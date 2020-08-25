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Новости Местные выборы-2020
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Не менее 500 тысяч работников избиркомов различных уровней задействуют на местных выборах, - секретарь СНБО Данилов

Не менее 500 тысяч работников избиркомов различных уровней задействуют на местных выборах, - секретарь СНБО Данилов

На традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского рассмотрели вопросы подготовки и проведения местных выборов в Украине 25 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в избирательном процессе по всей стране будет задействовано не менее 500 тысяч работников избирательных комиссий различных уровней, которых нужно обеспечить защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.

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Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.

В тот же день Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) местные выборы (2752) СНБО (4430) ЦИК (3644) Офис Президента (1795)


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потенциальные сидельцы за фальсификат...
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25.08.2020 20:52 Ответить
нині в середовищі діючлї влади найвищої України хаотично і нервово шукають причини для переносу місцевих виборів на більш пізніший термін з метою "узгодити" виборче законодавство України з касапами (ніби-то - з орками), щоб провести ці вибори разом на підконтрольній і на окупованій території Донбасу (про Крим - не йдеться).
Інформація від Княжицького (телеканал Еспресо)
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25.08.2020 20:58 Ответить
Будет где ВИРУСУ разгуляться ...
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25.08.2020 20:58 Ответить
голосует, миллионов 10. пол ляма, работники и ЧЛЕНЫ. еще пол ляма ************. КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ при делах. и как мы хотим провести чесные выборы?????????????????
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25.08.2020 21:50 Ответить
І Шмигаль відчитається про створені робочі місця
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25.08.2020 21:56 Ответить
Головне не дати слугам сфальсіфікувати,як у 2004!
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25.08.2020 22:17 Ответить
 
 