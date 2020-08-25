Суд избрал меры пресечения для Кузьменко, Антоненко и Дугарь сроком до 23 октября

Шевченковский районный суд города Киева оставил фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко ( "Риффмастера") под стражей до 23 октября.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передаеет Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Выбрать обвиняемому Антоненко мера пресечения в виде содержания под стражей по 23 октября включительно. Выбрать обвиняемой Кузьменко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по 23 октября. Выбрать обвиняемой Дугарь меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен и возложить на нее дополнительные обязанности, и определить срок действия дополнительных обязанностей Дугарь по 23 октября включительно", - сказала Голуб.

Во время досудебного следствия Антоненко находился под стражей, Кузьменко 11 августа изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а Дугар еще в мае избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. гривен.

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12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета назначено на 25 августа.

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