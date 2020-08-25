Верховный суд Беларуси отказал всем экс-кандидатам в президенты в открытии дела о непризнании итогов выборов

Верховный суд Беларуси отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам президентских выборов. Жалобы подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.

Об этом сообщает издание TUT.by, передает Цензор.НЕТ.

В Верховном суде отметили, что решение о признании выборов недействительными принимает Центральная избирательная комиссия.

"Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда", - говорится в сообщении.

В связи с этим Верховный суд принял решение отказать в открытии дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года.

Решение апелляции не подлежит.

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