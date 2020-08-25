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Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы"

Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию:

Бывший генеральный прокурор, советник генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослав Пискун написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Это касается не моих личных отношений с генеральным прокурором Венедиктовой, это касается, так сказать, меня, ГПУ и тех людей, которые там работают и работали даже в большей степени", - сказал Пискун.

Пискун сообщил, что его увольнение связано с судебными исками о пересчете пенсий более 3,5 тыс. работников прокуратуры, которым необходимо, чтобы генпрокурор просто выдал справки. На основании этих справок о заработной плате им пересчитают пенсии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун

"Это была наша главная проблема, а также восстановление на работе тех людей, которых генпрокурор Рябошапка незаконно уволил с должности... Насколько я понял, ничего такого за этот период мы не успели сделать, чтобы оно в корне изменило ситуацию – людям справки не перечисляются, на работу люди не возобновляются, кроме прокурора Киева, возможно, еще 2-3 человек. Я так понял, что мое пребывание там на посту советника… я просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы", - сказал Пискун.

Напомним, Святолава Пискуна назначили внештатным советником генпрокурора 27 июля 2020 года. 25 августа член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов сообщил о его увольнении.

Автор: 

Пискун Святослав (256) увольнение (2674) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+36
ДАЖЕ ТАКОЕ НЕРАЗБОРЧИВОЕ говно, как Пискун и тот воротит нос от ЗЕлёного дерьма.
Видать смердит уже внутри этой шлблы по полной.
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25.08.2020 20:27
+29
Даже "рыцарь масонского ордена" не хочет мараться об зелёное недоразумение.
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25.08.2020 20:22
+29
Ну если такое гавно как пискун не хочет пачкаться в зеленое дерьмо...то это уже все...аут..
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25.08.2020 20:27
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ЗЕленые крысы бегут с корабля! Походу ЗЕленский такое понаподписывал что до Лаптестана он не добежит!
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25.08.2020 20:22 Ответить
...опять с больной головы на здоровую валишь?
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25.08.2020 20:27 Ответить
...кликухи - это у вас, вася, а на форумах - ники... Что такое "ник" - объяснить?
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25.08.2020 20:32 Ответить
У них не кликухи а поганяловы!
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25.08.2020 20:33 Ответить
...хоть номера, главное, чтобы не забывали указывать, по какой статье срок мотают
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25.08.2020 20:36 Ответить
Если работает с ЗЕленским то зеленый! Для вас ведь Яценюк порохобот!
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25.08.2020 20:29 Ответить
Піскун не зелений, але те що цей пристосуванець, здатний вижити на Марсі без скафандра звідти втік, це показник.
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25.08.2020 20:30 Ответить
Буков кто работает в команде с Зеленским то все зелёные. Даже если он рыг как Венедиктова и Ермак!
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25.08.2020 20:35 Ответить
Венедиктова це Аваков.
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25.08.2020 20:41 Ответить
Даже "рыцарь масонского ордена" не хочет мараться об зелёное недоразумение.
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25.08.2020 20:22 Ответить
гладить личную бабушку вечерами безопаснее...
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25.08.2020 20:23 Ответить
есть большие надежды что и дальше Пискун будет вне системы, но под следствием.
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25.08.2020 20:23 Ответить
просто зассал, как вссегда
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25.08.2020 20:24 Ответить
просто из клана ссыкунишек...маклауды этажём выше...
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25.08.2020 20:25 Ответить
*Гешефт * з працевлаштуванням не вдався .
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25.08.2020 20:25 Ответить
Ахазахаха
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25.08.2020 20:24 Ответить
Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы" - Цензор.НЕТ 7723
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25.08.2020 20:25 Ответить
Піскуна призначити генеральним призначальником посади призначальника радника першого заступника генерального прокурора України.
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25.08.2020 20:32 Ответить
якщо чесно- пофіг.
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25.08.2020 20:40 Ответить
ДАЖЕ ТАКОЕ НЕРАЗБОРЧИВОЕ говно, как Пискун и тот воротит нос от ЗЕлёного дерьма.
Видать смердит уже внутри этой шлблы по полной.
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25.08.2020 20:27 Ответить
Ну если такое гавно как пискун не хочет пачкаться в зеленое дерьмо...то это уже все...аут..
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25.08.2020 20:27 Ответить
С потрохом этот януковичский прокурорчик прекрасно работал,пока американцы не потребовали его вышвырнуть,а вот с зелькой у регионала не сложилось почему то.
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25.08.2020 20:28 Ответить
Совсем плохо у зебилов. Уже к открытому вранью перешли. Не подскажешь, плесень, когда и где он работал?
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25.08.2020 20:31 Ответить
Это не плесень, это лишнехромосомный набутылочник Он не вкурсе местных раскладов
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25.08.2020 23:37 Ответить
😃 это где?? В твоих бредовых снах он работал???
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25.08.2020 20:31 Ответить
Когда и где он работал с Порохом? Звиздобол сказочник ты дядя!
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25.08.2020 20:32 Ответить
свинособаки усердно продолжают палиться
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25.08.2020 20:34 Ответить
У этого чела столько капусты, что эту власть он может запросто пересидеть в Испании.
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25.08.2020 20:29 Ответить
Может не доплатил?
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25.08.2020 20:29 Ответить
Якщо Потебенько ще не помер і може зв'язати пару слів попри старечу деменцію, то можна витягти його з нафталіну та призначити на місце Піскуна. У Вови явно запит на "старих і мудрих" так що дєдушкі, ковтайте валідол і гоу найвищі поcади обімати.
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25.08.2020 20:30 Ответить
Якщо таке лайно тікає від ЗЕ, то я уявляю, хто там залишився!
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25.08.2020 20:31 Ответить
чувак понял,побудет немного и сплетут зебараны лапти)))))
беги пискун, а то зебараны тебя до цугундера доведут
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25.08.2020 20:31 Ответить
Ну и ладненько. Там и без тебя долбобобов хватает.
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25.08.2020 20:32 Ответить
Прожжённый Пискун понял, что пора делать ноги пока Зе-команде не сплели лапти....
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25.08.2020 20:32 Ответить
Видно эта власть не на долго задерится, опытный Пискун понял, что не за чем ему мараться
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25.08.2020 20:32 Ответить
нда, если такая жирная рыговская крыса бежит от зесрани - зеля явно не жилец
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25.08.2020 20:33 Ответить
он и в Ющенка был
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25.08.2020 20:38 Ответить
чим можу, чим можу......

Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы" - Цензор.НЕТ 6195
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25.08.2020 20:39 Ответить
Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням: "Просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж усередині цієї системи" - Цензор.НЕТ 3143
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25.08.2020 21:02 Ответить
Дело совсем плохо. Даже старый алканафт бежит с зеленой шлюпки
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25.08.2020 20:35 Ответить
Порохобот !
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25.08.2020 20:37 Ответить
Зелеными брезгует. Ему уютнее в своем бело-голубом кругу.
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25.08.2020 20:46 Ответить
То пiськун проти кловуна. Може пiськуна в Великi Гетьмани?
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25.08.2020 20:49 Ответить
И ещё про систему...Кремль готовий заплатити $2 млрд за воду в Крим, - Бабін....я не знаю эти придурки согласятся продать земли Украины? может пора договориться ,чтобы Московия поделила Крым на два Крыма,как она любит это делать с чужими землями,а потом подумать за плату днепровской воды?
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25.08.2020 20:51 Ответить
Надо подымать ценник до $200 млрд - и деньги вперед!
На эти деньги можно закупить 10-20 F-35 (по $1 млрд за шт), и произвести столько ракетных комплексов Нептун и т.д. шоб стоял у кожній хаті.
После чего, одновременно с подачей воды в Крым, начать общевойсковую операцию по деокупации Крыма и Домбабве.
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25.08.2020 23:43 Ответить
Пілять, якщо навіть піськун з того балагану втік?!
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25.08.2020 20:59 Ответить
Порохобот !
https://censor.net/comments/locate/3215780/019214c4-3098-70e4-a289-67f726f53ac0
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25.08.2020 21:02 Ответить
А то!
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25.08.2020 21:07 Ответить
У Пискуна хватило ума не связываться с зелёнкой!! Это может быть сигналом дпя других придурков,связавшихся с "Слугами"... Ждём с очередного бегуна...
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25.08.2020 21:06 Ответить
Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что эти придурки даже более жадные чем рыгиАналы
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25.08.2020 21:09 Ответить
Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням: "Просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж усередині цієї системи" - Цензор.НЕТ 8661
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25.08.2020 21:23 Ответить
Нам похер как ты уволился,главное что ты с....лся.
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25.08.2020 21:24 Ответить
Не получилось лизнуть гарно...
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25.08.2020 21:25 Ответить
Жаби та Гадюки..
Чи навпаки..
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25.08.2020 21:27 Ответить
странно как-то, по духу пискун вполне подходит зелёным ублюдкам. наверное, выгнали из-за высокого профессионализма, не должно быть прокурора умнее чем Венедиктова
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25.08.2020 21:36 Ответить
В піськуна бужехитра дупа - чує, коли тре змиватись...
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25.08.2020 21:55 Ответить
Лишний подтверждение, что у крыс чуйка работает лучше чем у Зе-капитана и его команды
Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням: "Просто зрозумів, що мені краще бути збоку, ніж усередині цієї системи" - Цензор.НЕТ 3235
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25.08.2020 22:00 Ответить
Кто ему такие мушкетерские усы приклеял?
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25.08.2020 23:44 Ответить
Даже такое гавно с зелеными брезгует работать.
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26.08.2020 00:20 Ответить
Ага, по собственному...... По тебе нары рыдают, ждут недождуться.
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26.08.2020 00:54 Ответить
А почему Пискун говно. На фоне других бывших ГП он, как мне кажется, вполне приличный человек.
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26.08.2020 08:03 Ответить
Ой, кто это? Просто не узнать! Хотя повадки остались прежними. Ребрендинг не помог.
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26.08.2020 08:04 Ответить
даже отпетые рыги бегут от этого недомерка..
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26.08.2020 08:20 Ответить
Ой бл..Та це не втрата а навпаки радість.. Пискун та йди ти... скандалист і пристососунець )))
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26.08.2020 09:57 Ответить
Стреляный воробей четко держит клюв по ветру....Дед понял что от Зеленого говна лучше держатся подальше.Испачкаешься,повек не отмоешься.
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26.08.2020 11:01 Ответить
 
 