Не менее 500 тысяч работников избиркомов различных уровней задействуют на местных выборах, - секретарь СНБО Данилов

На традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского рассмотрели вопросы подготовки и проведения местных выборов в Украине 25 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в избирательном процессе по всей стране будет задействовано не менее 500 тысяч работников избирательных комиссий различных уровней, которых нужно обеспечить защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.

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Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.

В тот же день Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.