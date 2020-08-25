РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10552 посетителя онлайн
Новости
14 666 10

В Германии выявили нелегальную табачную фабрику, среди задержанных работников - выходцы из Украины

В Германии выявили нелегальную табачную фабрику, среди задержанных работников - выходцы из Украины

Еженедельно фабрика производила до 10 миллионов сигарет, которые отправляли для сбыта в Великобританию. Подозреваемым, которые являются выходцами из Украины и Польши, вменяют налоговое мошенничество на сумму до 100 миллионов евро.

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия правоохранители разоблачили нелегальную табачную фабрику, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Она была расположена в одном из промышленных районов близ города Клеве.

Как сообщили 25 августа представители таможенной службы, во время следственных действий изъяли 11 миллионов сигарет, 6 тонн табака и всю технику, которая использовалась для нелегального производства сигарет. Также были задержаны 12 человек, которые являются выходцами из Украины и Польши.

По информации следствия, фабрика производила до 10 миллионов сигарет в неделю. В основном их отправляли в Великобританию. По данным таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составляла около трех миллионов евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты. ФОТОрепортаж

Фабрика была профессионально оборудована. Техника для изготовления сигарет и упаковки - из Великобритании. Зал специально изолирован, чтобы шум и запах табака не проникали наружу. Электроэнергию вырабатывали собственные генераторы, чтобы не было заметно, что в помещении находится большое производство.

По заключению следователей, фабрика была построена еще в 2016 году. С тех пор производство постепенно увеличивалось. Прокурор обвиняет задержанных в налоговом мошенничестве на сумму до 100 миллионов евро.

Автор: 

Германия (6929) сигареты (867) таможня (1958)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Через Ла-Манш
показать весь комментарий
25.08.2020 22:19
+3
тот кого последним уволили )))
показать весь комментарий
25.08.2020 22:39
+2
Попадосище.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попадосище.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:48 Ответить
Ну шо тут скажешь. Молодцы, однако. Нехилый заводик.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:49 Ответить
Цікаво, як сигарети в Британію попадали?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:18 Ответить
Через Ла-Манш
показать весь комментарий
25.08.2020 22:19 Ответить
Энергия - своя, звукоизоляция, запахо-изоляция... Как же их уличили?
Сдал кто-то!
показать весь комментарий
25.08.2020 22:24 Ответить
тот кого последним уволили )))
показать весь комментарий
25.08.2020 22:39 Ответить
Лапоть, *** во рту чувствуешь? Это Владим Владимыч А в #oпе ? А это Рамзан Ахматыч
показать весь комментарий
25.08.2020 22:55 Ответить
Хозяева бизнеса жиды и как всегда в тени
показать весь комментарий
25.08.2020 23:12 Ответить
такіЖда! саме звідти їх і повиколупали.. Розсипається "бісніс" у "богообраних" по усьому світу... Людям набридли хуцпаті злодюжки
показать весь комментарий
26.08.2020 06:39 Ответить
 
 