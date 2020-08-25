В Германии выявили нелегальную табачную фабрику, среди задержанных работников - выходцы из Украины

Еженедельно фабрика производила до 10 миллионов сигарет, которые отправляли для сбыта в Великобританию. Подозреваемым, которые являются выходцами из Украины и Польши, вменяют налоговое мошенничество на сумму до 100 миллионов евро.

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия правоохранители разоблачили нелегальную табачную фабрику, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Она была расположена в одном из промышленных районов близ города Клеве.

Как сообщили 25 августа представители таможенной службы, во время следственных действий изъяли 11 миллионов сигарет, 6 тонн табака и всю технику, которая использовалась для нелегального производства сигарет. Также были задержаны 12 человек, которые являются выходцами из Украины и Польши.

По информации следствия, фабрика производила до 10 миллионов сигарет в неделю. В основном их отправляли в Великобританию. По данным таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составляла около трех миллионов евро.

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Фабрика была профессионально оборудована. Техника для изготовления сигарет и упаковки - из Великобритании. Зал специально изолирован, чтобы шум и запах табака не проникали наружу. Электроэнергию вырабатывали собственные генераторы, чтобы не было заметно, что в помещении находится большое производство.

По заключению следователей, фабрика была построена еще в 2016 году. С тех пор производство постепенно увеличивалось. Прокурор обвиняет задержанных в налоговом мошенничестве на сумму до 100 миллионов евро.