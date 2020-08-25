От детей до 5 лет не надо требовать носить маски, - рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН ЮНИСЕФ выдали разъяснения относительно того, должны ли дети носить маски, чтобы защититься от COVID-19.

Рекомендации изданы для детей разного возраста с учетом возрастных, психологических и социальных факторов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Организация в целом не считает нужным носить маски детям до 5 лет.

"Согласно ограниченных имеющихся данных, маленькие дети могут иметь меньшую уязвимость к инфицированию, по сравнению со взрослыми, однако данные могут отличаться в зависимости от возраста детей", - заявляют организации.

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Издание отмечает, что эти рекомендации противоречат советам американских Центров по контролю над заболеваниями (CDC). CDC советуют носить маски детям с двух лет.

А вот дети старше 12 лет, по мнению ВОЗ и ЮНИСЕФ, должны носить маски, соблюдая таких же требования, что и взрослые и, особенно, если нельзя обеспечить дистанцию ​​между людьми по меньшей мере один метр, а также, если в регионе их пребывания инфекция широко распространена.

"Советы по ношение масок детьми и подростками старше 12 лет должны соответствовать рекомендациям ВОЗ по использованию масок взрослыми или соответствующим правилам, утвержденным странами", - рекомендуют организации.

Дети с 5 до 11 лет должны носить маски в зависимости от степени риска заражения, способности ребенка выполнять указания, распространенности вируса и других факторов риска, считают в ВОЗ и ЮНИСЕФ.

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Рекомендации относительно ношения масок детьми приобретают особую важность с приближением начала учебного года. Тем не менее, организации отмечают - если маски недоступны, ребенку не может быть отказано в доступе к обучению.