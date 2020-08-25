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Новости Убийство Шеремета
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Суд избрал меры пресечения для Кузьменко, Антоненко и Дугарь сроком до 23 октября

Суд избрал меры пресечения для Кузьменко, Антоненко и Дугарь сроком до 23 октября

Шевченковский районный суд города Киева оставил фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко ( "Риффмастера") под стражей до 23 октября.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передаеет Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Выбрать обвиняемому Антоненко мера пресечения в виде содержания под стражей по 23 октября включительно. Выбрать обвиняемой Кузьменко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по 23 октября. Выбрать обвиняемой Дугарь меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен и возложить на нее дополнительные обязанности, и определить срок действия дополнительных обязанностей Дугарь по 23 октября включительно", - сказала Голуб.

Во время досудебного следствия Антоненко находился под стражей, Кузьменко 11 августа изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а Дугар еще в мае избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело обвиняемых в убийстве Шеремета Антоненко, Кузьменко и Дугарь будет рассматривать суд присяжных 4 сентября

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета назначено на 25 августа.

Также на Цензор.НЕТ: Защита Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета

Автор: 

мера пресечения (450) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+34
В голове зеленского воины выглядят именно так

Суд избрал меры пресечения для Кузьменко, Антоненко и Дугарь сроком до 23 октября - Цензор.НЕТ 570
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25.08.2020 21:18
+29
Этим педикам что так прыгали самим не противно?!
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25.08.2020 21:22
+19
Під ноги стяг...Народе, що з тобою?

Ти топчеш те, за що стоять сини.
За незалежність хтось стоїть горою,
А хтось ганьбить вкраїнські прапори.

За що стоять оті на териконах?

За що мами у чорних хустинах?
За що діди в Сибір ішли вагонами?
Щоб нині ви топтали рідний стяг???

Під ноги стяг... Де ще така зневага?

Народе мій, та що з тобою є???
Ой, як далеко твоя перемога,
Ой, як далеко незалежність ще...

Під ноги стяг...Сльоза і душать крики...

Моя країно, де ж твої сини?
Керують нині душі, що безликі,
Але не знають, чудять що вони...

Під ноги стяг...І слів не вистачає,

Моя рідненька, що ж за сон страшний?
Коли ж нарешті понад нашим краєм
Таке потрібне щастя заяснить?

І згине біль, круки повідлітають,

І прапор наш над нами забринить!
Бо поки стяг під ноги застеляють,
Не буде незалежності й на мить!
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25.08.2020 21:24
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В голове зеленского воины выглядят именно так

Суд избрал меры пресечения для Кузьменко, Антоненко и Дугарь сроком до 23 октября - Цензор.НЕТ 570
показать весь комментарий
25.08.2020 21:18 Ответить
Этим педикам что так прыгали самим не противно?!
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25.08.2020 21:22 Ответить
артисты и извозчики всегда были проститутками, первым было какая разница кого смешить, вторым какая разница кого возить..

вот и весь ответ
жаль что73% быдла не знает истории
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25.08.2020 21:29 Ответить
Під ноги стяг...Народе, що з тобою?

Ти топчеш те, за що стоять сини.
За незалежність хтось стоїть горою,
А хтось ганьбить вкраїнські прапори.

За що стоять оті на териконах?

За що мами у чорних хустинах?
За що діди в Сибір ішли вагонами?
Щоб нині ви топтали рідний стяг???

Під ноги стяг... Де ще така зневага?

Народе мій, та що з тобою є???
Ой, як далеко твоя перемога,
Ой, як далеко незалежність ще...

Під ноги стяг...Сльоза і душать крики...

Моя країно, де ж твої сини?
Керують нині душі, що безликі,
Але не знають, чудять що вони...

Під ноги стяг...І слів не вистачає,

Моя рідненька, що ж за сон страшний?
Коли ж нарешті понад нашим краєм
Таке потрібне щастя заяснить?

І згине біль, круки повідлітають,

І прапор наш над нами забринить!
Бо поки стяг під ноги застеляють,
Не буде незалежності й на мить!
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25.08.2020 21:24 Ответить
Зеленский упорствует. А судьям деваться некуда. Не хотят увольняться!
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25.08.2020 21:25 Ответить
А придется, и не по выслуге и не в связи с уходом на пенсию, а попросят " как мешалкой по женской "пилотке".
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26.08.2020 12:15 Ответить
Ссут чомусь не врахував сфальсифіковану експертизу.
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25.08.2020 21:26 Ответить
я не знаю сколько рюкзаков рюкзакяну с сынком придётся сожрать в будущем...они ещё за музычка не ответили...
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25.08.2020 21:28 Ответить
Вроде же фамилия другая была ...
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25.08.2020 21:29 Ответить
Чомусь думаю, що ще до 23го Жовтня Антоненко поміняється з суддями, Зєлєю і Аваковим місцями.
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25.08.2020 21:29 Ответить
От така %#ня, малята...
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25.08.2020 21:31 Ответить
..... любі хлопчики й дівчата.
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25.08.2020 21:35 Ответить
Щось не чутно зебілів, які без доказів звинувачують Антоненка, Кузьменко і Дугарь.
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25.08.2020 21:31 Ответить
А про замовника ні гу-гу. Ну навіщо цим трьом потрібен журналіст ? Аваковці пишуть "з метою дестабілізації суспільно політичної обстановки". В нас кожного дня серйозний зашквар починаючи з луцького терориста, трагічної загибелі військових Красногрудя, Іліна, Журавля аж до злииву "справи вагнерівців". І що похитнулось і дестабілізувалось ?
Справою Шеремета діюча влада хоче принизити і залякати військових, волонтерів, і взагалі людей котрі за України проти москви.
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25.08.2020 21:33 Ответить
Зєлю геть? Дострокові?
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25.08.2020 21:41 Ответить
Неа, "хто угодно тольки не барыыыыха"
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25.08.2020 23:00 Ответить
И как интересно смерть мало кому известного запоребрикового журналиста могла дестабилизировать политическую обстановку ?
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25.08.2020 21:50 Ответить
А брифинг другого мнения, он и основа обвинения.
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26.08.2020 12:18 Ответить
Менять прогнившую систему. Конкурс на новый проект или все пойдет в разнос.
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25.08.2020 21:41 Ответить
Гнилая и протухшая мусорская страна
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25.08.2020 21:44 Ответить
зеля - инфантильный говнюк, на коротком бенеаваковскоермаковском поводке..
короче - вошь дь зебилов - дурилка картонная
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25.08.2020 21:46 Ответить
С...и! И наймиты -судьи и их хозяева
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25.08.2020 22:01 Ответить
цей гівнюк піклується більше про здоров'я бандюків тієї сторони
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25.08.2020 22:04 Ответить
І все це відбуваєтся із за байдужості населення ,відсутності голосу інтелегенції ,ось вам"какая разница "і вчорашній шабаш на Софіївській топтаня прапора ,цій владі чужі захисники України,вулантери ,добровольці ,вони звикли до жлобських корпоративів на замовлення олігархів і бабло,тому допоки мовчать громадяни вони будуть творити що захочуть ,на захист Аваки на кошти платників податків навіть фільм зняли.
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25.08.2020 22:06 Ответить
Вам плохо было с Порохом?
Купите козу, вместо пороха. Послушную, молочко будет, шерсть. Да и мекает потрясно.

Купили козу за 73 гривны. Ой как стало тяжело. Коза не слушается, огород портит, бодается. Молока мало.

Хотите чтобы было хорошо - продайте козу!
И вот тут нюанс.
Откройте глаза. Вам плохо с козой. Вам было плохо с порохом.

Вы хотите менять их местами? Вечно? Загадочные люди.
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25.08.2020 22:20 Ответить
Зеленский скот
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25.08.2020 22:57 Ответить
Понятно, что решение перенсли на поближе к выборам... Делайте ваши ставки: что решат 23-го ?
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21.10.2020 19:06 Ответить
 
 