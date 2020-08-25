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Зеленский призвал раввинов повлиять на хасидов, чтобы те не ехали в Умань праздновать Рош ха-Шана

Зеленский призвал раввинов повлиять на хасидов, чтобы те не ехали в Умань праздновать Рош ха-Шана

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций страны и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани (Черкасская обл.).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

"В этом году из COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы ... Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Израиле призвали Зеленского запретить из-за COVID-19 паломничество хасидов в Умань

Президент Украины сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и, по данным главы израильского правительства, в Украину ежегодно только из Израиля приезжают на Рош ха-Шана около 8 тыс. верующих.

"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения ... Но у нас сложная ситуация", - пояснил Зеленский.

Он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана этого года.

Президент напомнил, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в апреле, когда христиане отмечают Пасху.

Глава государства также добавил, что из-за динамики распространения коронавируса в Украине правительство планирует ограничить въезд иностранных граждан.

Также читайте: От 5 до 10 тыс. хасидов собираются посетить Умань в сентябре

Раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что понимают ситуацию, которая сложилась из-за распространения коронавируса, и будут пытаться донести информацию до верующих.

Председатель Совета федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер отметил, что Тора учит, что самое ценное - это жизнь, и человек должен беречь его.

"Мы сделаем все возможное, чтобы передать ваш месседж. Мы понимаем, что происходит, и насколько это важно"", - отметил раввин.

Главный раввин Киева, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх отметил важность нормативного регулирования ситуации. По его словам, нужно предусмотреть ограничения не только для иностранных паломников, но и для внутренних.

"Есть сборы людей, которые живут в Украине. Важно, чтобы было всем понятно, что есть рамки законодательства", - отметил он.

Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос создания мемориала Бабьего Яра в Киеве. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ранее Зеленский провел по этому вопросу видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста " Бабий Яр".

"Президент поставил четкую задачу Офису президента и Кабинету министров, чтобы мемориал начали строить в кратчайшие сроки. Сейчас идет обсуждение проектов. Это трагедия, которая произошла у нас, и наш долг - увековечить память людей, погибших в Бабьем Яру", - сообщил Ермак.

Глава государства добавил, что Бабий Яр - мировой символ того, что никогда не должно повториться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Умани Цебрий просит МИД проверить информацию о продаже в Израиле "пропусков" в Украину: "Вид на жительство за $500 или разрешение на въезд за $330. Это - мошенничество". ВИДЕО

Автор: 

евреи (311) Зеленский Владимир (20232) Умань (361) хасиды (255)


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Топ комментарии
+19
Дурилка картонная))) Погранслужба Украины что раввинам подчиняется?!))
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25.08.2020 18:36
+18
Сьезд партии "слуга урода".
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25.08.2020 19:01
+17
А стукнуть кулаком по столу слабо??? Ааа,ну да, это же не дальнобойщики..
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25.08.2020 18:34
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бо так дебоширити та засирати все навкруги їм на батьківщині не дозволять
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25.08.2020 21:09 Ответить
Реб Нахман заповів, що тому, хто весело зустріне Новий рік на його могилі, будуть прощені всі гріхи.
Видно, хасиди грішать дуже багато на протязі року, - це єдине розумне пояснення. )))
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25.08.2020 22:58 Ответить
«Пульса де-нура» никто не отменял.
При каденции пророссийского антихристианского кагала в Киеве православным христианам Украины был существенно ограничен доступ на торжественные пасхальные богослужения (литургии), напоминающие мирянам о славном воскресении Господа нашего Спасителя Иисуса Христа.
Сейчас криворожский комедиант, играющий на рояле нетрадиционным способом, создает проблемы для своих сродников из Израиля - хасидов, желающих отметить древний Праздник Рош Ха-Шана - 5 781 года от сотворения мира в украинском городе Умани.
И если православные смирились со своей долей, то благочестивые хасиды, поклоняющиеся Богу Авраама, Исаака и Иакова и чтущие Его Сына - Мессию Иисуса Христа могут жестко отреагировать на лишение их ежегодной привилегии иметь общение с братьями по вере и применить к ************ исключительное наказание - проклятие «Пульса де-нура», как в свое время этому наказанию подверглись премьер-министры Израиля Ариэль Шарон и Ицхак Рабин.
Рабин спустя всего лишь месяц после наложения проклятия (был застрелен иудеем-экстремистом Игалем Амиром), а Шарон - через шесть месяцев впал в кому и умер.
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26.08.2020 09:06 Ответить
Так ті президент или попрошайка такой маразм
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25.08.2020 19:30 Ответить
А по чём девочки для хасидов в Умани ?
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25.08.2020 19:32 Ответить
Они приезжают со своми мальчиками ))))
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25.08.2020 19:49 Ответить
Коронавирусы, хасиды... Дайте бубочке спокойно мячик побросать.
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25.08.2020 19:42 Ответить
Не президент, а припуций, он равинов просит, так может равины и страной управляют пусть вместо этого некудышки???
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25.08.2020 19:54 Ответить
"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения ... Но у нас сложная ситуация", - пояснил Зеленский.Источник: https://censor.net/n3215762-----Ссытся,что хасиды его проклянут.Господи,какое ничтожество управляет страной.
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25.08.2020 20:01 Ответить
Грамотный, верный ход.
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25.08.2020 20:06 Ответить
Ты таки тоже да?
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25.08.2020 22:39 Ответить
не я, а ты таки тоже да.
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26.08.2020 00:57 Ответить
в спам тварино
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26.08.2020 07:55 Ответить
я не в спам і не трарино.
ти в спам тварино.
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26.08.2020 15:13 Ответить
Візи подешевшали в чотири рази (якщо пам'ять мене не підводить), для того щоб ще більше їхали.
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25.08.2020 20:18 Ответить
кем работает ЗЕ в Украине?
правильно - клоуном
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25.08.2020 20:59 Ответить
зебаран одним словом . мне интересно, его видать в детстве чмырили кому не лень было.

сцикопехота конченая, позорит страну зепоц
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25.08.2020 21:02 Ответить
а в*їзд закрити не пробував, недолугий.
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25.08.2020 21:04 Ответить
А "гарант" сам в Умань поїде, чи ні ?...
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25.08.2020 21:44 Ответить
Неа, ему в Освенциме накрыли....
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25.08.2020 22:32 Ответить
А видосик грозный записала эта шмаркля зеленая? Или ссыт как всегда?
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25.08.2020 22:24 Ответить
УКРАИНЦАМ НЕ ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ ЭТОГО НЕ НАДО !!! ИМ ВООБЩЕ ЭТО НЕ НАДО !!! ЭКСГУМИРУЙТЕ И ПЕРЕВЕЗИТЕ В ИЗРАИЛЬ РАББИ НАХМАНА !!!
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26.08.2020 10:09 Ответить
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