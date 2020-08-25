Верховный суд Беларуси отказал всем экс-кандидатам в президенты в открытии дела о непризнании итогов выборов
Верховный суд Беларуси отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам президентских выборов. Жалобы подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.
Об этом сообщает издание TUT.by, передает Цензор.НЕТ.
В Верховном суде отметили, что решение о признании выборов недействительными принимает Центральная избирательная комиссия.
"Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда", - говорится в сообщении.
В связи с этим Верховный суд принял решение отказать в открытии дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года.
Решение апелляции не подлежит.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
глянуть бы як ци дауны будут присягать коленьке...
..
Вопрос не в том что надо делать с Кореей. Вопрос в истеричных взвизгаз розовых пони "Диктатор не может после такого править!"- Сев. Корея разбивает мечты розовых пони в пух и прах.
..
Не перестаю удивляться тому поразительному фату, что украинцы пишут по-русски в сто раз грамотнее и в тысячу раз лучше, ярче и талантливей, чем московиты.
В самой Раше по-русски умеют писать ярко и талантливо на уровне украинцев только евреи из демократической оппозиции.
Руснявая пропутинская сволота русского литературного языка не знает:
в последние 15 лет даже в в официальных текстах Законов РФ имеется масса орфографических и стилистических ошибок свинячьего уровня.
----------------------
Просто пан Сумской не утруждает себя заключением в кавычки чужих цитат, авторство которых известно большинству посетителей нета....
Но, кто же автор замечательного термина "розовые пони" столь остроумно высмеивающих розово-социалистических западных демократов, бесконечно озабоченных тем, что совково-азиатский диктатор Путин заглатывает чужие территории ? Наверное, какой-нибудь еврей типа Игоря Губермана или Виктора Шендеровича...
..
..
...
......и я горжусь ими и помогаю.......а не читаю нравоучения и не даю советы.....
....сдаёться мне, что провокатор ты, мил человек.....с Лахты-2....
......решили Мазаичному помочь кровь пустить по большому?....
.....
..
...
Да, забыла спросить, а в этом году лично Вы, Сёма, как обычно, будете поздравлять Путина с днюхой со страниц Цензора?
..
.....Лахтинец?....не?....сколько сейчас за пост вам капает?.....поделись...
И ващета и белорусский ОМОН "справлялся" и без помощи.
...
назовут кастрюлеголовыми белорусскими придурками.