РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости
5 558 80

Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального

Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять

Замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о возможности принятия Вашингтоном серьезных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сообщили в МИД России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

"Заранее определив случившееся как "инцидент", американская сторона акцентировала, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году"", -  отмечается в тексте. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального заявил о транспортировке его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен. 

Автор: 

США (26409) Навальный Алексей (855) Биган Стивен (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Упырь уже 6 лет терзает Украину и сбил Боинг... Этого мало для "серьёзных мер"???
показать весь комментарий
25.08.2020 20:58
+7
Кацапы давно уже перестали обращать внимание на эти "серьезные меры". Они похожи на непрерывное громкое пукание.
показать весь комментарий
25.08.2020 20:59
+6
Хм...
А разве была какая-то сильная реакция США за вмешательство в выборы?!
Я, что-то такой не припоминаю.
показать весь комментарий
25.08.2020 20:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выразить 121 грозное предупреждение и все
показать весь комментарий
25.08.2020 20:53 Ответить
Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 8473
показать весь комментарий
25.08.2020 20:56 Ответить
Это тот, что говорил о путине, что "оно ооочень сильный"?
показать весь комментарий
25.08.2020 21:44 Ответить
Головне, щоб продовжувалися санкції щодо ПП2.
показать весь комментарий
25.08.2020 20:56 Ответить
Хм...
А разве была какая-то сильная реакция США за вмешательство в выборы?!
Я, что-то такой не припоминаю.
показать весь комментарий
25.08.2020 20:56 Ответить
я бы на месте бутусова тут вставил фреймом шахтёр-динамо...
показать весь комментарий
25.08.2020 20:56 Ответить
Та не смішіть.
показать весь комментарий
25.08.2020 20:57 Ответить
SWIFT отключить слабо?
показать весь комментарий
25.08.2020 20:58 Ответить
Свифт, не американская компания. Там США могут только себя отключить, остальных - европейский суд.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:42 Ответить
и как "не американская компания" сможет без разрешения США делать переводы в долларах? попробуй своим лишнехромосомным мозжечком ответить
показать весь комментарий
25.08.2020 23:57 Ответить
Тебе, комплектохромосомный, написали: "США могут только себя отключить", т. е. свой, долларовый сегмент, т. е. стрельнуть себе в ногу. Замечу, что ЗВР Раши около 600 млрд. $ (эквивалент), из них в активах США - 10-15 млрд, т. е. мизер.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:13 Ответить
Упырь уже 6 лет терзает Украину и сбил Боинг... Этого мало для "серьёзных мер"???
показать весь комментарий
25.08.2020 20:58 Ответить
Кацапы давно уже перестали обращать внимание на эти "серьезные меры". Они похожи на непрерывное громкое пукание.
показать весь комментарий
25.08.2020 20:59 Ответить
Да ладно, россиян бомбит от того, что в Украине, по их мнению нищей и воюющей сама с собой, минимальная зарплата больше чем в России. Гривна стабильна уже 5 лет, а рубль постоянно штормит вслед за нефтью. Продукты в Украине какие хочешь, а в России только пластмассовый сыр и креветки из Беларуси.
Да ж*па в России, постоянно углубляющаяся. Пусть США вводят новые санкции, рубль по 100 России "только на пользу".
показать весь комментарий
25.08.2020 21:13 Ответить
Отвечу тебе крайне кратко и понятно. Кто на кого батрачит, русские в Украине, или украинцы в Раше? У меня все, хотя еще добавлю, в Польше русские тоже не батрачат, дома прибыльнее
показать весь комментарий
25.08.2020 23:38 Ответить
кроме домбасян из лугандоа и домбаве, никакие "украинцы" в говнорашке не батрачат.
а в Польше тебе свинособака помечтать работать! тебя туда просто не пустят по IQ не пройдешь
показать весь комментарий
25.08.2020 23:59 Ответить
Ну так. Там треть поголовья срет в дырки в земле, они нормальной жизни, кроме как по ящику, никогда не видели. Дикарям санкции пофигу.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:25 Ответить
Тут теперь за "кацапов" Спамят по-ходу, приехали...
показать весь комментарий
25.08.2020 21:47 Ответить
Это нужно было делать с 1991года, Московия обнаглела и даже Президента Америки стала назначать
показать весь комментарий
25.08.2020 21:00 Ответить
Шо вы говорите ? И кого она назначила , пригожинский ?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:52 Ответить
На самом деле - Штаты единственная страна, которая делает ***** нервы, а его экономике - гембель на тухес.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:00 Ответить
Серьезные ради одного человека? А почему ради Украины не приняли "серьезные" ?
показать весь комментарий
25.08.2020 21:01 Ответить
Ну сам пойми как можно доверить секретное оружие Украине когда там бардак с единством украинского народа? https://images.cnscdn.com/images/1/6/4/4/16441ab7f20f954846c72fae27d09098/650x441.jpg.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:06 Ответить
Как зовут фюрера русни?
показать весь комментарий
25.08.2020 21:27 Ответить
Пуйло,Хамло, Моль и тд.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:49 Ответить
Пригожин разрешил так вождя обзывать ? Или ты ягеля обкурился ?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:53 Ответить
Рагозин всегда так говорит когда кремлёвский Фюрер обливает его горячим кофе в Кремле.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:04 Ответить
а чей Крым скажи?
показать весь комментарий
26.08.2020 00:01 Ответить
При родне Крым украинских татар,а вы думали что я скажу что Крым украинских евреев? Крым к Московии никакого отношения не имеет,у Московии исторически не было выхода к морям и океанам.
показать весь комментарий
26.08.2020 07:33 Ответить
Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 7274
показать весь комментарий
25.08.2020 21:01 Ответить
Серьезные меры в кавычках? Что за нах? What the fuck?
показать весь комментарий
25.08.2020 21:07 Ответить
ахахах.. ничё у Вашингтона не получится, ибо ***** это дружбан Трампа.. они порешают
показать весь комментарий
25.08.2020 21:11 Ответить
Госдеп может и вставил бы клизму со скипидаром кремлевским уркам, но боюсь, что рыжий чубчик спустит все на тормозах
показать весь комментарий
25.08.2020 21:14 Ответить
могут принят, а могут и не принять
показать весь комментарий
25.08.2020 21:23 Ответить
Могуть прінять мєри, а могут і нє прінять.
Порадіємо коли побачимо в дії, а поки ще це просто слова.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:24 Ответить
Неужели на стюардессу подсыпавшую яд санкции наложит и заблокирует счета в швейцарском банке?
показать весь комментарий
25.08.2020 21:27 Ответить
И на 5 лет запретят посещать Аляску
показать весь комментарий
25.08.2020 21:37 Ответить
Хцйло уже посмеялся с санкций наложенных из за Скрипалей и Немцова поетому все видим результат
показать весь комментарий
25.08.2020 21:29 Ответить
Да, так посмеялся что ЕС уже покупает НОЛЬ кубометров газа из парашки
показать весь комментарий
26.08.2020 00:02 Ответить
Этим тварям за Скрипалей них небыло и за Навального тоже самое будет.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:34 Ответить
А хто отруїв навального?
Хіба не він сам бухнув чогось не того???.................. А може ще й курнув або нюхнув чи ширнувся на додачу.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:37 Ответить
Так как США жидко обделались, свои персональные санкции пускай приложат к заднице, аки подорожник.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:38 Ответить
Наоборот, на саму страну и народ ему начхать, поэтому санкции на государство путька воспримет с облегчением. Нужно именно путьку ударить по самому больному с его то манией величия. Обложить именно его и его дочерей, и родственников санкциями. Сделать его невъездным в любое цивилизованное государство.Тем самым участвовать в важных политических форумах в мире. Это он действительно прочувствует. Санкции на народ? Плевать он на них хотел! Пусть ездит максимум по КНДР, да Туркменистанам- не более.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:52 Ответить
Бреееееееед)))
показать весь комментарий
25.08.2020 21:55 Ответить
невозможно это . они тратят большие деньги что автоматически становяться западными партнерами .

..
показать весь комментарий
25.08.2020 22:49 Ответить
Песков скажет,що его траванули в самолёте на пути в Германию или в самой клинике Шарите.В заключении Омских врачей ни о каком отравлении заключения не было.Навальный из Омской больницы транспортировался без признаков отравления.Що с ним случилось по пути в Германию и в самой клинике,то там неведомо.Вы сами его отравили,щоб найти повод для очередной руссофобии.
Выписка из завтрашних методичек Пескова и Захаровой
показать весь комментарий
25.08.2020 21:48 Ответить
В принципе санкции могут иметь любой другой повод, было бы желание. Эти постоянные экзотические "отравления" уже вызывают просто смех.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:49 Ответить
Да, а ты только понял насколько глупые идиоты у власти в Рашке)) Они то Петрова с Башировым отправляют, которые провалили и опозорили так рос.спецслужбы, что невольно задаёшься вопросам, а не двойные ли они агенты? А потом понимаешь- нет. Они просто идиоты, такие же как и вся "путлер команда". Других там и не может быть.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:57 Ответить
Ага, но если вдруг РФ каким то чудом ликвидирует свой атомный потенциал, то США и ты, бот продажный, тут же признают то же самое глупое руководство РФ умнейшими и милейшими людьми, как Ельцина, пока он крушил СССР и Россию. Все эти отравления - очевидный бред и сказки.
показать весь комментарий
25.08.2020 22:23 Ответить
Конечно, конечно...когда всех неугодных, рассказывающих каким ворьём являются "путька и ко" вдруг отравляются, убиваются, и пропадаются- то это бред и сказки)) Кстати, атомный потенциал можно оставить в принципе, если бы они небыли такими рукожопами. А т.к. есть вероятность, что долбанёт у них там что-нибудь, а всему миру потом отхаркивать. Так что, сам понимаешь. Путин, это и есть ставленник Ельцина, если ты не в курсе. А заводы попилили на металлом именно при путьке в основном. Оно и пускай грабит Рашку, это выгодно. Но проблема в том, что за неимением реальных доводов в успехах руководства страной, путька прибегает на нападения на соседние страны. Чтобы ты олух и подобные тебе, идиоты"можемповторить", гордились "величием".
показать весь комментарий
25.08.2020 22:43 Ответить
Подобный мне олух - хозяин Стратфора, в 2015 сказал, что подконтрольная Западу революционная Украина представляла для РФ существенную военную угрозу и Пу действовал адекватно. Такая мысль тебе в умную голову не заходила? Погугли кстати, что есть Стратфор.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:42 Ответить
Какую угрозу? Ты реально веришь той безбашенно-абсурдной пропаганде тех лет? Думаешь Украина планировала поход на Москву?))) Не, ну реально, это даже не смешно.
показать весь комментарий
25.08.2020 23:49 Ответить
Стратфор - это чья пропаганда? Трудно прочитать, что такое "теневое ЦРУ"?
Причем здесь поход Украины на Москву? Достаточно дать НАТО базы...
Пока РФ единственная страна, способная уничтожить США, она будет "империей зла", что бы ни делала и всегда будет под санкциями, и всегда будет немыслимо преступной, пока лет через 10 - 15 не станет союзницей Китая, единственной сверхдержавы будущего.
показать весь комментарий
26.08.2020 01:09 Ответить
Как удобно не верить "врущему" западу по поводу убийств и попыток убийств оппозиционеров в россии, и верить когда выгодно одной фразе, которая не отражает действительности или не раскрыта позиция. Украина имеет право размещать какие угодно базы, каких угодно стран. Разве, это не понятно? Это её личное дело, как суверенного государства. Хоть в Крыму, хоть где. Раз с интеллектом у тебя не очень, будем образно(как для детей в детском саду). У тебя есть 6 соток земли, 2 сотки ты сдаешь в аренду соседу за ненадобностью. Потом решаешь прекратить сдавать в аренду эти 2 сотки. Но сосед не уходит, а шантажом("мы поставим женщин и детей впереди и посмотрим,как они будут стрелять"- путин) и угрозой физ.воздействия заявляет, что это его теперь 2 сотки и пофиг на закон.
Кто он? Не бандит и гопник? И ты на чьей стороне, на стороне этого бандита. Только мрази или очень глупые оболваненные люди могут встать на сторону этого бандита. Неужели, это тебе непонятно. Выбирай кто ты, мразь или идиот? Других вариантов быть не может попросту.
показать весь комментарий
26.08.2020 01:30 Ответить
Личное дело Кубы было, ставить советские ракеты, или нет.
показать весь комментарий
26.08.2020 09:05 Ответить
24 страны ЕС высказались против санкций по СП-2, предложенных США. не думаю, что их заинтересует облившийся самогона, диабетик. А санкции только США, ничтожны.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:53 Ответить
помечтай, ага
https://news.rambler.ru/world/44724569-poka-vy-ne-usnuli-v-evrope-otvorachivayutsya-ot-rossiyskogo-gaza/
показать весь комментарий
26.08.2020 00:04 Ответить
Я написал то,что есть, что имеешь ввиду ты, я не понимаю. Что уж точно, гипотетические санкции за Навального, могут только смешить.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:24 Ответить
Ну ну
показать весь комментарий
25.08.2020 21:58 Ответить
Ой да ладно)) Знаем , знаем, знаем! ДАЙТЕ УГАДАТЬ! Вероятнее всего будет двойное выражение озабоченности и обеспокоенности... верно? США на сегодня с трампом ни на что не способны, обосрались и с рашкой и с северной кореей и с многим другим.. пока трамп самодур будет у руля видать так и будет...)
показать весь комментарий
25.08.2020 22:05 Ответить
А что Обама был лучше когда у вас забирали Крым/Донбасс . Напомнить при ком получили Джавелины ?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:47 Ответить
не лучше.. США сдулось, не выполнив свои обязательства раз и все лидерство утрачено надолго!
показать весь комментарий
25.08.2020 23:08 Ответить
да и что толку от тех джавелинов.. никакого в принципе.. хламятся на складе где то
показать весь комментарий
25.08.2020 23:15 Ответить
толк будет как только аналоговнетные кацапские танки попробуют двинуться из добмабве и из рашки в Украину
показать весь комментарий
26.08.2020 00:07 Ответить
Украина получила что то около 40 установок и 200 ракет к ним помоему... это мизер.. на длину фронта в 400 км маловато толку.. да и 200 ракет... короче одним джавелином на 10 км фронта оборону не удержать.. никак!
показать весь комментарий
26.08.2020 00:44 Ответить
Напомни лучше при ком рашке наваляли таких санкций, что они прожрали все свои резервыне фонды + заморозили пенсии кацапам на неопределенный срок.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:06 Ответить
Невже трамп не запросить путіна на G-7?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:19 Ответить
Байден пригласит
показать весь комментарий
25.08.2020 22:46 Ответить
Дуже сумніваюсь стосовно Байдена, а зараз і Трампа.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:06 Ответить
да ладно
кого бы кремль ни замочил, ничего вы не сделаете
показать весь комментарий
25.08.2020 22:27 Ответить
Которому дураку ?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:55 Ответить
Да едь уже домой, съешь гамбургер. Шесть лет ездите по миру и болтовней занимаетесь. Где ваши АДСКИЕ санкции?
показать весь комментарий
25.08.2020 23:47 Ответить
у своих братьев-кацапов спроси "где".
они их на своей лишнехромосомной шкуре ощущают как никто другой
показать весь комментарий
26.08.2020 00:08 Ответить
Уважаемый полиграф полиграфыч.
Во-первых, кацап мне не брат.
Во-вторых, у россии большой запас прочности по ресурсам, поэтому чем раньше введут адские санкции тем скорее загнется рашка.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:32 Ответить
наберет в рот гавна и плюнет
показать весь комментарий
26.08.2020 10:34 Ответить
 
 