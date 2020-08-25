Пискун заявляет, что уволился по собственному желанию: "Просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы"

Бывший генеральный прокурор, советник генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослав Пискун написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Это касается не моих личных отношений с генеральным прокурором Венедиктовой, это касается, так сказать, меня, ГПУ и тех людей, которые там работают и работали даже в большей степени", - сказал Пискун.

Пискун сообщил, что его увольнение связано с судебными исками о пересчете пенсий более 3,5 тыс. работников прокуратуры, которым необходимо, чтобы генпрокурор просто выдал справки. На основании этих справок о заработной плате им пересчитают пенсии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда "новых лиц" Венедиктовой: "аппаратчик" Говда, эсбэушник Симоненко, "высокий профессионал" Януковича Любович и "ветеран" Пискун

"Это была наша главная проблема, а также восстановление на работе тех людей, которых генпрокурор Рябошапка незаконно уволил с должности... Насколько я понял, ничего такого за этот период мы не успели сделать, чтобы оно в корне изменило ситуацию – людям справки не перечисляются, на работу люди не возобновляются, кроме прокурора Киева, возможно, еще 2-3 человек. Я так понял, что мое пребывание там на посту советника… я просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы", - сказал Пискун.

Напомним, Святолава Пискуна назначили внештатным советником генпрокурора 27 июля 2020 года. 25 августа член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов сообщил о его увольнении.