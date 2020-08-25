"Ракета рикошетом немного уходит выше", - показательные стрельбы ракетами с лазерным наведением в российской армии. ВИДЕО
В сеть попали кадры показательных стрельб ракетами с лазерным наведением в армии Российской федерации.
Как передает Цензор.НЕТ видео опубликовал в Фейсбуке авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Он отметил: "Показательные стрельбы высокоточными противотанковыми ракетами с лазерным наведением на форуме "Армия - 2020". Со звуком впечатления особенно ярки..."
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https://censor.net/video_news/3192580/boyitsy_30yi_brigady_unichtojili_upravlyaemoyi_raketoyi_mtlb_rossiyiskih_terroristov_video
Журналист бедняга подохренел слегка
Щелчков на пять против часовой и цель будет уничтожена.
А лазерный луч отключить нахрен.
Какими дегенератами надо быть шоб это все поглощать и визжать что НАТО вот-вот "нападет"(отжать выгребные ямы), тогда как НАТО не в прикол шоп солдаты гибли от смеха и отвращения