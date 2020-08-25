Суд избрал меры пресечения для Кузьменко, Антоненко и Дугарь сроком до 23 октября
Шевченковский районный суд города Киева оставил фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко ( "Риффмастера") под стражей до 23 октября.
Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передаеет Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Выбрать обвиняемому Антоненко мера пресечения в виде содержания под стражей по 23 октября включительно. Выбрать обвиняемой Кузьменко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по 23 октября. Выбрать обвиняемой Дугарь меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен и возложить на нее дополнительные обязанности, и определить срок действия дополнительных обязанностей Дугарь по 23 октября включительно", - сказала Голуб.
Во время досудебного следствия Антоненко находился под стражей, Кузьменко 11 августа изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а Дугар еще в мае избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. гривен.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета назначено на 25 августа.
Также на Цензор.НЕТ: Защита Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вот и весь ответ
жаль что73% быдла не знает истории
Ти топчеш те, за що стоять сини.
За незалежність хтось стоїть горою,
А хтось ганьбить вкраїнські прапори.
За що стоять оті на териконах?
За що мами у чорних хустинах?
За що діди в Сибір ішли вагонами?
Щоб нині ви топтали рідний стяг???
Під ноги стяг... Де ще така зневага?
Народе мій, та що з тобою є???
Ой, як далеко твоя перемога,
Ой, як далеко незалежність ще...
Під ноги стяг...Сльоза і душать крики...
Моя країно, де ж твої сини?
Керують нині душі, що безликі,
Але не знають, чудять що вони...
Під ноги стяг...І слів не вистачає,
Моя рідненька, що ж за сон страшний?
Коли ж нарешті понад нашим краєм
Таке потрібне щастя заяснить?
І згине біль, круки повідлітають,
І прапор наш над нами забринить!
Бо поки стяг під ноги застеляють,
Не буде незалежності й на мить!
Справою Шеремета діюча влада хоче принизити і залякати військових, волонтерів, і взагалі людей котрі за України проти москви.
короче - вошь дь зебилов - дурилка картонная
Купите козу, вместо пороха. Послушную, молочко будет, шерсть. Да и мекает потрясно.
Купили козу за 73 гривны. Ой как стало тяжело. Коза не слушается, огород портит, бодается. Молока мало.
Хотите чтобы было хорошо - продайте козу!
И вот тут нюанс.
Откройте глаза. Вам плохо с козой. Вам было плохо с порохом.
Вы хотите менять их местами? Вечно? Загадочные люди.