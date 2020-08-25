Дело обвиняемых в убийстве Шеремета Антоненко, Кузьменко и Дугарь будет рассматривать суд присяжных 4 сентября
Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Такое определение суд огласил во вторник по итогу подготовительного заседания.
"Назначить судебное рассмотрение... судом присяжных ... на 12 часов 4 сентября", говорится в определении суда.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета назначено на 25 августа.
Также на Цензор.НЕТ: Защита Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета
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ЛугандонииДонецкой области подберут - они и приговорят к расстрелу каждого..
нужно почитать..
хорошо если бы как в США..
опять же присяжные...это в кино они честные и не продажные...а в жизни?
тьху..тьху...короче
Шо, спускаємо на тормозах ?
Типу: «винні, але що поробиш, Присяжні виправдали».
Викрутились.
І за те, що люди рік майже по тюрмам никали, фігушки...
Присяжні їх виправдають і це буде виглядати, як зроблене по «добротє душевной», як прощення.
Таким чином влада вирішила викрутитись з того тупика, куди вона себе загнала.
3 січня 2020 року.
"Справа Шеремета: З'явилось відео, як Кузьменко проходить слідчий експеримент."
Опубліковано відео, на якому видно, як Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, проходить слідчий експеримент.
Джерело: Радіо Свобода.
Кузьменко, одягнута в одяг, схожий на той, в якому була підозрювана на відеозаписах з камер спостереження напередодні вбивства Шеремета, з пакетом у руці пройшла вулицею Івана Франка.
Експеримент проводився для порівняння ходи Кузьменко із ходою жінки, яка заклала вибухівку під автомобіль журналіста.
Суд присяжных по новому УПК
Кто может быть присяжным, кто и как их будет избирать, и каким образом они будут участвовать в уголовном судебном процессе узнавал Prostopravo.com.ua. https://prostopravo.com.ua/pravonarusheniya/stati/sud_prisyazhnyh_po_novomu_upk
Ау, зебилы, это ведь непреддвзятые присяжные будут?!))
- посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч.3 ст. 110 КК України);
- посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України);
- умисне вбивство (ч.2 ст. 115 КК України);
- терористичний акт (ч.3 ст.258 КК України);
- фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (ч.3 ст. 321-1 КК України);
- посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК України);
- посягання на життя журналіста (ст. 348-1 КК України);
- посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК України);
- посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги (ст. 400 КК України);
- опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків (ч.5 ст. 404 КК України);
- порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України);
В більшості випадків присяжні ведуть себе пасивно, позіхають, дивляться у вікно. Є й принципові, котрих справа чіпає за живе. Задають питання що стосуються морального боку злочину. Судді їх обхажують, вась-вась з ними, запобігають (заискуют), щоб часоб не переламали заздалегідь заготовленого вироку. Не памятаю жодного виправдального вироку.
Тут все залежить від вміння адвокатів, вони повинні доводи свою позицію виразно іпросто як дітям в дитсадку, але не дуже забріхуватись.