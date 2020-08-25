Парламент Эстонии не признал результаты выборов в Беларуси 9 августа и призвал провести новые

Эстонский Рийгикогу 25 августа принял заявление "В поддержку демократии и гражданского общества Беларуси", в котором в том числе есть призыв провести в стране новые президентские выборы.

Заявление поддержали 92 депутата, воздержавшихся и проголосовавших против не было, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ERR. На месте присутствовали 93 депутата, центрист Игорь Кравченко не проголосовал.

Голосованию предшествовало почти двухчасовое обсуждение ситуации в Беларуси.

В заявлении, проект которого накануне представили 88 депутатов парламента, Рийгикогу выражает свою поддержку народу Беларуси в его борьбе за свободное, демократическое и достойное будущее.

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Эстонский парламент не признает результаты президентских выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, считая, что они не были свободными, справедливыми и демократическими.

Рийгикогу осуждает применение силы против мирных демонстрантов, призывая власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных по политическим мотивам.

Напомним, правительство Эстонии на заседании 18 августа приняло заявление о ситуации в Беларуси, в котором говорится, что власти страны не признают итоги прошедших там президентских выборов и выступает за проведение там новых выборов.