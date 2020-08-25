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Новости Революция в Беларуси
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Верховный суд Беларуси отказал всем экс-кандидатам в президенты в открытии дела о непризнании итогов выборов

Верховный суд Беларуси отказал всем экс-кандидатам в президенты в открытии дела о непризнании итогов выборов

Верховный суд Беларуси отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам президентских выборов. Жалобы подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.

Об этом сообщает издание TUT.by, передает Цензор.НЕТ.

В Верховном суде отметили, что решение о признании выборов недействительными принимает Центральная избирательная комиссия.

"Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда", - говорится в сообщении.

В связи с этим Верховный суд принял решение отказать в открытии дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года.

Решение апелляции не подлежит.

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Автор: 

Беларусь (7887) Верховный Суд (1096)


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Топ комментарии
+13
Как неожиданно...
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25.08.2020 17:49
+6
Та вы шо ! ! !
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25.08.2020 17:54
+6
Як не крути, але цивілізовані держави не визнають ці вибори.
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25.08.2020 17:55
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Как неожиданно...
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25.08.2020 17:49 Ответить
Чего стоит империя ...
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25.08.2020 17:49 Ответить
Верховний суд Білорусі відмовив усім екскандидатам у президенти у відкритті справи про невизнання підсумків виборів - Цензор.НЕТ 929
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25.08.2020 18:16 Ответить
и ниякых тоби дармовых путёвок на смэрэку...
глянуть бы як ци дауны будут присягать коленьке...
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25.08.2020 17:51 Ответить
Та вы шо ! ! !
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25.08.2020 17:54 Ответить
така вона диспотия...
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25.08.2020 17:54 Ответить
А кто то ожидал другого решения?
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25.08.2020 17:55 Ответить
Як не крути, але цивілізовані держави не визнають ці вибори.
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25.08.2020 17:55 Ответить
Цивилизованные державы и правительство Сев.Кореи не вызнают, однако им накласть - все с ними носятся как дурень с писаной торбой, переговоры ведут, продовольствием помогают, Трамп с Ыном за руку жался.
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25.08.2020 18:11 Ответить
То можеш переселитися у цю КНДР.
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25.08.2020 18:20 Ответить
Зачем, я же не верю в карго культ "Цивілізовані держави не визнають ці вибори". Кто верит, пусть переселяется в С.Корею, там же "не визнали" значит наступил рай и демократия. Разве нет?
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25.08.2020 18:23 Ответить
Ти багато чому не віриш, особливо в те, що їжу їм дають не просто так. Тобто ти собі не віриш, що ти американський, а не російський громадянин.
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25.08.2020 18:29 Ответить
Непонятный слив, но все равно защитаем.
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25.08.2020 18:42 Ответить
Тобі незрозуміло? Мабуть ти не знаєш українську мову, бо ти з росії.
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25.08.2020 18:57 Ответить
Severnaja koreja,tam miaso vydet tolko po praznikam.Vot Belorus toze tuda vediot bezgramotni komunist lukosenko.
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25.08.2020 18:34 Ответить
По твоему что надо было делать с Кимом , умнег ? При условии что китай и рашка поддерживают северных корейцев экономически и технологически .

..
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25.08.2020 18:40 Ответить
Рашка давно не поддерживает.
Вопрос не в том что надо делать с Кореей. Вопрос в истеричных взвизгаз розовых пони "Диктатор не может после такого править!"- Сев. Корея разбивает мечты розовых пони в пух и прах.
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25.08.2020 18:43 Ответить
Вот именно поэтому западные предпочитают договариваться с диктаторами ибо умирать за свои идеи розового либерализма не намерены .

..
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25.08.2020 18:46 Ответить
Вони просто за бабло. А от коли Китай стане на Збручі, от тоді вони зрозуміють, що пісець. Але буде пізно. До речі Білорусь Китай кришує.
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25.08.2020 19:21 Ответить
"Истеричные взвизги розовых пони" : завидую белой завистью пану Сумскому за столь блистательный по форме и по сарказму речевой оборот.

Не перестаю удивляться тому поразительному фату, что украинцы пишут по-русски в сто раз грамотнее и в тысячу раз лучше, ярче и талантливей, чем московиты.

В самой Раше по-русски умеют писать ярко и талантливо на уровне украинцев только евреи из демократической оппозиции.


Руснявая пропутинская сволота русского литературного языка не знает:


в последние 15 лет даже в в официальных текстах Законов РФ имеется масса орфографических и стилистических ошибок свинячьего уровня.
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25.08.2020 19:18 Ответить
... "Истеричные взвизги розовых пони" : завидую белой завистью пану Сумскому за столь блистательный по форме и по сарказму речевой оборот. ...
----------------------
Просто пан Сумской не утруждает себя заключением в кавычки чужих цитат, авторство которых известно большинству посетителей нета....
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25.08.2020 21:22 Ответить
Ах, вот как: шикарно саркастический оборот "истеричные взвизги розовых пони" не был закавычен...

Но, кто же автор замечательного термина "розовые пони" столь остроумно высмеивающих розово-социалистических западных демократов, бесконечно озабоченных тем, что совково-азиатский диктатор Путин заглатывает чужие территории ? Наверное, какой-нибудь еврей типа Игоря Губермана или Виктора Шендеровича...
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26.08.2020 00:09 Ответить
Верховный суд Беларуси отказал всем экс-кандидатам в президенты в открытии дела о непризнании итогов выборов - Цензор.НЕТ 3742
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25.08.2020 17:58 Ответить
В Украине Верховный суд тоже корупционный
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25.08.2020 17:58 Ответить
Верховний суд Білорусі відмовив усім екскандидатам у президенти у відкритті справи про невизнання підсумків виборів - Цензор.НЕТ 4878
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25.08.2020 18:30 Ответить
.....было бы странно если бы удовлетворил......едят то с одного корыта.....куда Мазаичный корм подсыпает.....
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25.08.2020 18:07 Ответить
А нафік тот суд??
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25.08.2020 18:12 Ответить
И правильно сделал. Может хоть так дойдет что хватит хороводов с шариками, пора переходить к активным действиям.
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25.08.2020 18:12 Ответить
.....приезжай, зажги!....
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25.08.2020 18:21 Ответить
Люди ценят свободу, только если добыли ее сами. Если им диван и колбаса по 2,20 важнее свободы, с какого я за них должен вписываться?
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25.08.2020 18:24 Ответить
.......ну правильные лозунги мы все тут горазды толкать, сидя в уютном кресле и посасывая "махиту"......хочешь чтобы люди ложились под БТРы и танки?......так приедь и стань впереди.....покажи класс....
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25.08.2020 18:44 Ответить
еще раз - э то надо им а не мне. Я с попкорном и мохито гляжу на этот цирк с дивана.
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25.08.2020 18:47 Ответить
.....ну так наслаждайся зрелищем и не раздавай рекомендации с умным видом.....
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25.08.2020 18:53 Ответить
то есть ты получаешь удовольствие от страдания других людей ? Собственно ничего нового . Много вижу наших в Америке , зажравшихся , ленивых посмеивающихся над людьми в Беларуси . Ну что же , черные жизни не дремлют , настанет время или дома свои отдадите или репарации начнете платить .

..
..
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25.08.2020 18:57 Ответить
Люди проголосовали за другого кадндидата который как раз говорил о свободе а не о колбасе . Причем массово проголосовали .

...
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25.08.2020 18:44 Ответить
Так пусть отстаивают свой выбор, как украинцы в свое время.
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25.08.2020 18:46 Ответить
.....вот они и отстаивают, как могут в тех условиях....
......и я горжусь ими и помогаю.......а не читаю нравоучения и не даю советы.....
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25.08.2020 18:49 Ответить
в чем помогаешь? Шарики надувать? Ну молодец, еще 100 шариков надуешь и Лука уйдет. Наверное.
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25.08.2020 18:51 Ответить
.....снаряды подвожу.....тебе та какая разница?......
....сдаёться мне, что провокатор ты, мил человек.....с Лахты-2....
......решили Мазаичному помочь кровь пустить по большому?....
.....
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25.08.2020 19:01 Ответить
они отстаивают . вам повезло что путен был занят оккупацией крыма . в случае Беларуси где территория и население во мног раз меньше противостоять вооруженным регулярным войскам и спецслужбам студенты и пенсионеры не могут .

..
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25.08.2020 18:50 Ответить
Мы скинули Яныка до того как началась оккупация Крыма. И Пукин был тогда сильнее, он не воевал на 2 фронта, нефть была по 100, денег у них было хоть дупой жуй.
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25.08.2020 18:52 Ответить
не был он сильнее . да и в конечном итоге посадил своего на Банковскую .

...
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25.08.2020 18:58 Ответить
Вы скинули Яныка только через три месяца после начала протестов. В Беларуси протесты продолжаются ещё только две недели.
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25.08.2020 21:28 Ответить
У нас с 1-го дня протестов стояли палатки, а на 2-й неделе уже были баррикады и жгли шины.
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25.08.2020 21:30 Ответить
А у нас уже через два часа после выхода на площадь первого протестующего студента рвались гранаты в толпе и людей в упор с двух метров расстреливала пластиковыми пулями...
Да, забыла спросить, а в этом году лично Вы, Сёма, как обычно, будете поздравлять Путина с днюхой со страниц Цензора?
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25.08.2020 21:36 Ответить
Марыся, это твой любимый мушшина, ты и поздравляй.
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26.08.2020 09:15 Ответить
Боитесь, что и этот ник деактивируют, как предыдущий?
Верховний суд Білорусі відмовив усім екскандидатам у президенти у відкритті справи про невизнання підсумків виборів - Цензор.НЕТ 6407
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26.08.2020 15:31 Ответить
Марыся, а любая особь с ником производным от Марыся-Маруся - твои клоны? Л - логика.
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26.08.2020 17:43 Ответить
Главное, что я знаю и Вы знаете, что Сэмэн Сумской это реинкарнация Сэмэна Поштового, дэактивированного здесь, как расейского тролля. Вас сложно с кем-либо спутать. Уж очень однотипно Вы гадите и слишком озабочены беларуской темой.
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27.08.2020 15:08 Ответить
а еще я часовню 14 века развалил.
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27.08.2020 15:10 Ответить
Сема ты попрешь с голой жопой против огнестрела ? С учетом того что росгвардия и омон из москвы и путенбурга уже сидят в Беларуси .

..
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25.08.2020 18:43 Ответить
....и им за ЭТО ничего не будет!...
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25.08.2020 18:45 Ответить
Тех кто из Раши якобы сидит в Беларуси, не видно и не слышно, а у ливаруционэров уже отмазка есть почему они кроме хороводов ничего не делают. С таким подходом, Лука будет сидеть вечно.
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25.08.2020 18:45 Ответить
......ну тебе с "Америки" видней что здесь делается и где кто сидит...
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25.08.2020 18:51 Ответить
а ты прям видел этот неуловимый рязанский ОМОН? Может хоть фоточку сделал?
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25.08.2020 18:53 Ответить
.....неуловимый рязанский ОМОН - ты и правду думаешь, что спецура ездит на работу за границу со своими погонами и шевронами?....
.....Лахтинец?....не?....сколько сейчас за пост вам капает?.....поделись...
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25.08.2020 19:05 Ответить
я верю в то что все тайное становится явным. Пока нет никаких следов раша-ОМОНа.
И ващета и белорусский ОМОН "справлялся" и без помощи.
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25.08.2020 19:11 Ответить
революционеры все в тюрьмах , на улицах обычные дети с мечтой о свободе . лукашенко получил полную поддержку москвы в обмен на независимость , надеясь выиграть время . Тактика борьбы с ним уязвима но единственно правильная на данный момент .

...
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25.08.2020 18:53 Ответить
так и запишем - на улицах городские дети. Сельское население а также городское возраста "не дети", чихать хотело и на свободу и на "кгававую диктатугу".
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25.08.2020 19:18 Ответить
Неожиданно, правда?
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25.08.2020 18:25 Ответить
О......то что надо. Супер! Теперь вот эти кандидаты организовавшись, лучше как общественная организация( название любое, скажем - живе беларусь!, вариант) на основании отказа обращаются уже...СООБЩА! ?..в международную инстанцию. Скажем Стокгольмский арбитраж, можно и тоже ЕСПЧ и т.д. о непризнании результатов выборов. Важно просьба ускоренного рассмотрения. Беларусы, вас ждет непростая кампания по систематизации фактов нарушений. Ее результаты надо хранить вне страны. В идеале облако, можно два, все на блокчейне. ИТ бойцов у вас хватает. Так что вперед!!!
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25.08.2020 18:32 Ответить
Почему нужно внешнее решение суда. Это основание для непризнания легитимности вашего ...резидента. После этого, ни одна не страна не сможет подписать с ним какой либо договор или соглашение( кроме России, разумеется, она в списки стран не входит). Его статус будет неизвестен, как и сама суть любых переговоров с ним на любом уровне.
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25.08.2020 18:37 Ответить
Теперь последует дискредитация и нивелирование протестов, белорусский народ осмелившийся на протесты против узурпатора
назовут кастрюлеголовыми белорусскими придурками.
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25.08.2020 18:37 Ответить
Белорусский Овощ навсегда. Занавес.
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25.08.2020 18:43 Ответить
С таким стажем ,да не создать самый "справедливый суд" было бы просто обидно...
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25.08.2020 18:56 Ответить
Какой хороший суд есть у Луки.Где достал интересно?
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25.08.2020 20:49 Ответить
 
 