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От детей до 5 лет не надо требовать носить маски, - рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ

От детей до 5 лет не надо требовать носить маски, - рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН ЮНИСЕФ выдали разъяснения относительно того, должны ли дети носить маски, чтобы защититься от COVID-19.

Рекомендации изданы для детей разного возраста с учетом возрастных, психологических и социальных факторов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Организация в целом не считает нужным носить маски детям до 5 лет.

"Согласно ограниченных имеющихся данных, маленькие дети могут иметь меньшую уязвимость к инфицированию, по сравнению со взрослыми, однако данные могут отличаться в зависимости от возраста детей", - заявляют организации.

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Издание отмечает, что эти рекомендации противоречат советам американских Центров по контролю над заболеваниями (CDC). CDC советуют носить маски детям с двух лет.

А вот дети старше 12 лет, по мнению ВОЗ и ЮНИСЕФ, должны носить маски, соблюдая таких же требования, что и взрослые и, особенно, если нельзя обеспечить дистанцию ​​между людьми по меньшей мере один метр, а также, если в регионе их пребывания инфекция широко распространена.

"Советы по ношение масок детьми и подростками старше 12 лет должны соответствовать рекомендациям ВОЗ по использованию масок взрослыми или соответствующим правилам, утвержденным странами", - рекомендуют организации.

Дети с 5 до 11 лет должны носить маски в зависимости от степени риска заражения, способности ребенка выполнять указания, распространенности вируса и других факторов риска, считают в ВОЗ и ЮНИСЕФ.

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Рекомендации относительно ношения масок детьми приобретают особую важность с приближением начала учебного года. Тем не менее, организации отмечают - если маски недоступны, ребенку не может быть отказано в доступе к обучению.

Автор: 

ВОЗ (777) дети (6472) ЮНИСЕФ (166) маски (115)


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Топ комментарии
+7
Какой гуманный вирус однако. Или таки нет? Или таки маски эти относительно вируса до лампады?
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25.08.2020 21:21
+5
Маски - это такая разновидность колокольчиков в нос .
Скажите спасибо , что не заставляют делать "кю" ...
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25.08.2020 21:24
+2
Нужно заставить их носить что-нибудь другое .
Чтоб никому обидно не было .
Например , мальчиков - шапочку с ушками зайчиков , а девочек - костюм снежинки или лисички .
А то шо ж ...
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25.08.2020 21:17
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Нужно заставить их носить что-нибудь другое .
Чтоб никому обидно не было .
Например , мальчиков - шапочку с ушками зайчиков , а девочек - костюм снежинки или лисички .
А то шо ж ...
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25.08.2020 21:17 Ответить
Какой гуманный вирус однако. Или таки нет? Или таки маски эти относительно вируса до лампады?
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25.08.2020 21:21 Ответить
А почему надо требовать после 5 ти ? Можно подробней?
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25.08.2020 21:21 Ответить
они не болеют? к ним не прилипнет? или чисто на авось?
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25.08.2020 21:23 Ответить
Маски - это такая разновидность колокольчиков в нос .
Скажите спасибо , что не заставляют делать "кю" ...
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25.08.2020 21:24 Ответить
таки всё верно . вырабатывают условный рефлекс выполнять абсолютно всё . что прикажет власть и не пытаться даже задумываться о целесообразности .
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25.08.2020 21:40 Ответить
У нас дети толпами играют на детских площадках.
Передают друг другу вирус.
Потом заражают всех домашних, с бабушками и дедушками.
...
Вирус в такой обстановке не победим.
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25.08.2020 21:26 Ответить
умные мамочки всегда придумаю чего нить ,шоб ребенку интересно было маску носить.
а остальные-как всегда.
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25.08.2020 21:35 Ответить
Права людей порушуються масово, а всі політичні проститутки цілого Світу мовчать. Бо мають надію скористатись з нагоди, і збільшити свою владу.
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25.08.2020 21:39 Ответить
От детей до 5 лет не надо требовать носить маски, - рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ

Уважаемый редактор, может лучше про реактор?... (с)
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25.08.2020 21:42 Ответить
Якийсь розлад в ВОЗі. Це добре.
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25.08.2020 21:43 Ответить
Но дети среди наиболее недисциплинированных, они обычно чихают и кашляют не прикрывая рот. Что толку от всех в масках, если один больной ребенок без маски чихнет/кашлянет и заразит всех вокруг (вирус ведь может проникнуть и через глаза)?
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26.08.2020 01:15 Ответить
Поиграйте с ребёнком в космонавтов
Від дітей до 5 років не треба вимагати носити маски, - рекомендації ВООЗ і ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 500
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26.08.2020 02:59 Ответить
 
 