:43 Ответить
вот печалько видео с места опровергают кукареканье денсен леди Танюхи
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25.08.2020 18:47 Ответить
а ви сходіть на сторінку того упоротого зєлєбоба.
там повно ботви, яка верещить, що Петро здав Крим.
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25.08.2020 18:51 Ответить
Ну їм дві дати 20.02.2014 і 07.06. 2014, абсолютно нічого не говррять.
Там у міжвушному ганглію максимум 10 кб інформації.
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25.08.2020 19:08 Ответить
А Овоч збіг із Києва 22.02.2014. Так хто здав Крим
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25.08.2020 19:50 Ответить
Зепил? Не отвечай, вижу, что мамка сковородкой по голове била
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26.08.2020 08:47 Ответить
Ви не зрозуміли? 22.02.14 Овоч збіг з Києва, а мокшанці медаль за захоплення Криму датували 20.02.14. Так що Овоч в щдав його в обмін на Ростов. Так хто з нас зепіл і кого мамка тогой?
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26.08.2020 09:48 Ответить
Подивись трохи вище мій допис і заспокойся
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26.08.2020 09:48 Ответить
так не потрібно так писати інакше не зовсім зрозуміло про що ви говорите!
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26.08.2020 09:57 Ответить
Она еще и кукарекает про то, как Турчинов сдал Крым. Надо ей на почту отправить стенограмму СНБО.
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25.08.2020 19:23 Ответить
І що, жодний брехунець не зняв цю епопею на камеру ?
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25.08.2020 18:50 Ответить
вот засада то проклятые збройники наверное как сепарам били по лицу и забирали телехфоны
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25.08.2020 18:51 Ответить
Звезды в шоке. Зеленский и его окружение, начали догадываться, что они херню спорили с празднованием Дня Независимости и вообще по жизни.
Лиза Богуцкая, так и написала. Порошенко тайком прокрался и возглавил Ходу наших воинов. Народ я не прикалываюсь, реально. Это блин уровень их развития, да это диагноз. И в конце добавляет. Он чудовище.
Да, чудовище для изменников и врагов. И они уже чувствуют,что за ними скоро придут. Начинаются сопли, вопли и истерика.
Для наглядности фото великого и ужасного Пороха, Марины, Кровавого Пастора, которые тайком идут во главе колонны. Боитесь крысы зелёные, когда страшно. И правильно, бойтесь - этот марш непокорённых идёт за вами! <C>
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25.08.2020 19:27 Ответить
https://www.facebook.com/229453850805221/videos/2630559270538793/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list ДЕНЬ зеЛЕЖНОСТІ
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25.08.2020 19:41 Ответить
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 4889
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25.08.2020 20:07 Ответить
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 2069
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25.08.2020 20:10 Ответить
Никаких "или"......Измена 100% ! И главное - это инициатива, отнюдь, не выжившего из ума старпера...это оффисные мысли.
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25.08.2020 18:41 Ответить
Сам сдал Украину еще в 15 году,когда писал эту шнягу
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25.08.2020 18:50 Ответить
зелень учи мат часть это тебе не под потапия и прочюю марзь по тв кукарекать
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25.08.2020 18:53 Ответить
ты не защитил, сидел дома. под юбкой, падла, прятался от мобилизации, вот и пришлось сдать. только вас мудаков не поймешь, кому именно. или соросятам, или #уйлу, или Байдену.
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25.08.2020 19:10 Ответить
А Ви де були??
Перед звинувачунням - розкажіть про Себе, тобто-
Як приклад..Слабо??
Вражає нахабність диванних бійців!
Методичка??
))
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25.08.2020 19:46 Ответить
Кто тебе сьбутылки разрешил слезть, козлик
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26.08.2020 08:48 Ответить
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 2367

Ты ошибся, этот сдал еще в 14,
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25.08.2020 20:13 Ответить
члго аиіни проігнорували перший абзац цієї інфи? Який говорить:
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості».

відео: https://prm.ua/zamist-vikonannya-rosiyeyu-minskih-ugod-vlada-bere-na-********-novi-zobov-yazannya-poroshenko/
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25.08.2020 18:51 Ответить
Не треба так дипломатично, там два в одному і першого більше.
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25.08.2020 18:58 Ответить
-А )(уйло і його підручні кремлівські фашисти заявили що якщо Україна руками його вірних кацапських вилупків - холуїв, цих зрадників -Іуд для України:.. з бандитів экс-риго-Аналів ЗЕКА (життя сепаратистів) та ЗЕбілів - капітулянтів ( слуги сепаратистів ) І коли Українська Держава за їх допомогою підпише капітуляцію ( вибори і бандитський статус) то скоро перетвориться в кацапську колонію "новросію - піндосію" А за прикладом кривавої тюрми народів срср а паРаша вона в усьому його правонаступниця. тоді кілька мільйонів проукраїнських громадян, патріотів, активістів, націоналістів кремлівські фашисти )(уйла планують ліквідувати, ізолювати або депортувати на Північний - Схід своєї жахливої личакової паРаші. А інших вже зразкових - виконавчих хохлів рабів загарбники збираються дуже швидко перевзуть в обісцяні кацапські личаки і змусити їх з ранку до вечора прудко танцювати і під балалайку ядрено співати "Широка страна моя родная, лапотная кацапская" Це на думку кацапів для того щоб ніколи ці їх брудні раби - хохли не забували про нібито російський а по суті окупаційний кацапський ординський мир. Тепер залишилося за малим щоб за будь-яку цінну екс-кловун продажний ..резидент ЗЕбил - капітулянт підписав капітуляцію в нав'язаному кремлівськими фашистами "мінській змові", розмріявся кривавий маніяк )(уйло.
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25.08.2020 19:22 Ответить
брехливих зебуїнів штибу https://censor.net/user/472599, https://censor.net/user/359131, https://censor.net/user/310038 - спамимо лдразу. Брехню спамити правила сайту дозволяють.
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25.08.2020 18:59 Ответить
Бог тебе покарає за твої наклепи.
100%
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25.08.2020 19:11 Ответить
а ты где прятался гаденыш в это время? я 11 марта уже отметился в военкомате. ты мразь хоть 5 грн кинула на счет МО?
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25.08.2020 19:12 Ответить
Фашист -) (уйло - і наша продажна анти-українська влада ЗЕбілів - капітулянтів домоглися свого тепер їх улюблені терористи бандити - бойовики, сепаратисти у яких руки по лікоть в українській крові братимуть участь в переговорах на рівних з продажної українською владою і проводити свої бандитські вибори під дулами автоматів російських фашистів окупантів. Фюрер -)(уйло, цей з'їхавший з котушок фашист навіть він знає що треба робити з терористами і бандитами -боєвіиами. Ось що раніше сказав цей кривавий маніяк що не одна в світі законна влада не стане вести офіційні переговори з запеклими бойовиками - терористами, а просто нещадно але справедливо знищить їх. Дослівно: - ви вже мене вибачте, якщо в туалеті зловимо, ми і в сортирі їх замочимо, врешті-решт. які там переговори з бандитами бойовиками на рівних, все питання закрите остаточно. Треба і нам теж не замислюючись мочити і топити в сортирі - параші кривавих кацапів - окупантів з паРаші і їх холуїв місцевих бандитів - боєвиків терористів, ну так як в точності пропонує кацапський фюрер - фашист )(уйло ..... А якщо вийде то притопити в лайні і їх найголовнішого ватажка - терористів кривавого ката )(уйла і непогано щоб з ним і наших продажних кремлівських перевертнів Юд, капітулянтів при владі.
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25.08.2020 19:11 Ответить
Как зесрань бесит,что утекает их "победа" к чертям-это песня)
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25.08.2020 19:13 Ответить
Подання в Раду от крадчука это два в одном. Один старческий маразм это хорошо, а два маразма от крадчука и фокина это еще лучше.
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25.08.2020 19:24 Ответить
"некомпетентность... некомпетентность..."
Порох, ХВАТИТ этой сопливой "толерантности"!!!
Обвинять надо однозначно в ИЗМЕНЕ.
А "некомпетентность" пусть они САМИ потом перед трибуналом доказывают.
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25.08.2020 20:00 Ответить
100%!
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26.08.2020 08:50 Ответить
Сегодня оманский осел в очередной раз обгадил концертом зайчиков и поющими трусами память о павших в боях с оккупантом за независимость Украины
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25.08.2020 20:07 Ответить
навіщо ці галімі домисли...проголосуйте проти і не далі базікайте
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25.08.2020 20:08 Ответить
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 2825
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25.08.2020 20:15 Ответить
Это измена не компетентной власти.
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26.08.2020 00:28 Ответить
"либо дурак, либо клован", ага. Вся страна уже устала гадать, кто же этот загадочный мистер гундосый голос.
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26.08.2020 00:42 Ответить
Кравчук-вонючий ГОНДОН.
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26.08.2020 06:24 Ответить
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