Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального
Замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о возможности принятия Вашингтоном серьезных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального, сообщили в МИД России.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.
"Заранее определив случившееся как "инцидент", американская сторона акцентировала, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году"", - отмечается в тексте.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального заявил о транспортировке его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А разве была какая-то сильная реакция США за вмешательство в выборы?!
Я, что-то такой не припоминаю.
Да ж*па в России, постоянно углубляющаяся. Пусть США вводят новые санкции, рубль по 100 России "только на пользу".
а в Польше тебе свинособака помечтать работать! тебя туда просто не пустят по IQ не пройдешь
Порадіємо коли побачимо в дії, а поки ще це просто слова.
Хіба не він сам бухнув чогось не того???.................. А може ще й курнув або нюхнув чи ширнувся на додачу.
..
Выписка из завтрашних методичек Пескова и Захаровой
Причем здесь поход Украины на Москву? Достаточно дать НАТО базы...
Пока РФ единственная страна, способная уничтожить США, она будет "империей зла", что бы ни делала и всегда будет под санкциями, и всегда будет немыслимо преступной, пока лет через 10 - 15 не станет союзницей Китая, единственной сверхдержавы будущего.
Кто он? Не бандит и гопник? И ты на чьей стороне, на стороне этого бандита. Только мрази или очень глупые оболваненные люди могут встать на сторону этого бандита. Неужели, это тебе непонятно. Выбирай кто ты, мразь или идиот? Других вариантов быть не может попросту.
https://news.rambler.ru/world/44724569-poka-vy-ne-usnuli-v-evrope-otvorachivayutsya-ot-rossiyskogo-gaza/
кого бы кремль ни замочил, ничего вы не сделаете
они их на своей лишнехромосомной шкуре ощущают как никто другой
Во-первых, кацап мне не брат.
Во-вторых, у россии большой запас прочности по ресурсам, поэтому чем раньше введут адские санкции тем скорее загнется рашка.