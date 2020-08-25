Порошенко о попытке изменить постановление Рады о местных выборах на Донбассе: Это либо измена, либо некомпетентность
Предложение внести изменения в Постановление Верховной Рады о местных выборах, которое уже внесено в парламент главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, свидетельствует, что власть идет на уступки Кремлю и готова реализовать путинский сценарий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Пятый президент отметил, что вместо того, чтобы требовать от России выполнения ее обязательств, украинская сторона берет на себя обязательства, что недопустимо и опасно.
"Вместо того, чтобы обеспечить выполнение Россией взятых на себя обязательств, они берут на Украину новые обязательства в виде формулы Штайнмайера. Сейчас они говорят - мы еще будем организовывать выборы на оккупированных территориях. Какие? Кто эти выборы собирается организовывать и выполнять? Написано - выборы исключительно по украинскому законодательству и такие, которые соответствуют стандартам ОБСЕ. Не может быть по стандартам ОБСЕ выборов на оккупированных территориях в присутствии оккупационных войск. Не может быть выборов, когда украинские политические силы, средства массовой информации, органы власти, украинская Центральная избирательная комиссия не обеспечивают защиту свободного волеизъявления граждан", - подчеркнул Порошенко.
"Давайте еще у нас будут в Москве, эти террористы, будут переписывать постановления и законы Верховной Рады Украины. Вы о чем? И эти предложения уже поступили в Верховную Раду. Вы о чем?", - возмущается лидер "Европейской Солидарности".
По словам Порошенко, это или измена, или некомпетентность.
"Ни тот, ни другой вариант неприемлемы. Полный стоп. Ни в коем случае мы не позволим сдать государственные интересы. И так, как 20 тыс. человек вышли в декабре остановить капитуляцию, сто тысяч человек, волонтеров, добровольцев вышли на празднование Дня Независимости. Это должно быть такой прививкой от сдачи национальных интересов некомпетентной властью и мощный месседж россиянам. Здесь вы никого не обманете. Украина - это демократическая страна, которая способна себя защитить", - подытожил пятый президент.
Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.
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Тебе сказали ясно и прямо - если ты не проведешь военный парад в следующем году - можешь быть свободным. Мы проведем его сами.
Мразь зеленая
там повно ботви, яка верещить, що Петро здав Крим.
Там у міжвушному ганглію максимум 10 кб інформації.
Лиза Богуцкая, так и написала. Порошенко тайком прокрался и возглавил Ходу наших воинов. Народ я не прикалываюсь, реально. Это блин уровень их развития, да это диагноз. И в конце добавляет. Он чудовище.
Да, чудовище для изменников и врагов. И они уже чувствуют,что за ними скоро придут. Начинаются сопли, вопли и истерика.
Для наглядности фото великого и ужасного Пороха, Марины, Кровавого Пастора, которые тайком идут во главе колонны. Боитесь крысы зелёные, когда страшно. И правильно, бойтесь - этот марш непокорённых идёт за вами! <C>
Перед звинувачунням - розкажіть про Себе, тобто-
Як приклад..Слабо??
Вражає нахабність диванних бійців!
Методичка??
))
Ты ошибся, этот сдал еще в 14,
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості».
відео: https://prm.ua/zamist-vikonannya-rosiyeyu-minskih-ugod-vlada-bere-na-********-novi-zobov-yazannya-poroshenko/
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Порох, ХВАТИТ этой сопливой "толерантности"!!!
Обвинять надо однозначно в ИЗМЕНЕ.
А "некомпетентность" пусть они САМИ потом перед трибуналом доказывают.