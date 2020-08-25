"Ракета рикошетом немного уходит выше", - показательные стрельбы ракетами с лазерным наведением в российской армии. ВИДЕО

В сеть попали кадры показательных стрельб ракетами с лазерным наведением в армии Российской федерации.

Как передает Цензор.НЕТ видео опубликовал в Фейсбуке авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Он отметил: "Показательные стрельбы высокоточными противотанковыми ракетами с лазерным наведением на форуме "Армия - 2020". Со звуком впечатления особенно ярки..."







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