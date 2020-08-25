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Новости Революция в Беларуси
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Парламент Эстонии не признал результаты выборов в Беларуси 9 августа и призвал провести новые

Парламент Эстонии не признал результаты выборов в Беларуси 9 августа и призвал провести новые

Эстонский Рийгикогу 25 августа принял заявление "В поддержку демократии и гражданского общества Беларуси", в котором в том числе есть призыв провести в стране новые президентские выборы.

Заявление поддержали 92 депутата, воздержавшихся и проголосовавших против не было, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ERR. На месте присутствовали 93 депутата, центрист Игорь Кравченко не проголосовал.

Голосованию предшествовало почти двухчасовое обсуждение ситуации в Беларуси.

В заявлении, проект которого накануне представили 88 депутатов парламента, Рийгикогу выражает свою поддержку народу Беларуси в его борьбе за свободное, демократическое и достойное будущее.

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Эстонский парламент не признает результаты президентских выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, считая, что они не были свободными, справедливыми и демократическими.

Рийгикогу осуждает применение силы против мирных демонстрантов, призывая власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам.

Напомним, правительство Эстонии на заседании 18 августа приняло заявление о ситуации в Беларуси, в котором говорится, что власти страны не признают итоги прошедших там президентских выборов и выступает за проведение там новых выборов.

Автор: 

Беларусь (7887) выборы (24722) Эстония (1412)


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Топ комментарии
+3
Только Лукашенко оно все равно, кто его признает или нет
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25.08.2020 20:05
+3
Ватке, разумеется, НЕ надо.
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25.08.2020 20:18
+2
Скоро Украина ОДНА останется "сопли жевать" ни сказав ни "да", ни " нет".
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25.08.2020 20:07
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ну у нас где-то тоже 92 депутата признают,шо лукавый нетрадиционной ориентации...
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25.08.2020 20:02 Ответить
Только Лукашенко оно все равно, кто его признает или нет
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25.08.2020 20:05 Ответить
Скоро Украина ОДНА останется "сопли жевать" ни сказав ни "да", ни " нет".
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25.08.2020 20:07 Ответить
А оно кому то надо?
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25.08.2020 20:13 Ответить
Ватке, разумеется, НЕ надо.
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25.08.2020 20:18 Ответить
Ты опрос проводил что ли?
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25.08.2020 20:43 Ответить
Пукнул тот, кто опрос проводил?
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25.08.2020 20:46 Ответить
Не понимаю какое им нуташо? Белорусь тоже раньше призывала провести повторные выборы в Эстонии? Чего вы туда пля все лезете???
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25.08.2020 20:11 Ответить
А Владимир Олександрович сказал,что нам нельзя ругаться с беларусами, а то Россия может напасть!
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25.08.2020 20:18 Ответить
Ссылку дай
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25.08.2020 20:43 Ответить
здесь соя не утруждает себя пруфами и просто аргументами
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25.08.2020 20:46 Ответить
А можно ссылку о том признала Украина выборы или нет? И нафуй сесть и рыбку съесть хочеццо Владимиру Александровичу?
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25.08.2020 23:17 Ответить
Владимир Олександрович сказал тебе съешь рошенку
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25.08.2020 20:50 Ответить
С удовольствием! Очень вкусные что конфеты что шоколад!
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25.08.2020 23:09 Ответить
правильно
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25.08.2020 20:26 Ответить
Парламент Естонії не визнав результати виборів у Білорусі 9 серпня і закликав провести нові - Цензор.НЕТ 1474
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25.08.2020 20:27 Ответить
Парламент Естонії не визнав результати виборів у Білорусі 9 серпня і закликав провести нові - Цензор.НЕТ 7779
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25.08.2020 20:44 Ответить
Ну вот, уже даже горячие эстонские парни отреагировали. А наш всё молчит...интригует)
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25.08.2020 20:46 Ответить
Утверждаю, что впервые появившееся в имперско-КГБшном КВНе выражение "горячие эстонские парни" не стОит повторять - это оскорбляет наших союзников-эстонцев.
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25.08.2020 21:24 Ответить
Простите, я ,наверное, намного моложе Вас. Я просто не помню шуток имперско-нквдэшных квээнов. А нынешние, ублюдочные кварталы , не смотрю. Я способна оценить более тонкий юмор. Так что , звыняйте, никого не хотела обидеть. А, особенно, горячих эстонских парней. Надеюсь, Вы не один из них?)))
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25.08.2020 21:41 Ответить
Парламент Естонії не визнав результати виборів у Білорусі 9 серпня і закликав провести нові - Цензор.НЕТ 6265
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25.08.2020 22:36 Ответить
Литва Эстония Латвия Польша . и это все . Британия , Германия , Франция , Испания , США язык держут в дупе . ...
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25.08.2020 23:23 Ответить
 
 