Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы"
Бывший генеральный прокурор, советник генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослав Пискун написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Об этом он заявил в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Это касается не моих личных отношений с генеральным прокурором Венедиктовой, это касается, так сказать, меня, ГПУ и тех людей, которые там работают и работали даже в большей степени", - сказал Пискун.
Пискун сообщил, что его увольнение связано с судебными исками о пересчете пенсий более 3,5 тыс. работников прокуратуры, которым необходимо, чтобы генпрокурор просто выдал справки. На основании этих справок о заработной плате им пересчитают пенсии.
"Это была наша главная проблема, а также восстановление на работе тех людей, которых генпрокурор Рябошапка незаконно уволил с должности... Насколько я понял, ничего такого за этот период мы не успели сделать, чтобы оно в корне изменило ситуацию – людям справки не перечисляются, на работу люди не возобновляются, кроме прокурора Киева, возможно, еще 2-3 человек. Я так понял, что мое пребывание там на посту советника… я просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы", - сказал Пискун.
Напомним, Святолава Пискуна назначили внештатным советником генпрокурора 27 июля 2020 года. 25 августа член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов сообщил о его увольнении.
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Видать смердит уже внутри этой шлблы по полной.
беги пискун, а то зебараны тебя до цугундера доведут
На эти деньги можно закупить 10-20 F-35 (по $1 млрд за шт), и произвести столько ракетных комплексов Нептун и т.д. шоб стоял у кожній хаті.
После чего, одновременно с подачей воды в Крым, начать общевойсковую операцию по деокупации Крыма и Домбабве.
https://censor.net/comments/locate/3215780/019214c4-3098-70e4-a289-67f726f53ac0
Чи навпаки..